Telefonum nerede, kaybolan telefon nasıl bulunur? (iPhone & Android)

Akıllı telefonunuzu bulan kişiyle iletişim kurarken dikkatli olun. Güvenebileceğiniz biriyle görüştüğünüzden emin olana kadar ev adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının.

Kaybolan Android telefon nasıl bulunur 📲

İnternet tarayıcınızdan android.com/find adresine girin. Google hesabınıza giriş yapın. Kaybolan cihaza bir bildirim gönderilir. Haritada telefonun yaklaşık yerini görebilirsiniz. İstem alırsanız kilitleme ve silme işlemlerini etkinleştir’e tıklayın. Ses çalma, şifre koyma veya cihazdaki tüm verileri silmeyi seçin.

Tam Boyutta Gör Alternatif olarak, kaybedilen Android telefon nasıl bulunur? Kayıp Android telefonunu bulmanın en kolay yolu, Google Play Hizmetleri aracılığıyla Android akıllı telefonunuzda yerleşik olarak bulunan Cihazımı Bul özelliğini kullanmaktır. Android Cihazımı Bul, web tarayıcıda kullanılabilir veya Google Play Store’dan indirilebilir. Android 2.3 veya sonraki sürümleri çalıştıran telefonlarda bu özellik mevcuttur.

Android telefonunuzda Find My Device özelliğini mutlaka etkinleştirin. Bu özelliği kullanmak oldukça kolaydır. Kayıp Android telefonunuzun yerini artık Google’a sorabilirsiniz. Cihazımı Bul, sizi arama, yeni bir şifre oluşturma, telefonunuzun uzaktan çalmasını sağlama özelliklerinin yanı sıra çeşitli bildirim işlevleri sunar.

Bu arada kayıp Android telefonunuzun yerini artık Google’a sorabilirsiniz. Google’da “Find my device” araması yaptığınızda Haritalar ekranı karşınıza çıkacaktır. Herhangi bir web tarayıcı üzerinden telefonun nerede olduğunu görebilir, uzaktan çaldırabilir veya içindeki tüm verilerin silinmesi için komut gönderebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Kaybolan Samsung telefon nasıl bulunur? Samsung Cihazımı Bul, Samsung hesabınıza giriş yaparak telefonunuzun konumunu bulabildiğiniz, uzaktan yedekleyebildiğiniz ve verileri silebildiğiniz ücretsiz bir servistir. Tarayıcıdan findmymobile.samsung.com adresine giderek kaybolan veya çalınan telefonunuzun nerede olduğunu görebilirsiniz.

Kaybolan veya çalınan Xiaomi Redmi telefon nasıl bulunur? Xiaomi Cihazımı Bul sayfasına gidin. Mi hesabınıza giriş yaptığınızda bağlı cihazların bir listesi çıkacaktır. Telefonunuzu seçin ve kayıp moduna alın, içindeki verileri silin veya ses çalın.

Kaybolan Huawei telefon nasıl bulunur? Huawei Mobil Bulut adresine (https://cloud.huawei.com/) gidin ve kaybolan telefonunuza bağlı Huawei kimliğinizle giriş yapın. Cihazımı Bul veya Telefonumu Bul seçeneğine dokunun. Cihazı seçerek konumunu görebilirsiniz. Telefonu kilitleme, ses çalma, verileri silme seçeneklerinden sizin için uygun olanı seçin.