Piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri belli oldu: Zirve değişmedi

Tam Boyutta Gör Teknoloji devleri Apple ve Microsoft, bu yıl yaşanan teknoloji hisselerindeki yükselişle birlikte Temmuz ayı sonunda da piyasa değeri açısından dünya genelindeki en büyük iki şirket olmaya devam ediyorlar.

Zirvede değişiklik yok

Apple, geçtiğimiz ay yeni pazarlara açılma umutları ve ABD'nin faiz oranlarını daha ılımlı bir şekilde artıracağı beklentileriyle tarihi bir başarıya imza atarak piyasa değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak dünyada bu rakama ulaşan ilk şirket olmayı başardo. Diğer teknoloji şirketleri de güçlü performanslar sergileyerek genel piyasa duyarlılığını artırdı. Örneğin, Alphabet, Meta Platforms, Intel ve Lam Research gibi şirketlerin çeyrek kazançları yatırımcıların ilgisini çekti ve piyasa değerlerini artırdı.

Tam Boyutta Gör Facebook'un sahibi Meta'nın piyasa değeri de pembe gelir tahminleri ve güçlü reklam geliri büyümesi sayesinde Temmuz ayında yüzde 10'dan fazla arttı. Microsoft, bulut bilişim ve ofis yazılımı işlerindeki büyüme etkisiyle dördüncü çeyrek mali geliri için Wall Street tahminlerini aşarak başarılı bir performans sergiledi. Ancak şirketin, yapay zeka hizmetlerine olan talebi karşılamak için agresif bir harcama planı açıklamasının ardından Temmuz ayında hisse fiyatı yüzde 1,4 geriledi. Buna rağmen, Microsoft'un piyasa değeri 2,49 trilyon dolar olarak kaydedildi.

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Teknoloji sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanırken, Apple, Nisan-Haziran çeyreğine ilişkin kazançlarını Perşembe günü açıklayacak. Buradaki sonuçların şirketin değeri üzerinde etkileri olacaktır. Wedbush analisti Dan Ives, yeni bir teknoloji boğa piyasasının başladığına dair güçlü inançlarını vurgulayarak “AI Altına Hücum”un 1999/2000 Balon Anı değil, internetin başlangıcına benzer bir "1995 Anı" olduğuna inandıklarını ifade etti.

Finans sektöründe de hareketlilik gözlendi. JP Morgan Chase'in piyasa değeri, ABD'nin en büyük borç vericisinin borçluların faiz ödemelerinden daha fazla kazanması ve First Republic Bank'ın satın alınmasından yararlanması nedeniyle geçen ay yaklaşık yüzde 8,6 arttı.

Son verilere göre, büyük ve orta ölçekli ABD şirketlerinin yüzde 69'unun, 2. çeyrek kazanç tahminlerini aştığı ve bu olumlu sürprizlerin yüzde 82'sinin teknoloji sektöründen geldiği görülüyor. Bu da teknoloji şirketlerinin güçlü bir performans sergilediğini ve yatırımcıların ilgisini çektiğini gösteriyor. Bu durum, teknoloji sektörünün gelecekteki büyüme potansiyeli hakkında olumlu bir sinyal veriyor.

Dünyanın en değerli 10 şirketi

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Apple: 3.08 trilyon dolar Microsoft: 2.49 trilyon dolar Saudi Aramco: 2.09 trilyon dolar Alphabet: 1.67 trilyon dolar Amazon: 1.37 trilyon dolar Nvidia: 1.15 trilyon dolar Tesla: 848.8 milyar dolar Meta: 819.8 milyar dolar Berkshire Hathaway: 769.8 milyar dolar Visa: 483.9 milyar dolar

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