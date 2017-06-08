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Apple ilk orijinal dizisi Planet of the Apps'i yayınladı

Apple'ın ilk orijinal dizisi olan Planet of the Apps'in ilk bölümü yayınlandı. Uygulama geliştiricilerinin yarışacağı programın jürisinde Will.i.am, Gywneth Paltrow ve Jessica Alba yer alıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemde Hollywood ile yakın ilişki içerisinde olan ve orijinal içerik alanına yatırım yapmaya başlayan Apple, ilk orijinal dizisi olan Planet of the Apps'ı dün yayınlamaya başladı. Bir yarışma programı olan Planet of the Apps'in ilk bölümü dün Apple Music üzerinden yayınlandı.
İlk sezonu 10 bölümden oluşacak Planet of the Apps'te umut vadeden uygulama geliştiricileri yarışacak. Kazanan uygulama geliştiricisi, projesini geliştirmek için Lightspeed Venture Partners'tan finansal destek alacak. Bölümleri haftalık olarak yayınlanacak yarışma programının App Store'un milyar dolarlık iş alanına dikkat çekmesi amaçlanıyor.
Planet of the Apps'in jüri üyeleri arasında Will.i.am, Jessica Alba ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimler yer alıyor. Bu üç isim, ünlü sanatçılar olmalarının yanı sıra kendi markalarını yaratabilmiş başarılı girişmciler. Jüride bu üç ünlü isme teknoloji yatırımcısı Gary Vaynerchuk eşlik ediyor.
Planet of the Apps'ı Apple'ın bir diğer orijinal dizisi olan Carpool Karaoke: The Series takip edecek. Ünlü talk show sunucusu James Corden'ın popüler skeçlerinden uyarlanan bu reality show 8 Ağustos'ta yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca Beats anlaşması ile Apple kadrosuna katılan ünlü müzisyen Dr. Dre de Apple için Vital Signs adını taşıyan yeni bir dizi hazırlıyor.
Apple şimdilik orijinal dizilerini Apple Music üzerinden yayınlıyor ancak Amerikalı teknoloji devinin ilerleyen dönemde Netflix ve Amazon gibi video içeriğe özel bir dijital platform kurabileceği söyleniyor.

http://variety.com/2017/digital/news/apple-premiere-planet-of-the-apps-1202456432/ Yorum Yaz
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