Walmart'ı "hileli iade yöntemi" ile 1.3 milyon dolar dolandıran kişi tutuklandı

Teknoloji Editörü
Arizona polisi bu hafta akıllara durgunluk veren cinsten bir dolandırıcılık olayını aydınlatmayı başardı. ABD'nin en büyük perakende mağaza zinciri Walmart'ı "hileli iade yöntemi" ile 1.3 milyon dolar dolandıran 23 yaşındaki Thomas Frudaker tutuklandığı açıklandı.
1.000 Walmart mağazasını aynı yöntemle dolandırdı
İade işlemlerinin sorunsuz olması ile övünen Walmart yöneticileri, bu kolaylığın böylesine bir dolandırıcılık hikayesine dönüşeceğini hiç kuşku yok ki düşünmemiştir. ABD'de yaşayan 23 yaşındaki Thomas Frudaker, ülke genelindeki yaklaşık 1.000 Walmart mağazasından aldığı ürünleri "Return fraud" adı verilen bir "hileli iade yöntemi" ile mağazalara iade ederek 1.3 milyon dolarlık bir dolandırıcılık yaptı.
Arizona polisinin yaptığı açıklamaya göre Thomas Frudaker, Walmart mağazalarından aldığı bilgisayarların önemli parçalarını sökerek iade ediyor ve bu parçaları satarak para kazanıyordu. 18 ay boyunca 1.000 Walmart mağazasını bu şekilde dolandıran Frudaker sonunda yakayı ele verdi ve tutuklandı. Hakkında açılan çok sayıda dolandırıcılık davaları olan Frudaker'ın serbest kalma kefaletinin ise 40 bin dolar olduğu açıklandı.
http://www.kyma.com/news/man-arrested-for-13-million-in-walmart-fraudulent-returns/753952181 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Almanyada aynı şekilde 2-3 defa ürün iade ettim paketini açıp söyle dışından üstünkörü bi bakiyolar tamamdır
Hatta başıma şöyle bi olay geldi bilgisayar aldım fredoss olduğunu biliyorum format atmaya çalışıyorum ama hardisk gözükmüyo sizin vereceginiz bilgisayarı dedim
gönderdim geri değişim talep ettim hemen gıcır gıcır yenisini yollamışlar geldi neyse format aticam yine aynı sorun dedim siteye giriyimde bu hardisk neymiş ne değilmiş bi bakıyım
Adamlar başlıga kocaman harddisksiz diye yazmışlar ulan gözüme sokayım dedim
Şu adamlara çektirdiğim masarafa, eziyete bak utandim kendimden valla
amazonda muhtemelen aynı kazığı yiyordur.
kolay iadenin sonuçları.
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walmart, dolandırıcılık ve