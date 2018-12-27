Samsung ekran üzerinden ses iletim teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak

Tamamen çerçevesiz bir ekran hedefleyen akıllı telefon üreticilerinin önündeki en büyük engellerden birisi ahize. Ön panelin olmazsa olmazı olan ahizenin ekrana entegrasyonu için farklı çözümler ortaya çıkıyor. Samsung da kendi teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak.

Daha çerçevesiz ekran

Sound on Display adı verilen teknoloji OLED ekranlarda kullanılıyor. Daha önce Sony gibi firmaların kullandığını gördüğümüz bu yöntem titreşimler ve kemik iletim teknolojisini kullanarak sesi ekran üzerinde yayıyor. Kullanıcı üst kısma kulağını koyduğunda sesi duyabiliyor.

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Bu sayede ahize tamamen ön panelden kaldırılmış olacak ve ekran-kasa oranı daha agresif bir seviyeye çıkabilecek. Hali hazırda ön kamera küçük bir delik içerisine yerleştirilebiliyor. Ahize de ortadan kalkınca daha temiz bir görünüm olacak. Diğer taraftan bu tür bir tasarım yüz tanıma gibi kompleks teknolojilere imkân tanımıyor. Üreticiler bu nedenle kızaklı tasarım gibi çözümlere yöneliyor.

Sound on Display teknolojisi ilk olarak hangi modelde kullanılacak bilinmiyor. Samsung Galaxy A8s modelinden hatırlayacağımız üzere deneysel teknolojiler genelde amiral gemilerinde tercih edilmiyor. Bu bakımdan yine bir ara modelde bunu görebiliriz. Diğer taraftan LG de ekran üzerinden ses ileten bir teknolojiyi CES 2019 fuarında tanıtacak.