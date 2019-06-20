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Kia'nın yeni kompakt SUV'u tanıtıldı: İşte 2019 Kia Seltos

Koreli üretici global pazarda satışa sunacağı yeni kompakt SUV'u Kia Seltos'u tanıttı. Dinamik tasarımı ve üçüncü nesil motorlarıyla dikkat çeken Kia Seltos 2019'un ikinci yarısında satışa çıkacak.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Kia'nın yeni kompakt SUV'u tanıtıldı: İşte 2019 Kia Seltos
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Son günlerde teaser görselleriyle sıkça karşımıza çıkan Kia Seltos sonunda resmi olarak tanıtıldı. Koreli üreticinin global pazardaki yeni kompakt SUV modeli olan Kia Seltos, yılın ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak. İşte Kia Seltos’un özellikleri:

Keskin hatları ve dinamik görüntüsüyle genç müşterileri gözüne kestiren Kia Seltos, ön yüzü domine eden ‘tiger nose’ ızgarası, ince LED farları, üç parçadan oluşan LED sis farları ve 3D çok katmanlı sinyal lambalarıyla dikkat çekiyor. Arka kısımda farklı grafiklere sahip LED stoplar, onları birleştiren krom çıta ve çift egzoz görünümlü difüzör bulunuyor. 16, 17 ve 18 inçlik alaşım jantlar da Kia Seltos’un tasarım unsurları arasında.

Kia Seltos'un kabini ve motor seçenekleri

Kia Seltos’un kabin görüntüleri henüz paylaşılmadı. Fakat daha önce paylaşılan teaser görsellerinden bildiğimiz kadarıyla kompakt SUV’da 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunacak. Sürücünün önünde ise geleneksel göstergeler ve dijital ekrandan oluşan bir panele yer verilecek. Kablosuz şarj bölmesi, ısıtma ve havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 8 inç baş üstü göstergesi, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi ve çalan müziğe göre ambiyans aydınlatmasını değiştiren Sound Mood Lighting teknolojisi de kabindeki özelliklerden.

Kia Seltos’un kaputu altında yeni geliştirilen üçüncü nesil motorlara yer veriliyor. Bunlardan bir tanesi 177 beygir güç üreten 1.6 litre T-GDI turbo benzinli ünite. Ayrıca 149 beygirlik 2.0 litre atmosferik benzinli ve 136 beygirlik 1.6 litre dizel üniteler de mevcut. Kia Seltos’ta pazara bağlı olarak üç farklı otomatik şanzıman seçeneği mevcut. Bunlar 7 ileri çift kavramalı (7DCT), 6 ileri otomatik (6AT) ve CVT. Bunun yanı sıra sürüş deneyimini arttırmak için Normal, Eco ve Sport adı verilen sürüş modları da mevcut.

Şirketin Hindistan ve Kore’deki fabrikalarında üretilecek Kia Seltos’un 2019’un ikinci yarısında global pazarda satışa sunulması hedefleniyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.


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CWaRRioR 2 gün en beğenilen deoks
Yok Egea olmuş. Neresi benziyor Allah aşkına...
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sarge61 1 gün Serdar
Her türlü kaliteli diyosun yani
1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
Kulak Misafiri 5 sa.
Benim çok hoşuma gitti.
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cokbaska 18 sa.
Mitsubishi eclipse cross benzettim
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Sirchade 20 sa.
2.0 atmosferik 150 hp mi :D gerizekalı araplara özel versiyon heralde
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masterap 19 sa. Sirchade
2.0 atmosferık kac hp olmalı ? Acıklar mısın acaba merak ettım. Ayrıca konunun araplarla ne alakası var onu da anlayamadım
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Carsever 1 gün
Bu B-SUV mu acaba?
Biri bana Kia ve Hyundai grubunun SUV araclarinin hangi ainifta olduklarini dogru sekilde yazabilir mi?
Kia Seltos/Hyundai Venue/Creta
Kia Niro
Kia Soul
Kia Stonic/Hyundai Kona
Kia Sportage/Hyundai Tucson
Kia Sorento/Hyundai Santafe
1 Yanıt Yanıtla
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masterap 1 gün Carsever
Bı de kıa nıro var :)
Bu arac avrupada satısa cıkmayacakmıs. Hındıstan pazarı ıcın uretılmıs. O yuzden sınıfının cok da onemı kalmamıs. Ancak hındıstan ıcın fazla kalıtelı duruyor :D ozellıkle dun konusu olan renoyla kıyaslayınca
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Darknesia 1 gün
2019 model Ssangyong Korando'ya çok benzemiş. Neden lastiklerini aracın gövdesine göre bu kadar küçük yapıyorlar anlam veremiyorum. Dam üstünde saksağan gibi duruyor.
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irfanconi 1 gün
bu ne biçim isim la keltoş gibi.
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DH Misafiri 1 gün
Hyundai son yıllarda hep cepten yiyor. Kia ne kadar başarılı ise Hyundai o kadar başarısız
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DH Misafiri 1 gün
ford edge, range rover biraz da escalade, jantlar american ford..
bir tane özgün tasarımı olmayacakmı bu korelilerin ?
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erci501 1 gün
Hangi segment bu
B mı C mı D mi
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WaylandIZMIR 1 gün
Çakma renç rovır
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