Emlakjet Mart ayı emlak verilerini yayımladı: Kiralık konut fiyatları artıyor

Kiralık ve satılık konutların fiyatı artışta
Emlakjet verilerine göre Şubat’a kıyasla Mart ayında kiralık konut fiyatları yüzde 4 oranında, satılık konutların fiyatı yüzde 2 oranında arttı. 2023’ün Mart ayına kıyasla konut satış miktarı yüzde 0,1 oranında azaldı.
Türkiye genelinde Emlakjet üzerinden 105 bin 394 konut satışı gerçekleşti. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 523 konut satışıyla Ankara, 6 bin 413 konut satışıyla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konutla Ardahan, 42 konutla Bayburt ve 55 konutla Hakkari oldu.
En çok kira artışı yaşanan ilçeler
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kira artışları yüzde 20'lik artışla rekor kırarken, Ankara'nın Çankaya ilçesi yüzde 10'luk artışla onu takip etti. İzmir'de bir önceki aya oranla kira fiyatları yüzde 7 oranında artış gösterirken, Gaziantep'te ise kira fiyatlarında yüzde 6 oranında gerileme gözlendi. Önceki aya kıyasla Mart ayında satılık konut artışında Aydın ve Diyarbakır başı çekti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)