Telefondan silinen fotoğrafları geri getirme yöntemleri

Fotoğrafların silinmesi, telefonda yaşanabilecek en kötü deneyimlerden biri. Telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü? diye soracak olursanız, fotoğraflar hangi sebeple silindiyse silinsin, fotoğrafları geri getirmek çok kolay. İşte Android telefonlar ve iPhone için galeriden, çöp kutusundan veya kalıcı olarak silinmiş fotoğrafları geri getirme yöntemleri:

Android telefondan silinen fotoğrafları geri getirme 📱 Tam Boyutta Gör Hayatımızın en değerli anıları telefonumuzun galerisinde toplanıyor. Bazen bu fotoğraflar galeriden silinebiliyor. Android galeriden silinen fotoğrafları geri getirme yolununu arıyorsanız doğru yerdesiniz. Galeriden silinen fotoğrafları zahmetsizce kurtarmanın 5 yolundan bahsedeceğiz. Kalıcı olarak silinen fotoğraflar dahil kaybolan tüm fotoğraflarınızı kurtarabilirsiniz. Telefondan silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir? görelim. 1. Yöntem: Google Fotoğraflar ile galeriden silinen fotoğrafları geri getirme 💻 Tam Boyutta Gör Google Fotoğraflar, bazı Android telefonlarda varsayılan galeri uygulaması. Google Fotoğraflar, fotoğraf ve videolarınızı güvenle saklamanız için kullanışlı bir çöp kutusu sunar. Çöp kutusu, çevrimdışı fotoğraflarınızı 30 gün, yedeklenenleri 60 gün süreyle tutar. Bu sürenin sonunda fotoğraflarınız ve videolarınız kalıcı olarak silinir. Bu süre içinde galeriden silinen fotoğrafları geri getirme şansına sahipsiniz. Nasıl mı? Telefonunuzda Google Fotoğraflar’ı açın.

Kitaplık menüsüne gidin.

Sağ üst köşedeki Çöp Kutusu simgesine dokunun.

Geri getirmek istediğiniz fotoğraf ve videolara uzun dokunun.

Sağ alt köşede Geri Yükle’ye dokunun. 2. Yöntem: Google Drive ile telefon galerisinden silinen fotoğrafları geri getirme ↩️ Tam Boyutta Gör Google Drive, Android telefonlarda varsayılan bulut depolama uygulamasıdır. 15GB ücretsiz depolama alanı sunmasıyla, Android kullanıcılarının dosyalarını ve belgelerini saklamak için tercih ettiği platformlardan biri. Google Drive da Google Fotoğraflar gibi çöp kutusu içeriyor. Silinen fotoğraf ve videoları 30 gün içinde çöp kutusundan geri yükleyebiliyorsunuz. 30 gün sonra kalıcı olarak siliniyor. Bu süre içindeyseniz, telefon galerisinden silinen fotoğrafları kurtarmak için aşağıdaki adımları izleyin: Telefonda Google Drive’ı açın.

Sol üst köşede üç çizgiye dokunun.

Çöp kutusunu seçin.

Kurtarmak istediğiniz fotoğraflara uzun dokunun.

Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun.

Geri Yükle’yi seçin.

Silinen fotoğraflarınızın galeriye geri geldiğini göreceksiniz. 3. Yöntem: Program ile çöp kutusundan silinen fotoğrafları geri getirme 🗑️ Tam Boyutta Gör Bir yedeğiniz yoksa veya 30 gün sonra fotoğrafların silindiğini fark ettiyseniz, silinen resimleri geri getirmek için üçüncü parti bir çözüm kullanmalısınız. iMobie tarafından geliştirilen DroidKit, silinen medya dosyalarını kurtarmak için kullanabileceğiniz programlardan biri. Kullanımı gayet kolay, basit adımlar sunuyor ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tüm süreç oldukça basit. DroidKit ile telefondan çöp kutusundan silinen fotoğrafları geri getirme şansına da sahipsiniz. Nasıl mı? DroidKit’i indirin ve yükleyin.

Programı başlatın ve Data Recovery menüsü altında Quick Recovery from device’ı seçin.

Fotoğrafları kurtaracağınız için, Photos’u seçin.

Android cihazınızın bilgisayara bağlı olduğundan emin olun ve Start butonuna tıklayın.

Programın telefonunuzda silinen fotoğrafları bulmasına izin verin.

Fotoğrafları önizleyin.

Seçili fotoğrafları Android telefona geri yüklemek için “To Device”a tıklayın.

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iPhone’dan silinen fotoğrafları geri getirme 📲 Tam Boyutta Gör iCloud’dan Google Fotoğraflar’a kadar tüm bulut yedekleme çözümlerinde bile bazen fotoğraflar yanlışlıkla siliniyor. Ekrana yanlış bir dokunuş, bir fotoğrafı anında silebiliyor veya tüm fotoğraf galeriniz silinebiliyor. Sizin için tüm önemli fotoğrafları kurtarmanıza yardımcı olmak için, iPhone’dan silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir? anlatıyoruz. İşte iOS telefondan silinen fotoğrafları geri getirme yolları: 1. Yöntem: Fotoğraflar uygulaması ile galeride silinen fotoğrafları geri getirme 📷 Kamera uygulamasıyla çekilen fotoğraflar Fotoğraflar uygulamasına kaydedilir. Fotoğraf silinirse bi süre kalacağı Son Silinenler klasörüne taşınır. iPhone galerisinden silinen fotoğrafları kurtarmak için aşağıdaki basit adımları izleyin: Fotoğraflar uygulamasını açın.

Albümler menüsü altında Son Silinenler’i açın. (iOS 16 yüklüyse kilidi açmanız gerekir.)

Sağ üstte “Seç” butonuna dokunun.

Geri yüklemek istediğiniz fotoğraflara dokunun ve Kurtar’a basın.

Fotoğrafı Kurtar’a dokunduğunuzda, galeriden silinen fotoğraf geri gelecektir. 2. Yöntem: iPhone geri yükleme ile silinen fotoğrafları geri getirme ↩️ Tam Boyutta Gör Yedeklemeler iPhone’da silinen fotoğraflarınızı nasıl kurtaracağınız konusunda en iyi ikinci seçenek. iPhone’da fotoğraf yedeklemenin birkaç yolu olduğundan farklı çözümler mevcut; kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Yedeklemeyle iPhone’dan silinen fotoğrafları kurtarırken yedeklenme tarihine dikkat edin. Daime en yeni yedeği kullanın ancak tüm eski yedekleri de silmeyin. Güncel yedekte sorun yaşarsanız, başka yedekten geri yüklemeyi denersiniz. macOS Catalina sürümünden bu yana iPhone yedekleme ve geri yükleme işlemi Finder üzerinden yapılıyor. iPhone yedeğinden fotoğrafları almak için aşağıdaki adımları izleyin: Finder’ı açın.

iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın.

Soldaki konumlar bölümünden iPhone’unuzu seçin.

Genel sekmesinde “iPhone’u Geri Yükle”yi göreceksiniz.

Geri yüklemeden önce iPhone’unuzun yedeklenmesini bekleyin.

Yedekten geri yükleme işlemini onaylamak için “Geri Yükle” butonuna tıklayın. macOS Mojave veya önceki sürümlerde veya Windows PC’de iTunes yedeklemesinden silinen fotoğrafları geri getirebilirsiniz. iTunes, silinen verileri geri getirmeden fazlasını yapabildiğinden, iPhone kullanıcıları genede kurtarma işlemini yapmaya cesaret edemez. Ancak yönergeler oldukça basittir. iTunes yedeğinden fotoğrafları almak için şu adımları takip edin: iTunes programını açın.

iPhone’u bilgisayarınıza bağlayın.

Geri Yükle seçeneğini seçin.

Yedeğinizi seçin.

Geri Yükle butonuna tıklayın ve kurtarma işleminin bitmesini bekleyin. 3. Yöntem: iCloud’dan silinen fotoğrafları geri getirme ☁️ Tam Boyutta Gör Fotoğraf, herhangi bir nedenle Fotoğraf uygulamasında "Son Silinenler" bölümünde yoksa, iCloud ile geri getirme şansınız var. iCloud’dan son silinenlerden silinen fotoğrafları geri getirmek için aşağıdaki adımları izleyin: iCloud sitesine gidin.

Apple ID ve parolanızı yazarak giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra, Fotoğraflar’ı seçin.

Son Silinenler albümüne tıklayın.

40 gün içinde veya daha erken silinmiş fotoğraflar karşınıza çıkacak.

Geri getirmek istediğiniz fotoğrafı seçin ve Kurtar butonuna tıklayın.

Fotoğraf, albümlerinize geri dönecektir.

Program ile kalıcı olarak silinen fotoğrafları geri getirme 4. Yöntem: Apple yedeklemeden silinen fotoğrafları geri getirme ✅ Tam Boyutta Gör iCloud veya iTunes yedeklemeniz yoksa, silinen fotoğrafları geri getirmek için Disk Drill iPhone Recovery gibi üçüncü parti programları kullanmalısınız. En iyi silinen fotoğrafları kurtarma programı yardımıyla yedeğiniz olmasa bile telefonunuzdan silinen fotoğrafları kurtarabilirsiniz çünkü silinen dosyalar başka dosyalar tarafından üzerlerine yazılana kadar cihazınızda kalır. Kurtarma işlemini mümkün olan en kısa sürede başlatmanız tavsiye edilir. Yedekleme olmadan telefondan silinen fotoğrafları kurtarmak için aşağıdaki adımları izleyin: dr.fone programını indirip yükleyin.

iPhone’u bilgisayarınıza bağlayın.

dr.fone’u açın ve “Recover iOS Data” seçeneğini seçin.

Programın telefonunuzu algılamasını bekleyin ve Start Scan butonuna tıklayın.

Program, iPhone’dan silinen dosyaları tarayacaktır.

Solda seçenekler listesinden Camera Roll’u seçin.

Kurtarma istediğiniz fotoğrafları seçin ve cihaza geri yüklemek için Restore to Device’a tıklayın. Google Fotoğraflar dahil çoğu galeri uygulaması, silinen fotoğraflarınızı tek dokunuşla kurtarmanız için geri dönüşüm kutusu veya çöp kutusu sunar. Ya istediğiniz fotoğrafları veya videoları çöp kutusunda bulamıyorsanız? Bu rehber yazıda sıkça merak edilen iPhone ve Android telefondan kalıcı olarak silinen fotoğrafları geri getirme nasıl oluyor? sorusunun yanıtını bulacaksınız. 1 yıl önce silinen fotoğrafları geri getirme şansına bile sahipsiniz.

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