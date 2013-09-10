Kesinleşti: Yeni iPhone'un önemli özelliklerinden biri "Touch ID" (Güncellendi)

Türkiye saatiyle 20:00’de düzenlenecek olan etkinlik ile tanıtılacak olan 7.nesil iPhone ya da muhtemel ismiyle iPhone 5S’in önemli özelliklerinden birinin parmak izi okuyucusu olduğu kesinlik kazandı.

Apple’a yakınlığıyla bilinen, tabir-i caizse direk olarak Apple’ın bilgi verdiği, The Wall Street Journal bugün lanse edilecek olan iki iPhone’dan üst düzey olanında home tuşuna yerleştirilmiş biyometrik parmak izi okuyucusu bulunduğunu doğruladı.

WSJ, geçmiş yıllarda da parmak izi okuyucusu kullanan cihazların olduğunu ancak teknoloji itibariyle güvenilirlik problemlerinden dolayı kullanıcılar tarafından çokça tercih edilmediğini, fakat yeni gelişen teknolojiler sayesinde güvenilirlik problemlerinin çözüldüğünü söyledi.

Apple’ın parmak izi okuyucusunu sisteme nasıl entegre edeceği konusu ise netlik kazanmış değil. Kesin olarak bildiğimiz kilit ekranından ana ekrana geçişte kullanılan şifre yerine telefon sahibinin parmak izinin kullanılacağı. Ancak buna ek olarak parmak izi ile doğrulama yapılarak App Store ya da iTunes Store üzerinden de şifresiz işlem yapılabileceği konuşulurken; süpriz olarak Apple’ın geliştirdiği ödeme sisteminin bir parçası olarak kullanılacağı yönünde beklentile de bulunuyor.

Özellikle Avrupa ve Asya’da sıkça kullanılmaya başlanan temassız ödeme işlemlerinde, bilindiği gibi, şifre kullanılmadığı için işlemi yapanın kartın sahibi olup olmadığı bilinmiyor. Apple’ın da bu sorunun önüne 500 milyon aktif kredi kartı bilgisinin yer aldığı Apple ID + NFC + Parmak İzi okuyucusunu bir araya getirdiği ödeme sisteminde geçmesi olası duruyor.

Tüm bu sorular bu akşam saat 20:00’de düzenlenecek olan Apple’ın geleneksel eylül etkinliğinde cevap bulacak. Bu etkinliği saat 19:30’dan itibaren sitemizin özel yayını ile takip edebileceğinizi hatırlatalım.

Güncelleme: Haberimizi doğrulayan yeni bir gelişme var. Nowhereelse.fr sitesinin birkaç dakika önce yayınladığı iPhone 5S kullanım kılavuzunda parmak izi okuyuculu home tuşu net şekilde görülüyor. Ayrıca Apple'ın bu özelliği "Touch ID" olarak isimlendirdiğini de ilk defa öğremiş olduk. Tam Boyutta Gör Haberimizi doğrulayan yeni bir gelişme var. Nowhereelse.fr sitesinin birkaç dakika önce yayınladığı iPhone 5S kullanım kılavuzunda parmak izi okuyuculu home tuşu net şekilde görülüyor. Ayrıca Apple'ın bu özelliği "" olarak isimlendirdiğini de ilk defa öğremiş olduk.