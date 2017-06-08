Katar, krizin nedeni olarak hackerları işaret ediyor

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Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu’da yaşanan kriz sonucunda Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Maldivler, Katar’ın terörist grupları desteklediğini ileri sürerek Katar’la olan ilişkilerini kesme kararı almıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı ise bir açıklama yaparak krize neden olan şeyin henüz kimliği tespit edilemeyen hackerların yalan haberler hazırlayarak QNA(Katar Haber Ajansı)’İN haberiymiş gibi göstermesi oldu.

Yalan Haberler Krize Neden Oldu

Katar Dışişleri Bakanlığı, daha önce de iddia ettiği hack ihtimali üzerinde soruşturma yaptı ve bir bildiri yayımladı. Bakanlığın açıklamasına göre 23 Mayıs tarihinde Katar’ın ulusal haber ajansı olan QNA’de, Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani’nin, İran’a yönelik destekleyici sözleri ve Hamas ve Hizbullah gibi gruplara destek verdiği yönünde açıklamaları yayınlandı. Aslında emire ait olmayan bu sözler Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre krizin asıl nedeni oldu ve diğer ülkeler Katar’a karşı tavır aldı.

Katar olayın aydınlatılması için çaba gösteren FBI ve İngiliz Ulusal Suçla Mücadele Komisyonu’na teşekkür ederken henüz bu saldırının kimler tarafından yapıldığını belirlenmediğini açıkladı. Hack olayının gerçekleştiği 23 Mayıs tarihinde QNA’de çıkan haberler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de yayınlanmış ve aynı zamanda QNA’in Twitter hesabından da benzer doğrultuda haberler paylaşılmıştı. Katar ise ertesi gün bu haberlerin yalan olduğunu ve açıklamaların emire ait olmadığını açıklamıştı.

https://www.engadget.com/2017/06/07/qatar-fake-news-hackers/