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Kickstarter, İngiltere'yi de kapsama alanına dahil ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Yatırıma ihtiyacı olan girişimlerin internette boy göstererek gerekli bağışı toplamasını sağlayan Kickstarter projesi, ABD'de şimdiye kadar pek çok önemli yeniliğin piyasaya sürülmesine imkan tanıdı.

Örneğin Pebble adlı e-mürekkep kadrana sahip ve iOS/Android cihazlarla bağlantı kurabilen akıllı saat, 10 milyon dolar gibi tüm zamanların rekor bağışını aldı ve seri üretime geçerek satışa başladı.

Girişimci-yatırımcı arasındaki bağlantıyı çok kolay bir şekilde kuran Kickstarter, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, sonbahar döneminde İngiltere'de de faaliyete başlayacağını açıkladı.

Böylece ilginç fikirlere sahip İngiliz girişimciler de projelerini hayata geçirmek için iyi bir fırsat yakalamış olacak.

İngiltere, son yıllarda artan girişimci sayısı ve hükümet kanadından girişimlere destek verme adına talepte bulunulması nedeniyle yükselen bir trende sahip. ABD'den sonra en çok girişimci destek sitesi İngiltere'de bulunuyor. Bu bölgeye yapılacak yatırımlar da fazlasıyla karşılığını bulacaktır. 

http://thenextweb.com/uk/2012/07/09/kickstarter-will-start-allowing-uk-residents-to-create-crowdfunding-projects-this-autumn/?utm_source=Twitter&awesm=tnw.to_i1YI&utm_campaign=social%20media&utm_medium=Spreadus Yorum Yaz
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