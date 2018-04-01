Borsalar ve madencilik operasyonları gündemde
Kripto paralar konusunda genel olarak soğuk bir tutum takınan Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Daniyar Akishev, geçtiğimiz günlerde yerel yayın organlarına yaptığı açıklamada ''Kazakistan kripto para ticaretini ve her türlü madencilik faaliyetini yasaklamak niyetinde.'' ifadesini kullandı. Merkez bankasının kripto paralar konusunda oldukça muhafazakar olduğunu belirten Akishev, merkez bankası olarak kripto para borsalarını kapatmayı ve madencilik faaliyetlerini yasaklamayı amaçladıklarını bildirdi.
Daniyar Akishev; vatandaşların ve ulusal ekonominin korunması için merkez bankasının kripto paralara yönelik bu sert adımı atması gerektiğini düşünüyor. Kripto para dünyasında yatırımcıların haklarının korumasıyla ilgili kendilerine çok sayıda talep iletildiğini belirten Akishev, kripto paraların yasa dışı işlerde kullanıldığının da altını çizdi. Kara para aklama ve vergi ödemekten kaçmak için kişilerin kripto paralarını kullandığını açıklayan Akishev mevzuatta gerekli değişiklikleri yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Kripto paralara olan ilgi arttı
Tabi kripto paralara yönelik yasaklamalar getiren diğer ülkelere kıyasla Kazakistan'ın kripto paralara yönelik işlem hacminin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz ancak ülkede kripto paralara olan ilgi bu yılın başlarında 15 kat arttı. Öte yandan Yandex'in raporuna göre ülkedeki internet kullanıcıları; ekran kartları ve kripto para madenciliği gibi kripto paralarla bağlantılı kelimeleri geçmiş yıla kıyasla 10 kat daha fazla araştırıyor. Bu veriler de toplu bir yasaklamanın eşiğinde olan ülkede vatandaşların aslında kripto paralarla ciddi olarak ilgilendiğini gösteriyor.Kazakistan kripto paraları ve madenciliği yasaklamaya hazırlanıyor
https://news.bitcoin.com/kazakhstan-preparing-prohibit-crypto-trading-mining-central-bank/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak nedense benim kriptolara inancım bitmedi. Borsa - Forex gibi gerçek yatırım piyasalarına göre çok daha hızlı. Hem kazançta, hemde kayıpta. Tabi bu özellikle küçük yatırımcının çok ilgisini çekiyor. Tam digitale göre tasarlanmış bir piyasa. 10 yılı aşkın borsa ve forex ile ilgilenen ben bile birçok kayıp verdim. Kazandımda. Ama durumun gerçeği ne kardayım ne zarardayım. Bende durum buysa yatırım piyasaları hakkında hiç bilgisi olmayanları düşünemiyorum. Bu nedenle uzak durulması gerektiğini düşünüyorum.
Habere gelirsek, bu yasaklar hemen tüm ülkeler için tek tek gelecektir. Ardından devletler bu işten vergi almanın bir yolunu bulurlarsa yasallaşacaktır.
Sevgiler.
Altay Bilgin.