Kenneth Shinozuka, 15 yaşında Alzheimer hastaları için sensör geliştirdi





Bazen insanın hayatına etki eden önemli olaylar sonrasında daha önemli ve faydalı icatların ortaya çıkmasına vesile olabiliyor. Kenneth Shinozuka tarafından geliştirilen Alzheimer hastalarına yönelik sensör bunlardan birisi.





15 yaşında olan Kenneth Shinozuka, dedesinin Alzheimer hastalığından dolayı yaşadığı zorluklara şahit olunca, hasta bakıcılara yardımcı olacak bir sensör geliştirmeye başlamış. Sonrasında da ortaya başarılı bir cihaz çıkmış.





Giyilebilir yapıda olan sensör hastanın ayağına veya çorabına iliştiriliyor. Hasta ayağa kalkarak dolaşmaya başladığında uyumlu uygulamaya uyarı gönderiyor ve hasta bakıcı anında müdahale edebiliyor.





Shinozuka 6 ay boyunca sensörü dedesinde denemiş ve yüzde 100'e yakın başarılı sonuçlar elde etmiş. Şimdi ise gerekli desteği alarak yüzlerce sensörü hasta bakılan evlere dağıtmayı planlıyor.





Shinozuka bu proje için Scientific American Science in Action ödülü de almış durumda. Ayrıca proje Google Science Fair 2014 için de başvuru yaptı. Shinozuka bununla yetinmek istemiyor. Beyindeki pek çok gizemi çözerek Alzheimer ve benzeri hastalıklara çare bulmak niyetinde.

http://www.ubergizmo.com/2014/10/15-year-old-teen-creates-wearable-sensor-to-address-alzheimers/?utm_source=mobilerepublic