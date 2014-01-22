Kickstarter üzerinde destek armaya başlayan giyilebilir stylus projesi: Taptool

2013 yılı içerisinde büyük bir çıkış yakalayan ve 2014 yılında da yeni projelere destek aramaya devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Taptool, kişilere giyilebilir formda hazırlanan bir stylus kalem deneyimi sunabiliyor.

Dokunmatik ekranlı cihazlar ile çok fazla vakit geçiren kişiler için hazırlanan Taptool, özel yapısıyla parmak uçlarına takılıyor ve böylece daha sağlıklı ve etkili bir kontrol süreci sağlıyor. Tırnak boyutuna bağlı olarak iki farklı kullanım seçeneğiyle gelen ve özellikle ergonomi / sağlık açısından büyük bir avantaj ortaya koyabildiği belirtilen ürün, insan derisinde bulunan yağların ekran üzerine geçmesine de engel oluyor. Gövdesi sayesinde fiziksel klavyelerle de kullanılabilen ve böylece dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar içi tercih edilebilen Taptool, kullanıcılara 3-4 mm arası dokunma yüzeyi sunuyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 10,000$ hedefin, bitimine 33 gün kala 109 bağış ile 3,926$'lık kısmını toplayabilen Taptool, yapılacak 20$ (ABD dışı 12$ kargo / 5 adet) bağış ile Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.androidauthority.com/taptool-kickstarter-337694/