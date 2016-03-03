Kendi oyununun kodlarını sabote eden geliştirici

Sıradışı bir off-road sürüş simülasyonu olan Spintires'ın geliştiricisi-yaratıcısı olan Pavel Zagrebelnyj kendi oyununu sabote etmiş görünüyor. Öyle ki geliştirici zaman ayarlı bomba gibi çalışan bazı kodları oyuna ekleyerek oyunun çökmesini, bazen de oynanamaz hale gelmesini sağlamış.

Her ne kadar yayıncı firma böyle bir şeyin sadece basının spekülasyonu olduğunu söylese de Spintires'ın Steam'deki satışlarını durdurmaktan da geri kalmadı. Steam'de "çok olumlu" yorumlara sahip olan ve satışlar konusunda da başarılı görülen Spintires'ın bu olaylardan büyük zarar gördüğü ortada. Bundan sonra insanlar oyunu alırken tekrar tekrar düşüneceklerdir.

https://www.rockpapershotgun.com/2016/03/02/spintires-sabotage-timebombs/

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Zagrebelnyj'in böyle çılgınca bir şeyi yapmasının nedeni ise İngiliz yayıncı şirketin geliştiriciye tonla borcunun olması. Bu duruma sinirlenen geliştirici kodları sabote ederek yayıncıyı tehdit etmişler gibi görünüyor. İşin ilginç yanı bu hatalar bir oyuncu tarafından keşfedilip düzeltildi. Zaten geliştirici de yayıncı firmayla neredeyse 1 yıldır mantık çerçevesinde bir ilişki kuramadığını belirtiyor.