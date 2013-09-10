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Kesinleşti: Yeni iPhone'un önemli özelliklerinden biri "Touch ID" (Güncellendi)

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,3b
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217
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Kesinleşti: Yeni iPhone'un önemli özelliklerinden biri

Türkiye saatiyle 20:00’de düzenlenecek olan etkinlik ile tanıtılacak olan 7.nesil iPhone ya da muhtemel ismiyle iPhone 5S’in önemli özelliklerinden birinin parmak izi okuyucusu olduğu kesinlik kazandı.

Apple’a yakınlığıyla bilinen, tabir-i caizse direk olarak Apple’ın bilgi verdiği, The Wall Street Journal bugün lanse edilecek olan iki iPhone’dan üst düzey olanında home tuşuna yerleştirilmiş biyometrik parmak izi okuyucusu bulunduğunu doğruladı.

WSJ, geçmiş yıllarda da parmak izi okuyucusu kullanan cihazların olduğunu ancak teknoloji itibariyle güvenilirlik problemlerinden dolayı kullanıcılar tarafından çokça tercih edilmediğini, fakat yeni gelişen teknolojiler sayesinde güvenilirlik problemlerinin çözüldüğünü söyledi.

Apple’ın parmak izi okuyucusunu sisteme nasıl entegre edeceği konusu ise netlik kazanmış değil. Kesin olarak bildiğimiz kilit ekranından ana ekrana geçişte kullanılan şifre yerine telefon sahibinin parmak izinin kullanılacağı. Ancak buna ek olarak parmak izi ile doğrulama yapılarak App Store ya da iTunes Store üzerinden de şifresiz işlem yapılabileceği konuşulurken; süpriz olarak Apple’ın geliştirdiği ödeme sisteminin bir parçası olarak kullanılacağı yönünde beklentile de bulunuyor.

Özellikle Avrupa ve Asya’da sıkça kullanılmaya başlanan temassız ödeme işlemlerinde, bilindiği gibi, şifre kullanılmadığı için işlemi yapanın kartın sahibi olup olmadığı bilinmiyor. Apple’ın da bu sorunun önüne  500 milyon aktif kredi kartı bilgisinin yer aldığı Apple ID + NFC + Parmak İzi okuyucusunu bir araya getirdiği ödeme sisteminde geçmesi olası duruyor.

 Tüm bu sorular bu akşam saat 20:00’de düzenlenecek olan Apple’ın geleneksel eylül etkinliğinde cevap bulacak. Bu etkinliği saat 19:30’dan itibaren sitemizin özel yayını ile takip edebileceğinizi hatırlatalım.

Güncelleme: Haberimizi doğrulayan yeni bir gelişme var. Nowhereelse.fr sitesinin birkaç dakika önce yayınladığı iPhone 5S kullanım kılavuzunda parmak izi okuyuculu home tuşu net şekilde görülüyor. Ayrıca Apple'ın bu özelliği "Touch ID" olarak isimlendirdiğini de ilk defa öğremiş olduk.
Kesinleşti: Yeni iPhone'un önemli özelliklerinden biri
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emmrree1990 6 yıl en beğenilen
java
Zaten bütün bilgilerimiz Amerikan istihbarat servislerinde geziyor şimdi de parmak izimizi de alsınlar tam olsun... Adamların donumuza kadar herşeyden haberleri olacak bu gidişle... Aha bak adam tuvalette şimdi...

Napsın CIA senin bilgilerini. :D
Muhittin Topalak from Kazlıçeşme. He is in a relationship with Kezban. Jack did you see that? Yeah. KILL HIM.
javaZaten bütün bilgilerimiz Amerikan istihbarat servislerinde geziyor şimdi de parmak izimizi de alsınlar tam olsun... Adamların donumuza kad...
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1 Yanıt Yanıtla +160
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mehmetoguzderin 6 yıl
Bizim burada uyurken parmağı değdirirler
2 Yanıt Yanıtla +63
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java 6 yıl
Zaten bütün bilgilerimiz Amerikan istihbarat servislerinde geziyor şimdi de parmak izimizi de alsınlar tam olsun... Adamların donumuza kadar herşeyden haberleri olacak bu gidişle...



Aha bak adam tuvalette şimdi...
Zaten bütün bilgilerimiz Amerikan istihbarat servislerinde geziyor şimdi de parmak izimizi de alsınlar tam olsun... Adamların donumuza kadar herşeyden haberler...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar cihaz el değiştirdiğinde tabii ki parmak izi kalmayacaktır cihazı yeni bir iphone gibi başlatma imkanımız var =)
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Kaya 6 yıl
her 6 ayda bir yeni çıkan iphone eskisinden iki kat hizli oluyor.
4 yil sonra çıkacak olan iphone ilkinden 256 kat hizli olacak.
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Kaya 6 yıl
her 6 ayda bir yeni çıkan iphone eskisinden iki kat hizli oluyor.
4 yil sonra çıkacak olan iphone ilkinden 256 kat hizli olacak.
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Kaya 6 yıl
her 6 ayda bir yeni çıkan iphone eskisinden iki kat hizli oluyor.
4 yil sonra çıkacak olan iphone ilkinden 256 kat hizli olacak.
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E_Aydin35 6 yıl
Apple bu özelliği reklam politikası ile öyle bi süslerkii, insanlar öyle bir etkilenirkii.. Ee başarı koşarak gelir.. :) Açıkcası gerçekten bir ilkide bu şekilde başlatmışda olduu.
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karakorsansakal 6 yıl
apple yönetici ve pazarlama ekipmanlarının yerinde olsam;
cihaz çıktığında apple fun ları geceden market önlerinde sıraya gireceği için,böyle kafalara böyle fiyat der 10.000 satarım.
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ulmel 6 yıl
halka bildirim ışıklı olaydı feciydi
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phantom_coal 6 yıl
İnadına iphone
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alicaptain 6 yıl
Güzel bir özellik umarım 5s diğer yönleriyle hayal kırıklığına uğratmaz
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çay 6 yıl
Motorola atrixte gördüğüm çoğu kişi biraz kullanıp sonra iptal etti. Bunun da öyle olacağını düşünüyorum. Onun yerine tuşu ışıklı yapsalar keske.
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