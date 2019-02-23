Kemik iliği nakli, beynin yaşlanmasını engelleyebilir

Yeni yapılan bir araştırma, genç doku nakli sayesinde yaşlılık sebebiyle ortaya çıkan sağlık sorunlarının engellenebileceğini ortaya koydu.
Communications Biology dergisinde yayınlanan makaleye göre; yaşlı bir fareye, genç ve sağlıklı bir fareden kemik iliği nakli (BMT) yapılmış. Nakil sonrasında, yaşlı farenin beyin hücrelerinin daha iyi korunduğu ve diğer yaşlı farelere göre nakil yapılan hayvanın bilişsel yeteneklerinde gözle görülür bir artış sağlandığı gözlemlenmiş. Alınan bu sonucun, insanlara uygulanması planlanan yaşlanma karşıtı tedavi ihtimalini artırabileceği ifade diliyor.
Alzheimer sağlık sistemine büyük bir yük
Yapılan çalışma, yaşa bağlı olarak eksilen beyin hücrelerinin nakli yapılan ilik sayesinde azalma eğiliminden vazgeçmesi üzerine odaklanıyor. Çalışmanın ekip lideri Helen Goodridge, “Alanda benzer araştırmalar olsa da bizim çalışmamız; aranan cevaplardan birinin, genç kan hücrelerinin özelliklerinde yattığı çıkarımında bulunuyor” demiş.
Projeye katkı sağlayan Cedars-Sinai Tıp Merkezi yöneticilerinden Clive Svendsen ise nüfusun gitgide yaşlandığı bir döneme girdiğimizi ve daha sık Alzheimer vakalarıyla karşılaştığımızı ifade ederken bu hastalığın da sağlık sistemine büyük bir yük olduğunu belirtiyor. Svendsen yapılan çalışmanın; farelerdeki bilişsel çöküşün, yaşlanmaya bağlı sinaps kaybını azaltan genç kan hücreleri nakliyle geriye döndürülebileceğini gösterdiğini de ayrıca vurguluyor.
Basit gibi görünen bu yöntemle, Alzheimer hastalığının önüne geçilebileceğini düşünmek dahi insanı heyecanlandırıyor. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.
https://eurekalert.org/pub_releases/2019-02/cmc-ybm021919.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Kemik iliği nakillerinde yüzde 70 oranında başarı sağlanmaktadır. Ama her zaman hastalığın nüksetme riski bulunmaktadır. Hastalık süresince uygulanan kemoterapi tedavisi başka bir kanser hastalığını da tetikleyebilmektedir. Bu en çok korkulan durumdur."
diğer konuda da yazmıştım alıntı:
" DNA’mızda biyolojik saatimiz var. Her hücre bölünmesinde o süre biraz daha kısalıyor. Bölünme bittiğinde yaşlanmaya başlıyoruz. "
şimdi bu ilik nakli çok zor bir iş. hastalıklı bir insandaki tedavi sürecine bakıyorum bir de hastalanmamış bir insana kemik iliği naklini düşünüyorum bana olmaz diyor. tabi araştırmak iyidir.
bence bu kök hücre tedavisi dediğimiz yöntem akla daha yatkın geliyor. sinir hücreleri de kendisini yenileyemiyor. bu hücreler de doğumdan itibaren bu yeteneklerini kaybediyor. şimdi burada akla hemen şu gelmeli. beyinini yeniledik peki kalp, dalak, böbrek biri isyan ederse ne olacak. şu müdür benim fıkrası var bilirsiniz..
neyse herşey tabi insan ömrünü uzatmaya yönelik. bence haber editörümüz yanlış başlık kullanmış. engellemek yerine yaşlanmasını uzatabilir demeliydi. bu konuda kök hücreler sinir hücreleri ya da nöron oluşturmaya yönelik faaliyet var ama ne yaparlar bilmem. bildiğim tek şey ölüme çare olmadığıdır. yaşlanmış bir beden de kimse diri bir beyin ister mi bilmem..
bir de şöyle bir husu var ilginizi çekebilir. alıntı:
bir insanda 50-75 trilyon hücre var.
her hücrenin kendi yaşam süresi var.
bir insan öldüğünde vücudundaki tüm hücrelerin ölmesi saatler, günler alabilir.
öldükten sonra kırmızı kan hücreleri yaklaşık dört ay yaşar.
beyaz kan hücreleri ise bir yıldan fazla yaşar.
deri hücreleri yaklaşık iki veya üç hafta yaşar.
kolon hücreleri dört gün sonra ölür.
sperm hücreleri yaklaşık üç gün sonra ölür.
dikkat:
beyin hücreleri bir ömür boyu devam eder, beyin korteksinde yer alan nöronlar öldüklerinde değiştirilmez!
buna ben baktım biraz başka bir görev üstleniyorlar..
özetle doğal düzeni bozuyoruz
sonuç olarak kimine göre uydurma denilen
bazı hadisler gerçek oldu ve de olmak üzere
sonuç olarak ; 40 yaşlarında bir genç
hz mehdi olarak gelirse sakın şaşırmayın
çünkü gerçekleşmeye bir tek bu alamet kaldı.
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