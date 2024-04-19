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    Anlık Bildirim

    Emlakjet Mart ayı emlak verilerini yayımladı: Kiralık konut fiyatları artıyor

    Emlakjet tarafından yayımlanan rapora göre Mart ayındaki kiralık konut fiyatları, Şubat ayına kıyasla yüzde 4 oranında arttı. Satılık konut fiyatlarında da artış yaşandı.
    Emlakjet Mart ayı emlak verilerini yayımladı Tam Boyutta Gör
    Konut satış ve kiralama ilanlarına ev sahipliği yapan Emlakjet, Mart ayındaki emlak verilerini açıkladı. Emlakjet’teki 350 bine yakın ilandan elde edilen verilere göre sektör raporu oluşturuldu.

    Kiralık ve satılık konutların fiyatı artışta

    Emlakjet verilerine göre Şubat’a kıyasla Mart ayında kiralık konut fiyatları yüzde 4 oranında, satılık konutların fiyatı yüzde 2 oranında arttı. 2023’ün Mart ayına kıyasla konut satış miktarı yüzde 0,1 oranında azaldı.

    Türkiye genelinde Emlakjet üzerinden 105 bin 394 konut satışı gerçekleşti. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 523 konut satışıyla Ankara, 6 bin 413 konut satışıyla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konutla Ardahan, 42 konutla Bayburt ve 55 konutla Hakkari oldu.

    En çok kira artışı yaşanan ilçeler

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kira artışları yüzde 20'lik artışla rekor kırarken, Ankara'nın Çankaya ilçesi yüzde 10'luk artışla onu takip etti. İzmir'de bir önceki aya oranla kira fiyatları yüzde 7 oranında artış gösterirken, Gaziantep'te ise kira fiyatlarında yüzde 6 oranında gerileme gözlendi. Önceki aya kıyasla Mart ayında satılık konut artışında Aydın ve Diyarbakır başı çekti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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