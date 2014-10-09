Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kenneth Shinozuka, 15 yaşında Alzheimer hastaları için sensör geliştirdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
452
1
10
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kenneth Shinozuka, 15 yaşında Alzheimer hastaları için sensör geliştirdi

Bazen insanın hayatına etki eden önemli olaylar sonrasında daha önemli ve faydalı icatların ortaya çıkmasına vesile olabiliyor. Kenneth Shinozuka tarafından geliştirilen Alzheimer hastalarına yönelik sensör bunlardan birisi. 

15 yaşında olan Kenneth Shinozuka, dedesinin Alzheimer hastalığından dolayı yaşadığı zorluklara şahit olunca, hasta bakıcılara yardımcı olacak bir sensör geliştirmeye başlamış. Sonrasında da ortaya başarılı bir cihaz çıkmış.

Giyilebilir yapıda olan sensör hastanın ayağına veya çorabına iliştiriliyor. Hasta ayağa kalkarak dolaşmaya başladığında uyumlu uygulamaya uyarı gönderiyor ve hasta bakıcı anında müdahale edebiliyor. 

Shinozuka 6 ay boyunca sensörü dedesinde denemiş ve yüzde 100'e yakın başarılı sonuçlar elde etmiş. Şimdi ise gerekli desteği alarak yüzlerce sensörü hasta bakılan evlere dağıtmayı planlıyor. 

Shinozuka bu proje için Scientific American Science in Action ödülü de almış durumda. Ayrıca proje Google Science Fair 2014 için de başvuru yaptı. Shinozuka bununla yetinmek istemiyor. Beyindeki pek çok gizemi çözerek Alzheimer ve benzeri hastalıklara çare bulmak niyetinde.  

http://www.ubergizmo.com/2014/10/15-year-old-teen-creates-wearable-sensor-to-address-alzheimers/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Led Zeppelin 5 yıl
Adamlar 15 yaşında sensör geliştiriyor bizimkiler daha doğru düzgün başlık atamıyor :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 5 yıl
Ülkemiz gençliğinden de güzel bir haber var ancak haber başlığından anlaşılacağı üzere bilim kurumlarımız niteliklerini ciddi oranda kaybetmiş ve kaybetmeye devam ediyor.
haber.sol.org.tr/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Ülkemiz gençliğinden de güzel bir haber var ancak haber başlığından anlaşılacağı üzere bilim kurumlarımız niteliklerini ciddi oranda kaybetmiş ve kaybetmeye devam ediyor.

haber.sol.org.tr/...

Pardus'un bu hale getirilmesi, derginin darwin olayı derken bugün başında hayvanat bahçesi müdürü var.

Biz potansiyeller olarak engelliler için daha güzel bir dünya yaratmalıyız.

Onlar durumlarına rağmen dünya ya biraz daha faydalı olabilmeye çalışırken bizler, bir rutinin içinde çürüyüp gidiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl
Adamlar yapıyor arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yokbeolumbe 5 yıl
Sanki 15 yaşındaki alzheimer hastalari icin gelistirildi gibi bi algı oluştu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alphekka 5 yıl yokbeolumbe
Doğru-Adam

Sanki 15 yaşındaki alzheimer hastalari icin gelistirildi gibi bi algı oluştu

bende habere, "15 yaşında alzheimer hastasıda mı var yahu" diyerek girdim :D
türkiyenin en büyük haber sitelerinde ki gibi dikkat çektirip tıklamana sebep olan başlıklar gibi olmuş,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
15 yaşındaki Kenneth Shinozuka, Alzheimer hastaları için sensör geliştirdi olsa daha iyi olur.

Konuya gelirsek gayet yararlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hooper 5 yıl
Ekrem71 bir kere de düzgün başlık at be kardeşim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 5 yıl
Vay be, keşke Türkiye'den de böyle şeyler duysak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
452 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl HTC re camera "Yeni aksiyon kamerası" ön inceleme 5 yıl HTC Desire Eye ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim