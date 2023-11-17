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Petrol Ofisi Grubu, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

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Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, BP'nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri AŞ ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan ve kapanışı düzenleyici kurumun onayına tabi olan işlemin bedeli belirtilmedi.

Açıklamada, Rekabet Kurumu'nun onayıyla beraber satışın 2024'te tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Petrol Ofisi'nin ana hissedarı Vitol Yönetim Kurulu Üyesi Chris Bake konuyla alakalı, “Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam.” şeklinde açıklama yaptı.

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “'Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

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Petrol Ofisi, BP’nin Türkiye operasyonunu satın alıyor