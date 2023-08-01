Piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri belli oldu: Zirve değişmedi

Zirvede değişiklik yok
Apple, geçtiğimiz ay yeni pazarlara açılma umutları ve ABD'nin faiz oranlarını daha ılımlı bir şekilde artıracağı beklentileriyle tarihi bir başarıya imza atarak piyasa değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak dünyada bu rakama ulaşan ilk şirket olmayı başardo. Diğer teknoloji şirketleri de güçlü performanslar sergileyerek genel piyasa duyarlılığını artırdı. Örneğin, Alphabet, Meta Platforms, Intel ve Lam Research gibi şirketlerin çeyrek kazançları yatırımcıların ilgisini çekti ve piyasa değerlerini artırdı.
Teknoloji sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanırken, Apple, Nisan-Haziran çeyreğine ilişkin kazançlarını Perşembe günü açıklayacak. Buradaki sonuçların şirketin değeri üzerinde etkileri olacaktır. Wedbush analisti Dan Ives, yeni bir teknoloji boğa piyasasının başladığına dair güçlü inançlarını vurgulayarak “AI Altına Hücum”un 1999/2000 Balon Anı değil, internetin başlangıcına benzer bir "1995 Anı" olduğuna inandıklarını ifade etti.
Finans sektöründe de hareketlilik gözlendi. JP Morgan Chase'in piyasa değeri, ABD'nin en büyük borç vericisinin borçluların faiz ödemelerinden daha fazla kazanması ve First Republic Bank'ın satın alınmasından yararlanması nedeniyle geçen ay yaklaşık yüzde 8,6 arttı.
Son verilere göre, büyük ve orta ölçekli ABD şirketlerinin yüzde 69'unun, 2. çeyrek kazanç tahminlerini aştığı ve bu olumlu sürprizlerin yüzde 82'sinin teknoloji sektöründen geldiği görülüyor. Bu da teknoloji şirketlerinin güçlü bir performans sergilediğini ve yatırımcıların ilgisini çektiğini gösteriyor. Bu durum, teknoloji sektörünün gelecekteki büyüme potansiyeli hakkında olumlu bir sinyal veriyor.
Dünyanın en değerli 10 şirketi
- Apple: 3.08 trilyon dolar
- Microsoft: 2.49 trilyon dolar
- Saudi Aramco: 2.09 trilyon dolar
- Alphabet: 1.67 trilyon dolar
- Amazon: 1.37 trilyon dolar
- Nvidia: 1.15 trilyon dolar
- Tesla: 848.8 milyar dolar
- Meta: 819.8 milyar dolar
- Berkshire Hathaway: 769.8 milyar dolar
- Visa: 483.9 milyar dolar
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