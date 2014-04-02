Kickstarter'da destek arayan akıllı kulalık modeli STREAMZ ile bağımsız müzik keyfi elde edilebiliyor

İlginç ürünleri görmeye devam ettiğimiz Kickstarter bağış platformu üzerinde destek aramaya başlayan en yeni projelerden STREAMZ, kablosuz yapısıyla kişilere bağımsız müzik keyfi sunabiliyor.

Kabloların çoğu zaman can sıkıcı olduğu ve harici müzik çalarların uzun ayarlamalar gerektirdiği problemleriyle hazırlanan STREAMZ, esas olarak kafa üstü bir kulaklık modeli olmasına rağmen içerisinde yer alanlarla birçok benzerinden ayrılıyor. Taşıdığı Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 3.0 teknolojileriyle direkt olarak Spotify ile Pandora gibi bulut depolama servislerine, akıllı telefonlara ya da oyun, televizyon ve film deneyimi için medya merkezlerine bağlanabilen kulaklık, aynı zamanda 32GB'a kadar microSD kartlar ile arttırılabilen 8GB'lık dahili hafızasında müzik saklayarak bu müzikleri (FLAC/ALAC 44kHz/16 bit) çalabiliyor ve gövdesinde yer alan ufak butonlarla rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Bu özellikler için dahili bir işlemcisinin olduğu söylenen kulaklık, yüksek ses kalitesi için ayrıca DAC (Dijital/analog dönüştürücü) ile amplifikatör donanımlarına da sahip. Genel olarak 115 dB dinamik aralık, 20Hz-20kHz frekans aralığı, isteğe bağlı 3.5mm analog giriş, iki adet 50mm dinamik sürücü ve titreşim sürücüsü gibi kulaklık detayları bulunan STREAMZ, gücünü ise şarj edilebilir lityum polimer bataryasından alıyor. Kulaklık, iOS ve Android destekli "STREAMZ Manager App" uygulaması üzerinden de ince ayarlamalara izin veriyor ve Kickstarter projesine bağlı olarak ses komutlarının da eklenebileceği müjdeleniyor.

Site üzerinde 50,000$ bağış hedefiyle başlayan STREAMZ kulaklık modeli, bitimine 29 gün kala şimdilik 2,148$ toplayabilmiş durumda. Yapılacak en az 299$ (ABD dışı 79$ kargo) bağış ile 2014 Ağustos ayında elde edilebilen kulaklık hakkında hazırlanan ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/272894776/streamz-first-smart-headphones-with-wifi-android-p?ref=discovery