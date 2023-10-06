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    Telefonum nerede, kaybolan telefon nasıl bulunur? (iPhone & Android)

    Kaybolan telefon nasıl bulunur öğrenmek isteyenler buraya! iPhone & Android telefon nerede nasıl öğrenebilirim diyenler için hızlı kayıp telefon bulma yolu burada.

    Telefon kayboldu ne yapmalıyım? Telefon kaybetmek, akıllı telefon fiyatları göz önüne alındığında çok acı verici olabilir. Hiç beklenmedik durumda hepimizin başına gelebilecek bu olay yalnızca maddi açıdan büyük bir zarar değil, yedek alınmamışsa rehber, mesajlar, fotoğraf ve videolar, belgeler, tüm önemli verilerin kaybı anlamına da geliyor. Neyse ki kaybolan telefonu bulmak mümkün. iPhone ve Android için farklı kayıp telefon bulma uygulaması mevcut olmakla birlikte kayıp telefon bulmak için alternatif izleyebileceğiniz yöntemlerde burada anlatılmıştır.

    Kayıp telefonu bulma 📍

    kaybolan telefon nasıl bulunur Tam Boyutta Gör
    Telefonumun nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim? Apple ve Google, cihaz hesabınız üzerinden çalışan yerleşik telefon bulma teknolojisi sunar. Android kulanıcısıysanız Google, iPhone kullanıyorsanız iCloud hesabınız aracılığıyla kayıp telefonu bulma özelliğinden faydalanabilirsiniz. Google'ın Cihazımı Bul uygulaması, Apple’ın Bul uygulaması mevcuttur. Herhangi bir internet tarayıcıdan da telefonun konumunu bulma şansına sahipsiniz. İster Android ister iOS kullanıcısı olun, telefonunuzu uzaktan kilitleyebilir, silebilir, çaldırabilir ve onu bulan kişiyi uyaracak özel mesaj ayarlayabilirsiniz.

    Akıllı telefonunuzu bulan kişiyle iletişim kurarken dikkatli olun. Güvenebileceğiniz biriyle görüştüğünüzden emin olana kadar ev adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının.

    Kaybolan Android telefon nasıl bulunur 📲

    1. İnternet tarayıcınızdan android.com/find adresine girin.
    2. Google hesabınıza giriş yapın.
    3. Kaybolan cihaza bir bildirim gönderilir.
    4. Haritada telefonun yaklaşık yerini görebilirsiniz.
    5. İstem alırsanız kilitleme ve silme işlemlerini etkinleştir’e tıklayın.
    6. Ses çalma, şifre koyma veya cihazdaki tüm verileri silmeyi seçin.
    kaybolan android telefon nasıl bulunur Tam Boyutta Gör
    Alternatif olarak, kaybedilen Android telefon nasıl bulunur? Kayıp Android telefonunu bulmanın en kolay yolu, Google Play Hizmetleri aracılığıyla Android akıllı telefonunuzda yerleşik olarak bulunan Cihazımı Bul özelliğini kullanmaktır. Android Cihazımı Bul, web tarayıcıda kullanılabilir veya Google Play Store’dan indirilebilir. Android 2.3 veya sonraki sürümleri çalıştıran telefonlarda bu özellik mevcuttur.

    Android telefonunuzda Find My Device özelliğini mutlaka etkinleştirin. Bu özelliği kullanmak oldukça kolaydır. Kayıp Android telefonunuzun yerini artık Google’a sorabilirsiniz. Cihazımı Bul, sizi arama, yeni bir şifre oluşturma, telefonunuzun uzaktan çalmasını sağlama özelliklerinin yanı sıra çeşitli bildirim işlevleri sunar.

    Bu arada kayıp Android telefonunuzun yerini artık Google’a sorabilirsiniz. Google’da “Find my device” araması yaptığınızda Haritalar ekranı karşınıza çıkacaktır. Herhangi bir web tarayıcı üzerinden telefonun nerede olduğunu görebilir, uzaktan çaldırabilir veya içindeki tüm verilerin silinmesi için komut gönderebilirsiniz.

    kaybolan samsung telefonu bulma Tam Boyutta Gör
    Kaybolan Samsung telefon nasıl bulunur? Samsung Cihazımı Bul, Samsung hesabınıza giriş yaparak telefonunuzun konumunu bulabildiğiniz, uzaktan yedekleyebildiğiniz ve verileri silebildiğiniz ücretsiz bir servistir. Tarayıcıdan findmymobile.samsung.com adresine giderek kaybolan veya çalınan telefonunuzun nerede olduğunu görebilirsiniz.

    Kaybolan veya çalınan Xiaomi Redmi telefon nasıl bulunur? Xiaomi Cihazımı Bul sayfasına gidin. Mi hesabınıza giriş yaptığınızda bağlı cihazların bir listesi çıkacaktır. Telefonunuzu seçin ve kayıp moduna alın, içindeki verileri silin veya ses çalın.

    Kaybolan Huawei telefon nasıl bulunur? Huawei Mobil Bulut adresine (https://cloud.huawei.com/) gidin ve kaybolan telefonunuza bağlı Huawei kimliğinizle giriş yapın. Cihazımı Bul veya Telefonumu Bul seçeneğine dokunun. Cihazı seçerek konumunu görebilirsiniz. Telefonu kilitleme, ses çalma, verileri silme seçeneklerinden sizin için uygun olanı seçin.

    Kaybolan iPhone nasıl bulunur 📲

    1. Tarayıcıda iCloud.com/find adresini açın.
    2. Giriş yap’a dokunarak Apple kimliğinizle giriş yapın.
    3. iPhone’unuzu harita üzerinde göreceksiniz.
    4. Yakındaysa çaldırabilir, kayıpsa şifreyle kilitleyebilirsiniz.
    kaybolan iphone'umu nasıl bulurum Tam Boyutta Gör
    Alternatif olarak, kaybolan iPhone’u bulmak için Find My uygulamasını kullanabilirsiniz. Apple kimliğinizle giriş yaptığınız başka bir Apple cihazınız varsa, iPhone’unuzu bulmak için Bul’u kullanabilirsiniz. Bul uygulamasıyla da iOS telefonunuzun konumunu harita üzerinde görebilir, uzaktan parolayla kilitleyerek verilerinizi koruyabilirsiniz.

    Evde kaybolan telefon nasıl bulunur? iPhone’unuz evde kaybolduysa, Apple Watch’unuzu kullanarak yerini bulabilirsiniz. Saatte Denetim Merkezi’ni açıp “iPhone’a ping at”a dokunarak telefonu çaldırabilirsiniz. iPhone’un sessizde olup olmaması önemli değildir. Apple Watch Series 9 veya Watch Ultra 2 kullanıcısıysanız doğrudan saatinizde telefonunuzun konumuna yol tarifi alabilirsiniz.

    iPhone telefonun nerede olduğunu bulma yollarından biri de Google konum geçmişini kontrol etmektir. Tıpkı iCloud ve Bul gibi, Google da Haritalar uygulamasıyla nerede olduğunuzu takip eder. Konum geçmişini görmek ve bir umut kaybolan iPhone telefonu bulmak için, Google zaman çizelgesi sayfasına gitmeniz yeterlidir. Ancak, konum geçmişi açıksa bu yol işe yarayabilir.

    Kapalı olan telefon nasıl bulunur 📴

    kapalı telefon nasıl bulunur Tam Boyutta Gör
    Telefon kapalıyken bile nerede olduğunu bulmak mümkün müdür? Kısaca evet ama ne kadar süre kapalı kaldığına bağlı değişebilir. Cep telefonunuz kapandığı anda baz istasyonlarıyla iletişimi keser. Bu, tüm GPS etkinliklerinin de kesildiği anlamına gelir. Telefonunuzu bulma şansınızı artırmak için hızlı hareket etmeniz gerekir. Telefonunuz çalındıysa polise ihbarda bulunarak IMEI numarasından telefonun bulunma olasılığını artırılabilir.

    Google Cihazımı Bul, iPhone Bul uygulamaları, telefonunuz kapanmadan önceki son konum bilgisini verir. Telefonunuz tamamen kapanmadan önce en son neredeydi harita üzerinden görebilirsiniz. Bul altında iPhone’umu Bul ve Son Konumu Gönder açık olması gerekmektedir.

    IMEI ile kayıp telefon bulma 📱

    IMEI numarasından kayıp telefon bulunur mu? başka bir deyişle IMEI’den telefon ye çok merak ediliyor. Operatörler yalnızca IMEI ile kayıp telefon bulmanıza yardımcı olmaz. IMEI tracker gibi IMEI numarasından kaybolan telefonu bulduğunu iddia eden uygulama ve siteler inanmayın.

    IMEI numarasından telefon kilitlemek istiyorsanız, BTK’yı arayıp (0312 294 94 94) 15 haneli IMEI numarasını bildirmeniz durumunda hattın iletişime kapanmasını sağlatabilirsiniz. IMEI numarası ile e-Devlet üzerinden kayıp/çalıntı ihbarında bulunabilirsiniz.

    Akıllı telefonlar, çevremizle iletişim kurmamıza, programımızı yönetmemize, ödeme yapmamıza, müzik dinlememize, fotoğraf ve video saklamamıza, çalışmamıza ve daha birçok işi yapmamıza yardıcı olduğundan günlük hayatımızın bir parçası. Peki, her şeyi sakladığınız telefonunuz çalınır ya da kaybolursa ne yapacağınızı biliyor munuz? Kayıp telefonu bulmak için yapmanız gerekenler burada. Kaybolan ve kapanan telefon nasıl bulunur iPhone ve Android için anlattık.

    Kaynakça https://support.google.com/accounts/answer/6160491 https://support.apple.com/en-us/HT201472
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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