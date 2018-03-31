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Kripto para yatırımcılarının yeni uygulaması Investing.com güncelleme aldı

Finans piyasaları ile ilgili internet siteleri arasında bir numara olan Investing.com'un kripto para uygulaması, hataların düzeltildiği yeni bir güncelleme aldı. Investing.com artık daha stabil.
1 yıl
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1
6
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Kripto para kullanıcılarının yatırımlarını takip edebileceği yeni bir uygulama mevcut. Kripto paralarla ilgilenen yatırımcılar için anlık veri takibi sunan, dijital paralar hakkında detaylı haberler veren Investing.com'un kripto para mobil uygulaması yayınladığı günden bu yana ciddi bir ilgi gördü.
Dünya borsasının da önemli kaynaklarından olan site, kripto paraların varlığına daha fazla sessiz kalamadı ve dijital para borsasına da giriş yaptı. Sitedeki kripto para bölümünün yayına alınmasından sonra Investing.com, dahili ve özelleştirilebilir portföylerle birlikte özel olarak kripto paralara yönelik veri odaklı bir yatırım çözümü alternatiflerinden biri oldu.
Investing.com kripto para uygulaması, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendirerek yeni bir güncelleme yayınladı. Yatırımcıların borsayı anlık olarak takip etmek istediklerinde ilk olarak başvurdukları uygulama, çeşitli bağlantı hatalarını da düzelterek daha stabil ve kararlı bir şekilde kullanılmaya başladı.
Uygulamayı Android için buradan 
iOS için ise buradan indirebilir veya güncelleyebilirsiniz. 

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cyberfalcon 1 yıl en beğenilen
Bir program yeni çıktıysa haberi yapılabilir dikkat edin yapılır demiyorum yapılabilir ama güncelleme aldığında da haberi yapılır mı ya?
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Burccoskunkan 1 yıl Virinom
Haberin sonunda bağlantı hatalarının düzeltildiği diye eklenmiş. Bağlantı hatası Uygulama açıkken wifi den mobile geçince, uygulama bir daha açılmıyor. Telefonu kapatıp açmak veya zorla durdurmak gerekiyor. Kullanan kişiler bu sorunu biliyor.
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Virinom 1 yıl Burccoskunkan
Haberde yazan çeşitli bağlantı sorunları giderildi cümlesi ile yazdığınız bu cümle arasında dağlar kadar fark var. Burası teknoloji sitesi. Bunun gibi detayları haberlerin içeriğinde görmek istiyoruz yorumlarda değil. Uygulamayı kullanmadığım için bu sorunu bilmiyordum sayenizde öğrenmiş oldum. Haberlerde görmek istiyoruz dememin sebebi de buydu.
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berkayjan 1 yıl
çok süper bi program, döviz takibi veya finans ile alakalı her şey gerçek zamanlı şekilde veriliyor.
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Burccoskunkan 1 yıl cyberfalcon
Önemli bir uygulama, ciddi bir hatayı düzeltmek adına bir güncelleme aldıysa. Evet yapılır.
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Virinom 1 yıl Burccoskunkan
Güncellemenin içeriği haberde yazmıyor. Hiç olmazsa hangi "ciddi hata" düzeltildi onu belirtseydiniz.
Marketteki binlerce önemli uygulama her hafta ciddi hatalar düzelten güncellemeler alıyor. Aynı hassasiyetinizi onlar için de bekliyorum.
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cyberfalcon 1 yıl en beğenilen
Bir program yeni çıktıysa haberi yapılabilir dikkat edin yapılır demiyorum yapılabilir ama güncelleme aldığında da haberi yapılır mı ya?
1 Yanıt Yanıtla +8
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