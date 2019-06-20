Kia'nın yeni kompakt SUV'u tanıtıldı: İşte 2019 Kia Seltos

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Son günlerde teaser görselleriyle sıkça karşımıza çıkan Kia Seltos sonunda resmi olarak tanıtıldı. Koreli üreticinin global pazardaki yeni kompakt SUV modeli olan Kia Seltos, yılın ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak. İşte Kia Seltos’un özellikleri:

Keskin hatları ve dinamik görüntüsüyle genç müşterileri gözüne kestiren Kia Seltos, ön yüzü domine eden ‘tiger nose’ ızgarası, ince LED farları, üç parçadan oluşan LED sis farları ve 3D çok katmanlı sinyal lambalarıyla dikkat çekiyor. Arka kısımda farklı grafiklere sahip LED stoplar, onları birleştiren krom çıta ve çift egzoz görünümlü difüzör bulunuyor. 16, 17 ve 18 inçlik alaşım jantlar da Kia Seltos’un tasarım unsurları arasında.

Kia Seltos'un kabini ve motor seçenekleri

Kia Seltos’un kabin görüntüleri henüz paylaşılmadı. Fakat daha önce paylaşılan teaser görsellerinden bildiğimiz kadarıyla kompakt SUV’da 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunacak. Sürücünün önünde ise geleneksel göstergeler ve dijital ekrandan oluşan bir panele yer verilecek. Kablosuz şarj bölmesi, ısıtma ve havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 8 inç baş üstü göstergesi, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi ve çalan müziğe göre ambiyans aydınlatmasını değiştiren Sound Mood Lighting teknolojisi de kabindeki özelliklerden.

Kia Seltos’un kaputu altında yeni geliştirilen üçüncü nesil motorlara yer veriliyor. Bunlardan bir tanesi 177 beygir güç üreten 1.6 litre T-GDI turbo benzinli ünite. Ayrıca 149 beygirlik 2.0 litre atmosferik benzinli ve 136 beygirlik 1.6 litre dizel üniteler de mevcut. Kia Seltos’ta pazara bağlı olarak üç farklı otomatik şanzıman seçeneği mevcut. Bunlar 7 ileri çift kavramalı (7DCT), 6 ileri otomatik (6AT) ve CVT. Bunun yanı sıra sürüş deneyimini arttırmak için Normal, Eco ve Sport adı verilen sürüş modları da mevcut.

Şirketin Hindistan ve Kore’deki fabrikalarında üretilecek Kia Seltos’un 2019’un ikinci yarısında global pazarda satışa sunulması hedefleniyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.