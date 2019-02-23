Kemik iliği nakli, beynin yaşlanmasını engelleyebilir

Yeni yapılan bir araştırma, genç doku nakli sayesinde yaşlılık sebebiyle ortaya çıkan sağlık sorunlarının engellenebileceğini ortaya koydu.

Communications Biology dergisinde yayınlanan makaleye göre; yaşlı bir fareye, genç ve sağlıklı bir fareden kemik iliği nakli (BMT) yapılmış. Nakil sonrasında, yaşlı farenin beyin hücrelerinin daha iyi korunduğu ve diğer yaşlı farelere göre nakil yapılan hayvanın bilişsel yeteneklerinde gözle görülür bir artış sağlandığı gözlemlenmiş. Alınan bu sonucun, insanlara uygulanması planlanan yaşlanma karşıtı tedavi ihtimalini artırabileceği ifade diliyor.

Alzheimer sağlık sistemine büyük bir yük

Yapılan çalışma, yaşa bağlı olarak eksilen beyin hücrelerinin nakli yapılan ilik sayesinde azalma eğiliminden vazgeçmesi üzerine odaklanıyor. Çalışmanın ekip lideri Helen Goodridge, “Alanda benzer araştırmalar olsa da bizim çalışmamız; aranan cevaplardan birinin, genç kan hücrelerinin özelliklerinde yattığı çıkarımında bulunuyor” demiş.

Projeye katkı sağlayan Cedars-Sinai Tıp Merkezi yöneticilerinden Clive Svendsen ise nüfusun gitgide yaşlandığı bir döneme girdiğimizi ve daha sık Alzheimer vakalarıyla karşılaştığımızı ifade ederken bu hastalığın da sağlık sistemine büyük bir yük olduğunu belirtiyor. Svendsen yapılan çalışmanın; farelerdeki bilişsel çöküşün, yaşlanmaya bağlı sinaps kaybını azaltan genç kan hücreleri nakliyle geriye döndürülebileceğini gösterdiğini de ayrıca vurguluyor.

Basit gibi görünen bu yöntemle, Alzheimer hastalığının önüne geçilebileceğini düşünmek dahi insanı heyecanlandırıyor. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

https://eurekalert.org/pub_releases/2019-02/cmc-ybm021919.php