Kendi ağırlığının 90 katı kadar petrolü sudan ayıran sünger

Tam Boyutta Gör

Nisan 2010’daMeksika Körfezi’nde bulunan BP’ye ait petrol platformunda büyük bir patlama gerçekleşmiş ve tarihin en büyük çevre felaketlerinden birisi yaşanmıştı. Felaket sonrası 200 milyon galonun üzerinde petrol Meksika Körfezi’ne sızarken BP’ye de 25 milyar doların üzerinde bir ceza kesilmişti. Özellikle bu çevre felaketinin ardından sudaki petrolü toplayan bir madde geliştirmek için araştırmalar hız kazanmış ve aralarında İTÜ’nün de bulunduğu pek çok ekip çeşitli ürünler geliştirmişti.

Bu ürünlerden bir yenisi de ABD’deki Argonne Ulusal Laboratuvarı’nda görev alan araştırmacılar tarafından üretildi. Laboratuvar ekibinin geliştirdiği süngerimsi maddenin temel özelliği tıpkı daha önceki benzer çalışmalarda olduğu gibi sudaki petrolü toplamak ancak bu maddeyi farklı kılan nokta ise kendi ağırlığının 90 katına kadar olan petrolü toplayabilmesi ve daha sonra sıkıldığında tıpkı bir sünger gibi petrolü bırakarak petrolün tekrar kullanılmasına olanak sağlaması.

Başarılı Testler Sonrası Kullanıma Hazır

Poliüretan ve poliimid plastiklerinden üretilen petrol süngeri, petrolü çeken silan molekülleriyle kaplı bir köpükten meydana geliyor. Laboratuvar testlerinde defalarca kez denenmesine rağmen kapasitesinde eksilme olmayan ve her defasında petrolü başarılı bir şekilde toplayan süngerin deniz gibi geniş su alanlarında işlevselliğinin görülmesi için test edilmesi gerekiyordu. Bunun için ham petrol akıtan bir borunun ardında ürettikleri petrol süngerini bağlayan araştırmacılar birkaç gün süren testlerin ardından süngerin ciddi miktarda petrolü topladığını gözlemlediler.

Başarılı test sonuçlarının ardından artık kullanıma hazır olan petrol süngeri için akıllardaki tek soru işareti süngerin derin deniz sularında yüksek basınç altındaki performansının nasıl olacağı ancak beklenen performansı veremese bile suya karışan petrolü temizlemenin zor olduğu kıyı kesimlerde kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Süngerin geliştirişi Seth Darling, bu maddenin operasyonların yoğun olduğu açık denizlerde veya trafik akışının yoğun olduğu farklı bölgelerde kullanılması halinde herhangi bir petrol sızıntısına anında müdahale edilerek suların temiz tutulabileceğini dile getirdi. Ekibin şimdi ki amacı süngerin ticari olarak kullanılabilmesi için üretim sürecini optimize etmek olacak.

Süngerimsi maddenin test görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.newscientist.com/article/2123391-sponge-can-soak-up-and-release-spilled-oil-hundreds-of-times/