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Kendi ağırlığının 90 katı kadar petrolü sudan ayıran sünger

Araştırmacıların geliştirdiği yeni madde, kendi ağırlığının 90 katı kadar petrolü sudan ayırıyor ve sünger gibi çekip hapsederek daha sonra tekrar kullanılabilmesi için serbest bırakabiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kendi ağırlığının 90 katı kadar petrolü sudan ayıran sünger
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Nisan 2010’daMeksika Körfezi’nde bulunan BP’ye ait  petrol platformunda büyük bir patlama gerçekleşmiş ve tarihin en büyük çevre felaketlerinden birisi yaşanmıştı. Felaket sonrası 200 milyon galonun üzerinde petrol Meksika Körfezi’ne sızarken BP’ye de 25 milyar doların üzerinde bir ceza kesilmişti. Özellikle bu çevre felaketinin ardından sudaki petrolü toplayan bir madde geliştirmek için araştırmalar hız kazanmış ve aralarında İTÜ’nün de bulunduğu pek çok ekip çeşitli ürünler geliştirmişti.

Bu ürünlerden bir yenisi de ABD’deki Argonne Ulusal Laboratuvarı’nda görev alan araştırmacılar tarafından üretildi. Laboratuvar ekibinin geliştirdiği süngerimsi maddenin temel özelliği tıpkı daha önceki benzer çalışmalarda olduğu gibi sudaki petrolü toplamak ancak bu maddeyi farklı kılan nokta ise kendi ağırlığının 90 katına kadar olan petrolü toplayabilmesi ve daha sonra sıkıldığında tıpkı bir sünger gibi petrolü bırakarak petrolün tekrar kullanılmasına olanak sağlaması.

Başarılı Testler Sonrası Kullanıma Hazır 

Poliüretan ve poliimid plastiklerinden üretilen petrol süngeri, petrolü çeken silan molekülleriyle kaplı bir köpükten meydana geliyor. Laboratuvar testlerinde defalarca kez denenmesine rağmen kapasitesinde eksilme olmayan ve her defasında petrolü başarılı bir şekilde toplayan süngerin deniz gibi geniş su alanlarında işlevselliğinin görülmesi için test edilmesi gerekiyordu. Bunun için ham petrol akıtan bir borunun ardında ürettikleri petrol süngerini bağlayan araştırmacılar birkaç gün süren testlerin ardından süngerin ciddi miktarda petrolü topladığını gözlemlediler.

Başarılı test sonuçlarının ardından artık kullanıma hazır olan petrol süngeri için akıllardaki tek soru işareti süngerin derin deniz sularında yüksek basınç altındaki performansının nasıl olacağı ancak beklenen performansı veremese bile suya karışan petrolü temizlemenin zor olduğu kıyı kesimlerde kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Süngerin geliştirişi Seth Darling, bu maddenin operasyonların yoğun olduğu açık denizlerde veya trafik akışının yoğun olduğu farklı bölgelerde kullanılması halinde herhangi bir petrol sızıntısına anında müdahale edilerek suların temiz tutulabileceğini dile getirdi. Ekibin şimdi ki amacı süngerin ticari olarak kullanılabilmesi için üretim sürecini optimize etmek olacak.

Süngerimsi maddenin test görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://www.newscientist.com/article/2123391-sponge-can-soak-up-and-release-spilled-oil-hundreds-of-times/ Yorum Yaz
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
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smart1978 2 yıl
Emperyalist duzen icraat yapiyor...
Turkiye kiskaniyor ...
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kadirirdem 2 yıl
Bu güzelmiş bak bayağı işe yarar.
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silversmith 2 yıl
Jeopolitik olarak dünyanın en iyi konumuna sahibiz. Tabii ki kıskanıyorlar. Yazlık aldım. Yazın oraya gidiyoruz diyebilmek, çeşitli ve en iyi sebze-meyve üretebilen, hayvancılık yababilen kaç ülke var? Yeterki aklımızı iyi kullanalım. Yarın öbür gün bir şey olsa. Aç kalmayacak tek ülkeyiz. Teknoloji çok iyi bir şey ancak. İnsan olarak zaruri ihtiyacımız; yeme ve içmedir. Ülkenizi sevin arkadaşlar. Eleştiri yapılır edilir. Ben mesela bilmiyorum ancak yapıcı projeleri olanlar varsa paylaşsın. Sırf eleştiri maalesef karın doyurmuyor. Birlikten kuvvet doğar. Kimse yapamazsa hep birlikte yapalım.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bizden sonrakiler ; bizden daha iyi yaşamasın diyen, bir felsefe bile var ortada !
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axaxa 2 yıl
İyiymiş.
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DH Misafiri 2 yıl
Bu icadın önemini kavramak için yakın zamanda çıkan deepwater horizonu izlemenizi tavsiye ederim
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DH Misafiri 2 yıl
Şimdi bu konu ile ilgisi nedir bu mesajın!
Ağzınızdan akan salyalar belli oluyor resmen.
Düşmanlıktan başka bir şey bilmiyorsunuz.
Sırf muhalefet olmak için ülkesine bu kadar düşman olan başka bir topluluk yoktur.
Türkiye kadar başınıza taş düşsün.
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toridishler 2 yıl
eyyyyy abd okunmus fasulye varken bunlarla niye ugrasıyonuz kıskanıyosunuz biziii
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WB 2 yıl
Evet kopruleri hava limanlarini bile cekemiyorlar, milli savunma sanayine hele cildiriyorlar, bir de bunlari yaptigimizda inanin bu kez sicak savasa bas vuracaklar..
Ulkenizi sahiplenin, milli olun, hukumetler gelir gecer ancak ulkenize sirt donerek elin yabancisina arkanizdan kis kis guldurmeyin..
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CeeMoo 2 yıl
Kandanda çekebiliyormuymuş onu göstermemişler.Heralde sudan çekeni yanlışlıkla buldular.
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keremec 2 yıl
BP bunu beğendi
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