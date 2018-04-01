Kazakistan kripto paraları ve madenciliği yasaklamaya hazırlanıyor

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Kripto paralara yönelik yasaklamalar düşünüldüğünde akla gelen ilk ülke Çin oluyor. Geçtiğimiz yıl ülkedeki Bitcoin borsalarını kapatan Çin hükümeti, ICO'lara da yasaklama getirmiş ancak madencilik faaliyetlerine yönelik genel bir kısıtlama getirmemişti. Öte yandan Güney Kore, Kanada ve ABD de ICO'lara katılma noktasında bazı yasaklamalar getirmişti. Kazakistan ise yakın bir tarihte tüm bu ülkelerin aldığı kararlardan çok daha geniş kapsamlı bir yasaklama kararı alabilir. Kazakistan Merkez Bankası Başkanının açıklamalarına göre ülkede kripto paralara yönelik bütün operasyonların yasaklanması söz konusu.





Borsalar ve madencilik operasyonları gündemde

Kripto paralar konusunda genel olarak soğuk bir tutum takınan Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Daniyar Akishev, geçtiğimiz günlerde yerel yayın organlarına yaptığı açıklamada ''Kazakistan kripto para ticaretini ve her türlü madencilik faaliyetini yasaklamak niyetinde.'' ifadesini kullandı. Merkez bankasının kripto paralar konusunda oldukça muhafazakar olduğunu belirten Akishev, merkez bankası olarak kripto para borsalarını kapatmayı ve madencilik faaliyetlerini yasaklamayı amaçladıklarını bildirdi.





Daniyar Akishev; vatandaşların ve ulusal ekonominin korunması için merkez bankasının kripto paralara yönelik bu sert adımı atması gerektiğini düşünüyor. Kripto para dünyasında yatırımcıların haklarının korumasıyla ilgili kendilerine çok sayıda talep iletildiğini belirten Akishev, kripto paraların yasa dışı işlerde kullanıldığının da altını çizdi. Kara para aklama ve vergi ödemekten kaçmak için kişilerin kripto paralarını kullandığını açıklayan Akishev mevzuatta gerekli değişiklikleri yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.





Kripto paralara olan ilgi arttı

Tabi kripto paralara yönelik yasaklamalar getiren diğer ülkelere kıyasla Kazakistan'ın kripto paralara yönelik işlem hacminin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz ancak ülkede kripto paralara olan ilgi bu yılın başlarında 15 kat arttı. Öte yandan Yandex'in raporuna göre ülkedeki internet kullanıcıları; ekran kartları ve kripto para madenciliği gibi kripto paralarla bağlantılı kelimeleri geçmiş yıla kıyasla 10 kat daha fazla araştırıyor. Bu veriler de toplu bir yasaklamanın eşiğinde olan ülkede vatandaşların aslında kripto paralarla ciddi olarak ilgilendiğini gösteriyor.

https://news.bitcoin.com/kazakhstan-preparing-prohibit-crypto-trading-mining-central-bank/

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Kazakistan kripto paraları ve madenciliği yasaklamaya hazırlanıyor