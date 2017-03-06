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Nissan'ı geride bırakan Tesla; Ford ve General Motors'la arayı kapatıyor

Son bir yıldır hızla artan Tesla'nın pazar değeri, Nissan’ın değerini aştı ve iki büyük Amerikan otomobil firması olan General Motors ve Ford'u zorlayacak şekilde önemli ölçüde yükseldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Nissan'ı geride bırakan Tesla; Ford ve General Motors'la arayı kapatıyor
 

Tesla adından söz ettiren işler yapmaya başladığından beri ilk kez geçtiğimiz şubat ayında şirket hisseleri ve şirketin pazar değeri çok ciddi bir şekilde düşmüş ve bazı analistler şirket için sonun başladığını dile getirmişlerdi. O günden beri bir yıl içinde pazar değeri yüzde 100’ün üstünde artan Tesla’nın hisseleri de %50 değer kazanarak tarihi seviyeye ulaştı. Son olarak Nissan’ın pazar değerini geride bırakan şirket ABD’de otomobil üretiminde ilk iki sırayı paylaşan General Motors ve Ford’la arasındaki farkı da epey kapattı.

Tabi bütün bu hızlı yükselişin getirdiği olumlu hava hem şirket yetkililerinin hem de müşterilerin şirkete olan güvenini ve yükselişin sürmesine olan inancı arttırdı ancak geçtiğimiz hafta ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ın, Tesla’nın büyük bir değer kaybı yaşayacağını iddia etmesi ve şirket hisselerinin uzun vadede işe yaramaz hale geleceğini söylemesi kafaları oldukça karıştırmıştı. Peki nasıl oluyor da tarihinin en parlak dönemini yaşayan şirket için böylesine karamsar bir tablo çizilebiliyor?

Tahminler Gerçeği Yansıtmayabilir 

Analistlere göre Model 3’ün piyasaya çıkış tarihinin gecikecek olması (her ne kadar Elon Musk beklenen tarihten bile önce çıkacağını söylese de Goldman Sachs’ın beklentisi bu yönde) birçok kişi tarafından sıradan bir gecikme olarak değerlendiriliyor ancak yatırımcıların bu konuyu sık sık dile getirmesi şirket hisselerindeki dalgalanmadan faydalanmak için yapılan bir hareket olabilir. Ayrıca Tesla’nın hisselerinin pek çok yatırımcı tarafından politik ve ideolojik bir ifade haline gelmiş olması da şirkete ait tahminlerin yönünde önemli bir etken olduğu düşünülüyor.

Goldman Sachs gibi önemli bir yatırım uzmanı kuruluşun tahminine rağmen pek çok analist Tesla’nın değerinin yükselmeye devam edeceğini ve Gigafactory’nin tam kapasite çalışması ile Model 3’ün seri üretimine başlanmasıyla birlikte Tesla’nın kısa sürede General Motors ve Ford’u yakalamasını bekliyor.


https://cleantechnica.com/2017/03/03/teslas-market-value-now-near-ford-gm-passes-nissan/ Yorum Yaz
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Linns Judy 2 yıl en beğenilen
Pazar değeri yüksek çünkü maşallah arkalarında donanımhaber gibi bir site var. Sabah, öğle, akşam, bayram, sevgililer günü, kabotaj bayramı dinlemeden gazlıyor Dh Tesla'yı. Her ülkede Bid DH olsa Tesla taş üretse alacak nesli oluşturuyor.
Gelecek elektrikli arabalar ama pazar payındaki etkisi DH yağlamasının yanında hiç kalır. Hehe.
Pazar değeri yüksek çünkü maşallah arkalarında donanımhaber gibi bir site var. Sabah, öğle, akşam, bayram, sevgililer günü, kabotaj bayramı dinlemeden gazlıyor ...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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Yellow Claw 2 yıl
Siz olmasanız zordu.Teşekkürler Donanım Haber. -Elon Musk
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aycibin 2 yıl
millet tesla diyip duruyor da arabanın fiyatından haberi olan yok sanırsam.şöyle güzel böyle güzel model s denen araba s500 mercedes fiyatında :) zenginin malı züğürdün çenesi misali
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Tolgá 2 yıl
önce skyline R34 gibi bir araba üretsinler sonra geçsinler.
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Roark 2 yıl
Yine başladı tesla haberleri. dünyada başka marka yok çünkü.
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javaprof 2 yıl
bunca yıllık nissanı nasıl geçer ajlım almıyor.nissan ın yıllık 80.4 milyar dolar geliri var.
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boombip 2 yıl
tesla'yı hollanda'da görme şansım olmuştu. rüya gibi bir araç. 80-90bin bandında ucuz yollu urban car yapsa fena olmazdı.
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suslu76 2 yıl
Bunlar NYSE'de islem goren hisse bazinda fiyatlarla sirket degerlendirmeleri.
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Xloud 2 yıl
Tesla'nın diğer elektirikli/otonom araçlardan çokta farkı yok ama ABD basını destekli olduğu için global haberlerde her zaman propagandası yapılıyor. Google'nın saçma sapan Pixel telefonlarının heryerde anlamsızca haber yapılması gibi...
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1BilimAdamı 2 yıl
Giriş yaparken ne yazacağımı unuttum
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Yx 2 yıl
Elon Turkiye de doğsaydı ????????
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Yellow Claw 2 yıl
Siz olmasanız zordu.Teşekkürler Donanım Haber. -Elon Musk
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