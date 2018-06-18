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Walmart'ı "hileli iade yöntemi" ile 1.3 milyon dolar dolandıran kişi tutuklandı

ABD'nin en büyük perakende satış mağaza zinciri Walmart, 23 yaşındaki bir müşterisi tarafından, "hileli iade yöntemi" ile 1.3 milyon dolar dolandırıldı. Olayın detayları haberimizde.
11 ay
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Zamazingo
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arizona polisi bu hafta akıllara durgunluk veren cinsten bir dolandırıcılık olayını aydınlatmayı başardı. ABD'nin en büyük perakende mağaza zinciri Walmart'ı "hileli iade yöntemi" ile 1.3 milyon dolar dolandıran 23 yaşındaki Thomas Frudaker tutuklandığı açıklandı.

1.000 Walmart mağazasını aynı yöntemle dolandırdı 

İade işlemlerinin sorunsuz olması ile övünen Walmart yöneticileri, bu kolaylığın böylesine bir dolandırıcılık hikayesine dönüşeceğini hiç kuşku yok ki düşünmemiştir. ABD'de yaşayan 23 yaşındaki Thomas Frudaker, ülke genelindeki yaklaşık 1.000 Walmart mağazasından aldığı ürünleri "Return fraud" adı verilen bir "hileli iade yöntemi" ile mağazalara iade ederek 1.3 milyon dolarlık bir dolandırıcılık yaptı.
Arizona polisinin yaptığı açıklamaya göre Thomas Frudaker, Walmart mağazalarından aldığı bilgisayarların önemli parçalarını sökerek iade ediyor ve bu parçaları satarak para kazanıyordu. 18 ay boyunca 1.000 Walmart mağazasını bu şekilde dolandıran Frudaker sonunda yakayı ele verdi ve tutuklandı. Hakkında açılan çok sayıda dolandırıcılık davaları olan Frudaker'ın serbest kalma kefaletinin ise 40 bin dolar olduğu açıklandı.

http://www.kyma.com/news/man-arrested-for-13-million-in-walmart-fraudulent-returns/753952181 Yorum Yaz
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07kubi07 11 ay en beğenilen
az yapmış,bizim dh ölücüleri olsa avantajix-babalar günü indirimi-kupon kodu derken kasayı bedavaya alır üstüne walmart'a para ödetir sonra kasanın içinden ekran kartını söküp walmarta geri iade eder tüketici heyetinden paralarını geri alırlar.
az yapmış,bizim dh ölücüleri olsa avantajix-babalar günü indirimi-kupon kodu derken kasayı bedavaya alır üstüne walmart'a para ödetir sonra kasanın içinden ek...
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1 Yanıt Yanıtla +56
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Mithrandir. 11 ay V4LKyR
hocam oradaki insanlar çok fazla suistimal edeceğini sanmıyorum. bizde olsa bu 3 gün sonra batar.
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inonu88 11 ay
Aga o insanlar bizler gibi ac degil. Bizim kaldigimiz yerde moldova li bir cocuk vardi adam 2-3 haftada bir yeni bisiklet alip Walmarttan iade ediyordu baska subelerden. Tabi adamlar sorun cikarmiyor bu serefsizde kullaniyordu. O yuzden orda iceceklerde refil sistemi vardir mesela adam buyuk bardak alir icer. Bizim gibi tipler buyuk bardaga niye para vereyim der en ufak cocuk bay bardak alir 3 dakka da bir gider belese yeni doldurur.
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Kulak Misafiri 11 ay
Dolandırıcılıktan çok hırsızlık ve mala zarar verme aslında. Dolandırıcılığa konu olamayacak kadar basit birşey. Sorun teslim alanda.
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StrawHatLuffy 11 ay

Bizde bisikletleri iade ederdik 2 haftada bir dönüş zamanı 130 dolar geri almıstım.
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arel.gr 11 ay
arizona polisi AB 'nin diş geçirebildiği yerlerde uygulattığı "kişilik hakları trışka yasa" ile mentereciyi ödüllendirmektense foto yayınlamış.

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DH Misafiri 11 ay
o kadar çok kazanıyorlar ki bu hiç birşey adamlar umursamıyor bile
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Executor06 11 ay
Bizde olunca "bu nasıl adalet" deriz ya hep. Al işte adam 1.3m dolandırmış ve 40k$ ile serbest mi kalıyor?
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V4LKyR 11 ay
Geri iade alınan bilgisayarları kontrol etmiyorlar demek ki... Beyne bak.
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Mithrandir. 11 ay V4LKyR
hocam oradaki insanlar çok fazla suistimal edeceğini sanmıyorum. bizde olsa bu 3 gün sonra batar.
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Ns Glow 11 ay V4LKyR
Adamlar suistimal edileceğini düşünmuyo hocam
Almanyada aynı şekilde 2-3 defa ürün iade ettim paketini açıp söyle dışından üstünkörü bi bakiyolar tamamdır
Hatta başıma şöyle bi olay geldi bilgisayar aldım fredoss olduğunu biliyorum format atmaya çalışıyorum ama hardisk gözükmüyo sizin vereceginiz bilgisayarı dedim
gönderdim geri değişim talep ettim hemen gıcır gıcır yenisini yollamışlar geldi neyse format aticam yine aynı sorun dedim siteye giriyimde bu hardisk neymiş ne değilmiş bi bakıyım
Adamlar başlıga kocaman harddisksiz diye yazmışlar ulan gözüme sokayım dedim
Şu adamlara çektirdiğim masarafa, eziyete bak utandim kendimden valla
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mavizaman 11 ay
1000 mağazayı tokatlıyor adamlar anca ayılmış...
amazonda muhtemelen aynı kazığı yiyordur.
kolay iadenin sonuçları.
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07kubi07 11 ay en beğenilen
az yapmış,bizim dh ölücüleri olsa avantajix-babalar günü indirimi-kupon kodu derken kasayı bedavaya alır üstüne walmart'a para ödetir sonra kasanın içinden ekran kartını söküp walmarta geri iade eder tüketici heyetinden paralarını geri alırlar.
1 Yanıt Yanıtla +56
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walmart, dolandırıcılık ve
5 etiket daha hileli iade yöntemi thomas frudaker Zamazingo Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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