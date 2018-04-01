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Kazakistan kripto paraları ve madenciliği yasaklamaya hazırlanıyor

Kazakistan Merkez Bankası Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre kısa bir süre içinde ülkede; kripto para ticareti ve madencilik operasyonlarını kapsayan geniş çaplı bir yasak uygulanabilir.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Kazakistan kripto paraları ve madenciliği yasaklamaya hazırlanıyor
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Kripto paralara yönelik yasaklamalar düşünüldüğünde akla gelen ilk ülke Çin oluyor. Geçtiğimiz yıl ülkedeki Bitcoin borsalarını kapatan Çin hükümeti, ICO'lara da yasaklama getirmiş ancak madencilik faaliyetlerine yönelik genel bir kısıtlama getirmemişti. Öte yandan Güney Kore, Kanada ve ABD de ICO'lara katılma noktasında bazı yasaklamalar getirmişti. Kazakistan ise yakın bir tarihte tüm bu ülkelerin aldığı kararlardan çok daha geniş kapsamlı bir yasaklama kararı alabilir. Kazakistan Merkez Bankası Başkanının açıklamalarına göre ülkede kripto paralara yönelik bütün operasyonların yasaklanması söz konusu.


Borsalar ve madencilik operasyonları gündemde 

Kripto paralar konusunda genel olarak soğuk bir tutum takınan Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Daniyar Akishev, geçtiğimiz günlerde yerel yayın organlarına yaptığı açıklamada ''Kazakistan kripto para ticaretini ve her türlü madencilik faaliyetini yasaklamak niyetinde.'' ifadesini kullandı. Merkez bankasının kripto paralar konusunda oldukça muhafazakar olduğunu belirten Akishev, merkez bankası olarak kripto para borsalarını kapatmayı ve madencilik faaliyetlerini yasaklamayı amaçladıklarını bildirdi.


Daniyar Akishev; vatandaşların ve ulusal ekonominin korunması için merkez bankasının kripto paralara yönelik bu sert adımı atması gerektiğini düşünüyor. Kripto para dünyasında yatırımcıların haklarının korumasıyla ilgili kendilerine çok sayıda talep iletildiğini belirten Akishev, kripto paraların yasa dışı işlerde kullanıldığının da altını çizdi. Kara para aklama ve vergi ödemekten kaçmak için kişilerin kripto paralarını kullandığını açıklayan Akishev mevzuatta gerekli değişiklikleri yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.


Kripto paralara olan ilgi arttı 

Tabi kripto paralara yönelik yasaklamalar getiren diğer ülkelere kıyasla Kazakistan'ın kripto paralara yönelik işlem hacminin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz ancak ülkede kripto paralara olan ilgi bu yılın başlarında 15 kat arttı. Öte yandan Yandex'in raporuna göre ülkedeki internet kullanıcıları; ekran kartları ve kripto para madenciliği gibi kripto paralarla bağlantılı kelimeleri geçmiş yıla kıyasla 10 kat daha fazla araştırıyor. Bu veriler de toplu bir yasaklamanın eşiğinde olan ülkede vatandaşların aslında kripto paralarla ciddi olarak ilgilendiğini gösteriyor. 

Kazakistan kripto paraları ve madenciliği yasaklamaya hazırlanıyor
https://news.bitcoin.com/kazakhstan-preparing-prohibit-crypto-trading-mining-central-bank/ Yorum Yaz
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al-ozaria 1 yıl en beğenilen
Böyle sanal paraların batışını gösteren haberlerin artması temennisi ile... Darısı tüm Dünya'nın başına. Bitcoin'in 1000$ altına düşeceği günler de gelecek.
O zaman bu mesajlarımı dh'de bitcoin ve saz arkadaşlarına girmiş her fırsatta antipatik şekilde çatan arkadaşlara pm olarak birebir alıntı yaparak yollıyacağım. Na buraya yazdım.
Böyle sanal paraların batışını gösteren haberlerin artması temennisi ile... Darısı tüm Dünya'nın başına. Bitcoin'in 1000$ altına düşeceği günler de gelecek.
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guven35 9 ay
Ben şunu anlamıyorum. Kripto para konularına ilgilenenlerden çok ilgilenmeyen, kızan kişiler yorum yazıyorlar. Madem ilginiz yok, sevmediğiniz bir şey. Neden buradaki konulara bakıyorsunuz?
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ÇatlakMerlin 11 ay
Yasaklasın abi yasaklamayan ülke mi kaldı. Hepsi peş peşe yasaklıyor. Kazakistan'da yasaklasın. Ama teknolojinin ve gelişimin önüne kimse geçemez, su gibidir teknoloji akar ve yolunu bulur. Yasakla çözülmez yani.
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altaybilgin 1 yıl
Bitcoin'in son 1 yıllık mum grafiği incelendiğinde; tam bir "balon" havası verdiği aşikar. (şurada btc mum grafiği var: piyasa.paratic.com/...
Ancak nedense benim kriptolara inancım bitmedi. Borsa - Forex gibi gerçek yatırım piyasalarına göre çok daha hızlı. Hem kazançta, hemde kayıpta. Tabi bu özellikle küçük yatırımcının çok ilgisini çekiyor. Tam digitale göre tasarlanmış bir piyasa. 10 yılı aşkın borsa ve forex ile ilgilenen ben bile birçok kayıp verdim. Kazandımda. Ama durumun gerçeği ne kardayım ne zarardayım. Bende durum buysa yatırım piyasaları hakkında hiç bilgisi olmayanları düşünemiyorum. Bu nedenle uzak durulması gerektiğini düşünüyorum.
Habere gelirsek, bu yasaklar hemen tüm ülkeler için tek tek gelecektir. Ardından devletler bu işten vergi almanın bir yolunu bulurlarsa yasallaşacaktır.
Sevgiler.
Altay Bilgin.
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Artunç 1 yıl
Herhangi bir yasal denetime tabi olmayan, birçok güvenlik açığını barındıran ve spekülatif ataklara fazlasıyla duyarlı olan kripto paraların ancak yasal olmaları ve devlet eliyle desteklenmeleri durumunda gelecekleri olabilir. Fakat şimdilik bu konuda herhangi bir ışık olduğunu söylemek mümkün değil.
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KUZEY2606 1 yıl
Çok güzel karar Kazakistan’ın bu kararını destekliyorum bizim gündemimize bile girmeyeceğini düşünüyorum bu konunun zaten her sene %7 büyüyor ekonomimiz😁
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tahir40 1 yıl

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al-ozaria 1 yıl en beğenilen
Böyle sanal paraların batışını gösteren haberlerin artması temennisi ile... Darısı tüm Dünya'nın başına. Bitcoin'in 1000$ altına düşeceği günler de gelecek.
O zaman bu mesajlarımı dh'de bitcoin ve saz arkadaşlarına girmiş her fırsatta antipatik şekilde çatan arkadaşlara pm olarak birebir alıntı yaparak yollıyacağım. Na buraya yazdım.
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