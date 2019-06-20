Volvo, otonom kamyonlarında NVIDIA’nın DRIVE platformunu kullanacak

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Volvo ve NVIDIA’nın yaptığı basın duyurusunda iki şirketin otonom araçlarda kullanılmak üzere geliştirilecek yapa zekâ için ortaklığa gittikleri duyuruldu. Böylece Volvo, toplu taşımadan madenciliğe kadar uzanan geniş bir araç yelpazesinde NVIDIA’nın DRIVE platformundan yararlanacak.

Göteborg ve Silikon Vadisi’nde konuşlandırılacak mühendislik ekiplerinin DRIVE AGX Pegasus platformunu kullanarak araç içi yapay zekâ hesaplamaları üzerinde çalışacakları, ayrıca DRIVE AV yazılım paketi ile rota planlama, 360 derecelik sensör hesaplamaları ve haritada yer konumlaması gibi işlemlerin yapılacağı duyurulmuş.

Volvo Grubunun NVIDIA teknolojisini sürücü destek sistemlerinden tam otonom araç ve makinalarda kullanacağı ifade ediliyor. İnsan faktörünün denklemden çıkarılması sayesinde 24 saat hizmet verebilecek otonom kamyonların, sadece ABD’deki lojistik maliyetlerini %45 oranında azaltacağı ön görülmüş. McKinsey danışmanlık şirketine göre bu rakam 85 ila 125 milyar dolar arasında bulunuyor.

NVIDIA otonom araç teknolojisi kapsamında aralarında Volkswagen, Mercedes-Benz ve Toyota gibi firmalarında da olduğu üreticilerle iş birliği yapmış durumda. Hatırlanacağı üzere şirket uzunca bir süre Tesla’nın araçlarına da yonga desteği vermiş, ancak Tesla’nın kendi yongasını üreteceğini açıklaması üzerine iki şirket arasındaki ortaklık son bulmuştu.

https://www.guru3d.com/news-story/nvidias-drive-platform-to-power-volvos-driverless-trucks.html