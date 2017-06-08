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Katar, krizin nedeni olarak hackerları işaret ediyor

Geçtiğimiz günlerde Ortadoğu’da yaşanan diplomatik kriz sonucu bazı ülkeler Katar’la olan ilişkilerini kesmişti. Katar ise bu krizin arkasında yalan haberler hazırlayan hackerlar olduğunu düşünüyor.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Katar, krizin nedeni olarak hackerları işaret ediyor
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Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu’da yaşanan kriz sonucunda Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Maldivler, Katar’ın terörist grupları desteklediğini ileri sürerek Katar’la olan ilişkilerini kesme kararı almıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı ise bir açıklama yaparak krize neden olan şeyin henüz kimliği tespit edilemeyen hackerların yalan haberler hazırlayarak QNA(Katar Haber Ajansı)’İN haberiymiş gibi göstermesi oldu.

Yalan Haberler Krize Neden Oldu 

Katar Dışişleri Bakanlığı, daha önce de iddia ettiği hack ihtimali üzerinde soruşturma yaptı ve bir bildiri yayımladı. Bakanlığın açıklamasına göre 23 Mayıs tarihinde Katar’ın ulusal haber ajansı olan QNA’de, Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani’nin, İran’a yönelik destekleyici sözleri ve Hamas ve Hizbullah gibi gruplara destek verdiği yönünde açıklamaları yayınlandı. Aslında emire ait olmayan bu sözler Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre krizin asıl nedeni oldu ve diğer ülkeler Katar’a karşı tavır aldı.

Katar olayın aydınlatılması için çaba gösteren FBI ve İngiliz Ulusal Suçla Mücadele Komisyonu’na teşekkür ederken henüz bu saldırının kimler tarafından yapıldığını belirlenmediğini açıkladı. Hack olayının gerçekleştiği 23 Mayıs tarihinde QNA’de çıkan haberler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de yayınlanmış ve aynı zamanda QNA’in Twitter hesabından da benzer doğrultuda haberler paylaşılmıştı. Katar ise ertesi gün bu haberlerin yalan olduğunu ve açıklamaların emire ait olmadığını açıklamıştı.


https://www.engadget.com/2017/06/07/qatar-fake-news-hackers/ Yorum Yaz
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen

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ozbey08 1 yıl
o 5 ülke sanki sütten çıkmış ak kaşaık. senin teröristin kötü benim teröristim iyi diyorlar. Bu anlayış var olduğu sürece terör asla bitmez hatta iyice yeni yeni örgürler perdah olur.
o 5 ülke sanki sütten çıkmış ak kaşaık. senin teröristin kötü benim teröristim iyi diyorlar. Bu anlayış var olduğu sürece terör asla bitmez hatta iyice yeni ye...
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myhotyro 1 yıl
Tabi, Katar sütten çıkmış ak kaşık. Öyle olmasa Sürmene'de neden Katar için birileri ormanları yaksın dimi.
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SerseriGezgin 1 yıl
[link=]https://ivn.us/2017/06/05/wikileaks-qatar-arming-isis-years-us-knew/[/link]
Katar'ın bir numaralı IŞID destekçisi olduğunu dünya zaten biliyordu..
Katar, hedef tahtasında değil..
İran ve Türkiye hedef tahtasında.
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Berkan 1 yıl SerseriGezgin
Suudi Arap diktatörleri teröristlerin Londraya saldırmasını kolaylaştıracak kısmıyla ilgili olarak: Londra'daki son terör saldırları birer sahne operası mizansen. Kendileri cekiyor, kendi halklarnı kandırıyorlar.Haberlere dikkat ederseniz 80% belki daha fazlası hep terör üzerine, bu mizansen senaryolar ve haberlerle insanlık cok büyük bir sorunun içine düşmüş gibi yapıp o sorundan USA-İng 'in insanlığı kurtaracak kahraman olarak gösterecekler. Filmin sonraki bölümü için seyretmeye devam edin. Cok yakında.
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Kerim5100 1 yıl
Halbuki köprülere hacker lar işlemiyor :D
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DH Misafiri 1 yıl
hepimiz teröristi destekliyoruz ama katar daha bi destekliyor kıskanıyoruz ! demek istemiş arap kardeşler
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DH Misafiri 1 yıl
dark rangemax 3g modem aldım zaman zaman kullanıyorum bir şikayetim yok lakin bu aletin bataryası zayılamaya başladı bu aletin bataryasını nasıl temin edebilirim bu kopnu hakkında bilgisi olan lütfen açıklık getirsin nerden bulurum. şimdiden teşekkürler.
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netfaruk 1 yıl
Bazıları gitmem etmem bana ne gibi tiriplere girmiş. Demokratik Cumhuriyet olmanın gereği devletimizin başında her daim bir hükumet olacaktır. Ve devletimizi git derse gidecek, öl derse öleceksin. A partisinin B partisinin savaşı olmaz. Beğenmeyen hayranı olduğu herhangi bir ülkeye gidip orada mutlu mesut yaşamayı deneyebilir.
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FRAPS_TR 1 yıl netfaruk
netfaruk

Bazıları gitmem etmem bana ne gibi tiriplere girmiş. Demokratik Cumhuriyet olmanın gereği devletimizin başında her daim bir hükumet olacaktır. Ve devletimizi git derse gidecek, öl derse öleceksin. A partisinin B partisinin savaşı olmaz. Beğenmeyen hayranı olduğu herhangi bir ülkeye gidip orada mutlu mesut yaşamayı deneyebilir.

Bu tepkini umarım zengin çoçuklarına bedelli askerlik yaptırıp teskereyi banka veznesinde verdirenlere göstermişsindir. Fakirin evladı ölürken zenginleri bedelli diye kayırıldığı bir ortamda adaletten bahsedilemez. Kimse canını sokakta bulmadı.
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Portraitclub 1 yıl
Ne kadar çok Arap sevdalısı varmış içimizde hiç haberimiz yokmuş yazık valla!
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Flag SHİP Killer 1 yıl
Amerika iş başında mixer gibi
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FRAPS_TR 1 yıl
2 arap birbirine giriyor bizimkiler taraf tutuyorlar. Yesinler birbirlerini bize ne, Türkün Türkten başka dostu yoktur.
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen

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egemena 1 yıl FRAPS_TR
Şu vatandaş bile doğruyu bulmuş


Orta yolu bulmak lazım diyor.
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MustafaC53 1 yıl FRAPS_TR
anadolu86




TİPik sözcü okuyucusu, bol photoshoplu ve kurgu şeylere inanan TİP.
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ozbey08 1 yıl
tencere dibin kara seninki benden kara.
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