Jeff Bezos, ilk uzay turistlerini bu yıl içerisinde yörüngeye fırlatabilir





Colorado'da düzenlenen bir uzay sempozyumu sırasında CNBC'nin sorularını cevaplayan Bob Smith,"İlk turistlerimizi yörüngeye bu yıl içerisinde taşıyabileceğimizi umuyorum. Uzay turizmini 2018 sona ermeden başlatma ihtimalimiz hala bulunuyor. Ancak elbette öncelikle tam olarak hazır olmamız ve yolcularımızın güvenliğinden emin olmamız gerekiyor." ifadelerine kullanıyor.



Smith, 2018'in Ekim ayında verdiği bir röportajda ise 18 ay içerisinde Blue Origin'in ilk resmi seferlerine çıkacağını söylemişti. Yani 2018'in sonu veya 2019'un ilk ayları gibi New Shepard roketinin zengin uzay turistlerini yörüngeye taşımaya başladığını görebiliriz. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatmak amacıyla 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin, çok yakın bir zamanda ilk uzay turistlerini uzaya taşımaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde CNBC'ye konuşan şirket CEO'su Bob Smith, 2018 sona ermeden uzay turizmini resmen başlatabileceklerini söyledi.Colorado'da düzenlenen bir uzay sempozyumu sırasında CNBC'nin sorularını cevaplayan Bob Smith,"İlk turistlerimizi yörüngeye bu yıl içerisinde taşıyabileceğimizi umuyorum. Uzay turizmini 2018 sona ermeden başlatma ihtimalimiz hala bulunuyor. Ancak elbette öncelikle tam olarak hazır olmamız ve yolcularımızın güvenliğinden emin olmamız gerekiyor." ifadelerine kullanıyor.Smith, 2018'in Ekim ayında verdiği bir röportajda ise 18 ay içerisinde Blue Origin'in ilk resmi seferlerine çıkacağını söylemişti. Yani 2018'in sonu veya 2019'un ilk ayları gibi New Shepard roketinin zengin uzay turistlerini yörüngeye taşımaya başladığını görebiliriz.

Uzay turizmi için özel olarak tasarlanan kapsül

Blue Origin'in uzay turistlerini içerisinde bulunduracak olan kapsülün en büyük özelliği devasa pencereleri. Tamamen uzay turizmi için dizayn edilen kapsül, bir uzay aracında bulunan en büyük pencerelere sahip. Yolcularının Dünya'nın muhteşem görüntülerinin keyfini en iyi şekilde çıkarabilmesini isteyen Blue Origin, kapsülü bu son haline getirebilmek için uzun süreli bir geliştirme sürecine girmişti.



Şirketin popüler tekrar kullanılabilir roketi New Shepard, üzerinde konumlandırılacak olan bu uzay kapsülüyle birlikte tam 6 kişiyi alt yörüngeye taşıyacak. Blue Origin'in uzay turistleri burada yaklaşık 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi yaşayabilecek ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı elde edebilecekler. Tabi tahmin edebileceğiniz üzere böylesine eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenlerin beraberinde tuzlu bir ücret de ödemesi gerekiyor. Yolcuların New Shepard'dan bir koltuk ayırabilmeleri için 100-200 bin dolar arasında bir miktarı gözden çıkarması gerekecek.

https://www.cnbc.com/2018/04/19/jeff-bezos-blue-origin-could-send-tourists-to-space-in-2018.html