Emlakjet Mart ayı emlak verilerini yayımladı: Kiralık konut fiyatları artıyor

Tam Boyutta Gör Konut satış ve kiralama ilanlarına ev sahipliği yapan Emlakjet, Mart ayındaki emlak verilerini açıkladı. Emlakjet’teki 350 bine yakın ilandan elde edilen verilere göre sektör raporu oluşturuldu.

Kiralık ve satılık konutların fiyatı artışta

Emlakjet verilerine göre Şubat’a kıyasla Mart ayında kiralık konut fiyatları yüzde 4 oranında, satılık konutların fiyatı yüzde 2 oranında arttı. 2023’ün Mart ayına kıyasla konut satış miktarı yüzde 0,1 oranında azaldı.

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Türkiye genelinde Emlakjet üzerinden 105 bin 394 konut satışı gerçekleşti. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 523 konut satışıyla Ankara, 6 bin 413 konut satışıyla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konutla Ardahan, 42 konutla Bayburt ve 55 konutla Hakkari oldu.

En çok kira artışı yaşanan ilçeler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kira artışları yüzde 20'lik artışla rekor kırarken, Ankara'nın Çankaya ilçesi yüzde 10'luk artışla onu takip etti. İzmir'de bir önceki aya oranla kira fiyatları yüzde 7 oranında artış gösterirken, Gaziantep'te ise kira fiyatlarında yüzde 6 oranında gerileme gözlendi. Önceki aya kıyasla Mart ayında satılık konut artışında Aydın ve Diyarbakır başı çekti.

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Emlakjet Mart ayı emlak verilerini yayımladı