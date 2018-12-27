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Samsung ekran üzerinden ses iletim teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak

Infinity O Display teknolojisi ile ön kamerayı küçük bir alana sığdıran Samsung şimdi de ahizeyi ortadan kaldırmayı amaçlıyor Sound on Display bunun için kullanılacak.
4 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tamamen çerçevesiz bir ekran hedefleyen akıllı telefon üreticilerinin önündeki en büyük engellerden birisi ahize. Ön panelin olmazsa olmazı olan ahizenin ekrana entegrasyonu için farklı çözümler ortaya çıkıyor. Samsung da kendi teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak.

Daha çerçevesiz ekran

Sound on Display adı verilen teknoloji OLED ekranlarda kullanılıyor. Daha önce Sony gibi firmaların kullandığını gördüğümüz bu yöntem titreşimler ve kemik iletim teknolojisini kullanarak sesi ekran üzerinde yayıyor. Kullanıcı üst kısma kulağını koyduğunda sesi duyabiliyor.

Ayrıca Bkz. "ZTE katlanabilir bir telefon için patent başvurusu yaptı"

Bu sayede ahize tamamen ön panelden kaldırılmış olacak ve ekran-kasa oranı daha agresif bir seviyeye çıkabilecek. Hali hazırda ön kamera küçük bir delik içerisine yerleştirilebiliyor. Ahize de ortadan kalkınca daha temiz bir görünüm olacak. Diğer taraftan bu tür bir tasarım yüz tanıma gibi kompleks teknolojilere imkân tanımıyor. Üreticiler bu nedenle kızaklı tasarım gibi çözümlere yöneliyor.

Sound on Display teknolojisi ilk olarak hangi modelde kullanılacak bilinmiyor. Samsung Galaxy A8s modelinden hatırlayacağımız üzere deneysel teknolojiler genelde amiral gemilerinde tercih edilmiyor. Bu bakımdan yine bir ara modelde bunu görebiliriz. Diğer taraftan LG de ekran üzerinden ses ileten bir teknolojiyi CES 2019 fuarında tanıtacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-to-show-off-Sound-on-Display-display-at-CES_id112248 Yorum Yaz
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malkooklam 4 ay
iphone gibi,iki sonra ben yaptımla,
şomi'den mi alacak!
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arthurking 4 ay
xiaomi mi mix telefonda benim de 2015 yılında kullandığım bir teknolojidir adı piezoelektrik seramik akustik dir.ses frekansını titreşim frekansına dönüştürüp bu titreşim sesmiş gibi duymanızı sağlar.en gürültülü ortamda bile telefonu kulağınıza yasladığınız anda karşı tarafı duyabilirsiniz. kulağınızı ekranın neresine olusa olsun hatta abartırsanız telefonun arka yüzüne bile koyarsanız karşıdan gelen sesi duyabilirsiniz. yani kulağınızı kulaklığa denk getirmeye falan gerek yoktur. yani amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok gibi.
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tugares 4 ay
Yakın gelecekte sadece panel olarak tutuşturabilirler telefonu elimize ki bence süper olur
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esmerbuyucu 4 ay
İlk kez Kyocera'nın 2012 yılında kullandığı teknolojidir kendisi.
kyoceramobile.com/...
global.kyocera.com/...
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