Nissan'ı geride bırakan Tesla; Ford ve General Motors'la arayı kapatıyor

Tesla adından söz ettiren işler yapmaya başladığından beri ilk kez geçtiğimiz şubat ayında şirket hisseleri ve şirketin pazar değeri çok ciddi bir şekilde düşmüş ve bazı analistler şirket için sonun başladığını dile getirmişlerdi. O günden beri bir yıl içinde pazar değeri yüzde 100’ün üstünde artan Tesla’nın hisseleri de %50 değer kazanarak tarihi seviyeye ulaştı. Son olarak Nissan’ın pazar değerini geride bırakan şirket ABD’de otomobil üretiminde ilk iki sırayı paylaşan General Motors ve Ford’la arasındaki farkı da epey kapattı.

Tabi bütün bu hızlı yükselişin getirdiği olumlu hava hem şirket yetkililerinin hem de müşterilerin şirkete olan güvenini ve yükselişin sürmesine olan inancı arttırdı ancak geçtiğimiz hafta ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ın, Tesla’nın büyük bir değer kaybı yaşayacağını iddia etmesi ve şirket hisselerinin uzun vadede işe yaramaz hale geleceğini söylemesi kafaları oldukça karıştırmıştı. Peki nasıl oluyor da tarihinin en parlak dönemini yaşayan şirket için böylesine karamsar bir tablo çizilebiliyor?

Tahminler Gerçeği Yansıtmayabilir

Analistlere göre Model 3’ün piyasaya çıkış tarihinin gecikecek olması (her ne kadar Elon Musk beklenen tarihten bile önce çıkacağını söylese de Goldman Sachs’ın beklentisi bu yönde) birçok kişi tarafından sıradan bir gecikme olarak değerlendiriliyor ancak yatırımcıların bu konuyu sık sık dile getirmesi şirket hisselerindeki dalgalanmadan faydalanmak için yapılan bir hareket olabilir. Ayrıca Tesla’nın hisselerinin pek çok yatırımcı tarafından politik ve ideolojik bir ifade haline gelmiş olması da şirkete ait tahminlerin yönünde önemli bir etken olduğu düşünülüyor.

Goldman Sachs gibi önemli bir yatırım uzmanı kuruluşun tahminine rağmen pek çok analist Tesla’nın değerinin yükselmeye devam edeceğini ve Gigafactory’nin tam kapasite çalışması ile Model 3’ün seri üretimine başlanmasıyla birlikte Tesla’nın kısa sürede General Motors ve Ford’u yakalamasını bekliyor.

https://cleantechnica.com/2017/03/03/teslas-market-value-now-near-ford-gm-passes-nissan/