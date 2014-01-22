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Kickstarter üzerinde destek armaya başlayan giyilebilir stylus projesi: Taptool

5 yıl
5,4b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde destek armaya başlayan giyilebilir stylus projesi: Taptool
2013 yılı içerisinde büyük bir çıkış yakalayan ve 2014 yılında da yeni projelere destek aramaya devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Taptool, kişilere giyilebilir formda hazırlanan bir stylus kalem deneyimi sunabiliyor.
Dokunmatik ekranlı cihazlar ile çok fazla vakit geçiren kişiler için hazırlanan Taptool, özel yapısıyla parmak uçlarına takılıyor ve böylece daha sağlıklı ve etkili bir kontrol süreci sağlıyor. Tırnak boyutuna bağlı olarak iki farklı kullanım seçeneğiyle gelen ve özellikle ergonomi / sağlık açısından büyük bir avantaj ortaya koyabildiği belirtilen ürün, insan derisinde bulunan yağların ekran üzerine geçmesine de engel oluyor. Gövdesi sayesinde fiziksel klavyelerle de kullanılabilen ve böylece dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar içi tercih edilebilen Taptool, kullanıcılara 3-4 mm arası dokunma yüzeyi sunuyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 10,000$ hedefin, bitimine 33 gün kala 109 bağış ile 3,926$'lık kısmını toplayabilen Taptool, yapılacak 20$ (ABD dışı 12$ kargo / 5 adet) bağış ile Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Kickstarter üzerinde destek armaya başlayan giyilebilir stylus projesi: Taptool

http://www.androidauthority.com/taptool-kickstarter-337694/ Yorum Yaz
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erdemefe 5 yıl en beğenilen
Zaten kullanıcı rahatlığı için yapılmamışıydı dokunmatik ekranlar. Şimdi de 20$ verin zaten parmakla dokunabildiğimiz ekranlara ek bir aparatla dokun diyorlar şimdiye kadar gördüğüm en saçma kickstarter projesi
Zaten kullanıcı rahatlığı için yapılmamışıydı dokunmatik ekranlar. Şimdi de 20$ verin zaten parmakla dokunabildiğimiz ekranlara ek bir aparatla dokun diyorlar ...
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Lion 5 yıl

bu nedir ?
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Biyturs_OnSr 5 yıl
Belli ki mesaj yazanlar oyun oynamıyor. FPS oyunu gibi hızlı parmak hareket gerektiren oyunlarda parmak ve ekran arasında kayganlık giderek azalıyor, heleki arada ekran koruyucu varsa hepten parmağı kaydırmak için büyük güç sarfetmeniz gerekiyor. Tamda bugün oyun oynarken düşündüğüm şey. Ancak tabikide $20 a değmez bence.
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cellat_erdem 5 yıl
Tırnağınızı kesin yav
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frostburn 5 yıl
saçma
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Umutcan 5 yıl
Ben anlamsız buldum, stylus'un amacı kalem gibi tutup rahatça yazı yazmak, not almak ve ufak linklere tıklamaktır. Bunu kullanacağınıza parmağın kendisi çok daha iyidir.
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kule_genclik 5 yıl
Iyi mal kotu mal diye bisi yoktur. Onemli olan uretmek. Her malin aliciai bulunur.
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veteriner69 5 yıl
Bazıları anlamamış ama bu alet uzun tırnaklı kadınlar için çok anlamlı. Eşimden biliyorum tırnaklarınız uzunsa dik olarak ve ufak alanlara basmak çok zor oluyor.
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iboocum 5 yıl
stev jobs ilk ayfonu tanıtırken stylusa gerek yok demişti şimdi ise ?
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MetalWave 5 yıl
vana çok saçma geldi. biz kalem ihtiyacını daha ince noktalara tıklamak çizim yapmak için istiyorduk. aslında note 2 deki kalem ile teli kullanmayı standart yapmaları ama kalemi note haricinde extra satmaları iyi olurdu
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erdemefe 5 yıl en beğenilen
Zaten kullanıcı rahatlığı için yapılmamışıydı dokunmatik ekranlar. Şimdi de 20$ verin zaten parmakla dokunabildiğimiz ekranlara ek bir aparatla dokun diyorlar şimdiye kadar gördüğüm en saçma kickstarter projesi
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