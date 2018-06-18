Walmart'ı "hileli iade yöntemi" ile 1.3 milyon dolar dolandıran kişi tutuklandı

Arizona polisi bu hafta akıllara durgunluk veren cinsten bir dolandırıcılık olayını aydınlatmayı başardı. ABD'nin en büyük perakende mağaza zinciri Walmart'ı "hileli iade yöntemi" ile 1.3 milyon dolar dolandıran 23 yaşındaki Thomas Frudaker tutuklandığı açıklandı.

1.000 Walmart mağazasını aynı yöntemle dolandırdı

İade işlemlerinin sorunsuz olması ile övünen Walmart yöneticileri, bu kolaylığın böylesine bir dolandırıcılık hikayesine dönüşeceğini hiç kuşku yok ki düşünmemiştir. ABD'de yaşayan 23 yaşındaki Thomas Frudaker, ülke genelindeki yaklaşık 1.000 Walmart mağazasından aldığı ürünleri "Return fraud" adı verilen bir "hileli iade yöntemi" ile mağazalara iade ederek 1.3 milyon dolarlık bir dolandırıcılık yaptı.

Arizona polisinin yaptığı açıklamaya göre Thomas Frudaker, Walmart mağazalarından aldığı bilgisayarların önemli parçalarını sökerek iade ediyor ve bu parçaları satarak para kazanıyordu. 18 ay boyunca 1.000 Walmart mağazasını bu şekilde dolandıran Frudaker sonunda yakayı ele verdi ve tutuklandı. Hakkında açılan çok sayıda dolandırıcılık davaları olan Frudaker'ın serbest kalma kefaletinin ise 40 bin dolar olduğu açıklandı.

http://www.kyma.com/news/man-arrested-for-13-million-in-walmart-fraudulent-returns/753952181