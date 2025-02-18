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    Çin, karbon yakalayabilen dünyanın ilk petrol üretim gemisini tanıttı

    Çin, karbon yakalama sistemiyle donatılmış dünyanın ilk yüzer üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) gemisini tamamlayarak açık deniz petrol üretiminde önemli bir adım attı.
    Çin, karbon yakalayan dünyanın ilk petrol üretim gemisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çin, deniz üzerindeki petrol üretimini daha çevre dostu hale getirmeye yönelik önemli bir adım atarak, karbon yakalama sistemine sahip dünyanın ilk petrol üretim gemisini tanıttı. Şangay’da inşa edilen bu devasa gemi, denizden çıkarılan petrolün yanı sıra, yapılan işlemler sırasında salınan karbondioksiti toplayarak çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

    Daha çevreci petrol üretimi gerçekleşecek

    330 metre uzunluğundaki bu yüzer üretim, depolama ve boşaltma gemisi (FPSO), günde 120.000 varil petrol üretme kapasitesine sahip. Ancak bu gemi, yalnızca enerji üretimiyle değil, aynı zamanda çevre dostu teknolojileriyle de dikkat çekiyor. FPSO, deniz üzerinde petrol çıkarımı sırasında atmosfere salınan karbondioksiti yakalayıp depolayarak, çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor. Bu süreç, geminin saldığı egzoz gazlarının sıcaklığından elektrik üretmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış.

    Dünyanın en büyük karbon salınımcısı olan Çin, 2023 yılında, Çin Ulusal Denizaltı Petrol Şirketi (CNOOC), Guangdong’daki Enping 15-1 petrol sahasında deniz altı karbon yakalama sistemini de devreye soktu. Bu sistem, yılda yaklaşık 300.000 ton karbondioksit depolama kapasitesine sahip.

    Bağlam açısından; Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, petrol ve doğal gazın çıkarılması, taşınması ve işlenmesi 2022 yılında yaklaşık 5,1 milyar ton sera gazı üretti ve bu da dünya çapında enerjiyle ilgili toplam emisyonların yaklaşık yüzde 15'ini oluşturdu.

    Diğerleri de benzer çözümler geliştiriyor

    Yüksek verimli petrol üretimini yenilikçi emisyon kontrolü ile uzlaştırmayı amaçlayan gemi, Çin'in karbon hedeflerine ulaşma arzusunu vurguluyor. Ülke, 2030 yılına kadar karbon salınımını zirveye ulaştırmayı ve 2060 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt etmişti.

    Öte yandan diğer büyük küresel petrol ve gaz şirketleri de benzer tasarımlar peşinde. Ocak ayında Amerikan Denizcilik Bürosu, gemide karbon yakalama teknolojisine sahip bir amonyak üretim ünitesini onayladı. Çin ile benzer şekilde Hollandalı çok uluslu SBM Offshore karbon yakalama sistemine sahip bir FPSO'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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