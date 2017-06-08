Katar, krizin nedeni olarak hackerları işaret ediyor

Yalan Haberler Krize Neden Oldu
Katar Dışişleri Bakanlığı, daha önce de iddia ettiği hack ihtimali üzerinde soruşturma yaptı ve bir bildiri yayımladı. Bakanlığın açıklamasına göre 23 Mayıs tarihinde Katar’ın ulusal haber ajansı olan QNA’de, Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani’nin, İran’a yönelik destekleyici sözleri ve Hamas ve Hizbullah gibi gruplara destek verdiği yönünde açıklamaları yayınlandı. Aslında emire ait olmayan bu sözler Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre krizin asıl nedeni oldu ve diğer ülkeler Katar’a karşı tavır aldı.
Katar olayın aydınlatılması için çaba gösteren FBI ve İngiliz Ulusal Suçla Mücadele Komisyonu’na teşekkür ederken henüz bu saldırının kimler tarafından yapıldığını belirlenmediğini açıkladı. Hack olayının gerçekleştiği 23 Mayıs tarihinde QNA’de çıkan haberler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de yayınlanmış ve aynı zamanda QNA’in Twitter hesabından da benzer doğrultuda haberler paylaşılmıştı. Katar ise ertesi gün bu haberlerin yalan olduğunu ve açıklamaların emire ait olmadığını açıklamıştı.
https://www.engadget.com/2017/06/07/qatar-fake-news-hackers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Katar'ın bir numaralı IŞID destekçisi olduğunu dünya zaten biliyordu..
Katar, hedef tahtasında değil..
İran ve Türkiye hedef tahtasında.
Bu tepkini umarım zengin çoçuklarına bedelli askerlik yaptırıp teskereyi banka veznesinde verdirenlere göstermişsindir. Fakirin evladı ölürken zenginleri bedelli diye kayırıldığı bir ortamda adaletten bahsedilemez. Kimse canını sokakta bulmadı.
Orta yolu bulmak lazım diyor.
TİPik sözcü okuyucusu, bol photoshoplu ve kurgu şeylere inanan TİP.
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