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Kendi oyununun kodlarını sabote eden geliştirici

Spintires adlı off-road sürüş simülasyonunu geliştiren Pavel Zagrebelnyj yayıncı firma ödemeleri yapmayınca oyunun kodlarını sabote etti. Bu sabotajın ciddi sonuçları var.
3 yıl
4,5b
1
27
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Sıradışı bir off-road sürüş simülasyonu olan Spintires'ın geliştiricisi-yaratıcısı olan Pavel Zagrebelnyj kendi oyununu sabote etmiş görünüyor. Öyle ki geliştirici zaman ayarlı bomba gibi çalışan bazı kodları oyuna ekleyerek oyunun çökmesini, bazen de oynanamaz hale gelmesini sağlamış.

Zagrebelnyj'in böyle çılgınca bir şeyi yapmasının nedeni ise İngiliz yayıncı şirketin geliştiriciye tonla borcunun olması. Bu duruma sinirlenen geliştirici kodları sabote ederek yayıncıyı tehdit etmişler gibi görünüyor. İşin ilginç yanı bu hatalar bir oyuncu tarafından keşfedilip düzeltildi. Zaten geliştirici de yayıncı firmayla neredeyse 1 yıldır mantık çerçevesinde bir ilişki kuramadığını belirtiyor.
Her ne kadar yayıncı firma böyle bir şeyin sadece basının spekülasyonu olduğunu söylese de Spintires'ın Steam'deki satışlarını durdurmaktan da geri kalmadı. Steam'de "çok olumlu" yorumlara sahip olan ve satışlar konusunda da başarılı görülen Spintires'ın bu olaylardan büyük zarar gördüğü ortada. Bundan sonra insanlar oyunu alırken tekrar tekrar düşüneceklerdir.

https://www.rockpapershotgun.com/2016/03/02/spintires-sabotage-timebombs/ Yorum Yaz
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Fiasco 3 yıl en beğenilen
adam artık ne kadar dellendiyse
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Şeker Hapı 3 yıl Bay Small
Bay Small
''yaratıcısı'' nedir?


2. nsz Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak.
Bay Small''yaratıcısı'' nedir?2. nsz Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni b...
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RazorR42 3 yıl
Adam çılgınn
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RazorR42 3 yıl
Kendinimi denemiş ki hefi :D
g2a.com/...
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kadirirdem 3 yıl
adam resmen kendine sıkmış...
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DemirAtlı 3 yıl
Bay Small
yaratıcısı nedir?

yaratıcısı demek Allahı demek yani Allah olup can vermek ona hayat bahşetmek sonrada onun canını alıp çöp kutusuna göndermek demek yani bir çeşit ilah koşup şirk koşmuşlar çok fena hemde çok
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Umutcan 3 yıl
Yazılım dünyasında çok sık yaşanan birşey aslında, bu sefer son kullanıcılara yönelik yapıldığı için olay olmuş.
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DemirAtlı 3 yıl
insanların emeklerini çalan hırsızlara acımıyorum
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tobepeople 3 yıl
Adam ödeme alamadığı için geliştirmemiş hatta sabote etmiş oyunu bunun neresini anlamıyorsunuz ? Bir çok firma böyle adam yanlış yayıncı seçmiş sorun bu bir sonraki oyununa çoktan başlamıştır parasını alamadığı bir şeyden başkasının da kazanmasını istememiş belli ki kendinizi düşünün bir şey icad ediyorsunuz ve bir şirket üretmeyi teklif ediyor ancak size paradan zerre kadar koklatmıyor siz ne yapardınız ?
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enemywalker 3 yıl
1yıldır steamda fakat bir türlü satısa sunulmadı.Mp güzel oluyor.
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Virinom 3 yıl
Oyun ilk çıktığı zamanlarda almıştım. Vay be işte beklediğim simülasyon oyunu geliyor diyordum ama üzerine hiç bir şey koyamadılar. Halen çok başarılı ayrı konu ama yıllardır bir geliştirme göremedim. Sadece ufak tefek bug-fixler.
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Bay Small 3 yıl
''yaratıcısı'' nedir?
2 Yanıt Yanıtla +1
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Şeker Hapı 3 yıl Bay Small
Bay Small
''yaratıcısı'' nedir?


2. nsz Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak.
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arel.gr 3 yıl Bay Small
Bay Small

''yaratıcısı'' nedir?


takıntılardan yaka silkmektir
!
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spintires, pc oyunu ve
5 etiket daha sürüş simülasyonu oyun kodlama Oyunlar Yazılım Alkan Adakaner
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