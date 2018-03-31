Kripto para yatırımcılarının yeni uygulaması Investing.com güncelleme aldı

Kripto para kullanıcılarının yatırımlarını takip edebileceği yeni bir uygulama mevcut. Kripto paralarla ilgilenen yatırımcılar için anlık veri takibi sunan, dijital paralar hakkında detaylı haberler veren Investing.com'un kripto para mobil uygulaması yayınladığı günden bu yana ciddi bir ilgi gördü.

Dünya borsasının da önemli kaynaklarından olan site, kripto paraların varlığına daha fazla sessiz kalamadı ve dijital para borsasına da giriş yaptı. Sitedeki kripto para bölümünün yayına alınmasından sonra Investing.com, dahili ve özelleştirilebilir portföylerle birlikte özel olarak kripto paralara yönelik veri odaklı bir yatırım çözümü alternatiflerinden biri oldu.

Investing.com kripto para uygulaması, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendirerek yeni bir güncelleme yayınladı. Yatırımcıların borsayı anlık olarak takip etmek istediklerinde ilk olarak başvurdukları uygulama, çeşitli bağlantı hatalarını da düzelterek daha stabil ve kararlı bir şekilde kullanılmaya başladı.

Uygulamayı Android için buradan

iOS için ise buradan indirebilir veya güncelleyebilirsiniz.