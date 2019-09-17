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Keşfedilen yeni nötron yıldızı, fizik kurallarına meydan okuyor

Astronomların keşfettiği yeni nötron yıldızı, inanılmaz yoğun kütlesiyle fizik kurallarını zorluyor.
3 sa.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD'li bilim insanlarından oluşan bir grup astronom, evrenin bilinen en yüksek kütleli nötron yıldızını keşfetti. Şu an için J0740+6620 ismiyle anılan nötron yıldızı, Güneş'in 2,17 katı oranında bir kütleye sahip olmasına rağmen sadece 24 kilometre genişliğinde bir çap uzunluğuna sahip. Bilim insanları yeni nötron yıldızının bu inanılmaz yoğun kütlesi nedeniyle neredeyse fizik kurallarına meydan okuduğunu söyledi.

Nötron yıldızları, dev yıldızların yaşamlarının sona erebileceği biçimlerden birisi. Bir süpernova patlamasının ardından arta kalan kısmın kendi içine çökmesiyle nötron yıldızları oluşuyor. Evrenin en küçük ve en yoğun yıldızları (kara delikler hariç) olan nötron yıldızları, gizemli özellikleri nedeniyle astronomların da en çok ilgi duyduğu gök cisimlerinden birisi.

Nötron yıldızlarıyla ilgili konuşan araştırma lideri Thankful Cromartie,"Nötron yıldızları evrenin en gizemli ve en büyüleyici cisimlerinden birisi. Güneş'in iki katı kadar bir kütleye sahip olmalarına rağmen boyutları yalnızca küçük bir şehir büyüklüğünde. Aslında bu cisimleri devasa bir atom çekirdeği olarak nitelendirebiliriz." şeklinde konuştu.

Fizik sınırlarını zorluyor


Yeni keşfedilen J0740+6620 nötron yıldızı Dünya'dan yaklaşık 4600 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Güneş'in 2,17 katı oranında inanılmaz bir kütleye sahip olan yıldız, bilim insanlarının ifadelerine kompakt bir cismin kara deliğe dönüşmeden önce ihtiva edebileceği maksimum kütle sınırlarını zorlayan bir yapıya sahip.

Konuyla ilgili konuşan Thankful Cromartie, J0740+6620 yıldızının sadece bir küp şeker boyutundaki küçük bir kısmında bile yaklaşık 200 milyon ton kadar bir kütle bulundurduğunu belirtti.

Yeni nötron yıldızı, ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yer alan Green Bank Teleskobu'yla keşfedilmiş. Astronomların kütleçekimsel dalga araştırmaları yaparken biraz da tesadüf eseri J0740+6620'yi keşfettikleri belirtiliyor. Nature dergisinde yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz. 


https://edition.cnn.com/2019/09/16/world/massive-neutron-star-scn/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_murattopal 29 dk. yeni yorumcu
Ben şunu anlamıyorum anlayan varsa aydınlatsın. 4600 ışık yılı demek, nötron yıldızının 4600 yıl önceki hali demek değil mi? Işık hızı denildiği zaman sıfır noktasına gelindiğinde yani ışık hızında zaman duruyor. Bize de uzaydaki o cismin 4600 yıl önce ki görüntüsü geliyor. Şimdi 4600 yıl önce olmuş bir olayı biz şimdi gözlemlemiş oluyoruz değil mi ? Yani o olay oldu bitti ve 4600 yıl geçti mi oluyor?
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Je8rjeiswusu2h 1 sa. yeni yorumcu
Yalan bu safsatalara inanmayın. Kendi uydurdugu fizik kuraliymis bak hele bak... simdide kendi uydurdugu zırvalığı çürütüyor. At yalani
inananı... kimsin la ALLAH in düzenini arastiriyosun???? Tobe tobe
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Boragungoren 1 sa.
Küp şeker boyutunda 200 milyon ton ağırlığı var çok fantastik değil mi insanın aklı almıyor
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Angel of the Lord 1 sa.
Uzaktan bir cismin yoğunluğunu, kütlesini nasıl ölçüyorlar acaba? Ellerindeki veri görsel değil mi sadece?
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otemiz 1 sa. Angel of the Lord
İlkokul öğretmenimiz şöyle derdi: "Öyleyse ödev olarak araştır, yarın bize de anlat"
O günler bir kenara, ne şanslısınız ki şu an elinizin altında telefon, araştırma yapabileceğiniz internet ve öğrendiklerinizi yazabileceğiniz DH forum var :)
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