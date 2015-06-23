Kickstarter'da destek arayan yeni bir giyilebilir ekran: Vufine

Son dönemin en çok ilgi duyulan teknolojileri arasında giyilebilir teknolojiler yer alıyor. Her ne kadar fiyatları, batarya ömürleri ve ergonomileri nedeniyle çok fazla yaygınlaşmıyor olsalar da, bu alanda teknoloji gelişmeye devam ediyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesini oluşturan Vufine, popüler bağış platformu Kickstarter'da hayata geçebilmek adına destek artıyor.

Google Glass benzeri bir çalışma mantığı bulunan Vufine, kullanmak için standart gözlüklere ihtiyaç duyuyor ve basit bir manyetik bağlantı ile konumlandırılabiliyor. Sağ göz önüne gelecek şekilde tasarlanan ürün, teknik olarak 720 piksel çözünürlükte bir sanal ekran taşıyor ve gücünü dahili bataryasından alıyor.

Bağlantı noktasında birçok kablosuz benzerinden farklı olarak micro HDMI kablosunu kullanan Vufine, bu doğrultuda akıllı cihazlar, dizüstü bilgisayarlar ya da GoPro aksiyon kameralarıyla iletişime geçebiliyor ve navigasyon bilgilerini, GoPro kamera açısını ya da e-posta ile metin mesajı gibi içerikleri direkt olarak kişilerin gözleri önüne getirebiliyor. Aynı zamanda insansız hava araçlarının canlı görüntü aktarımı için de kullanılabilen giyilebilir ekran, sanal olarak sonsuz olanaklar ortaya koyuyor ve işletim sistemi bağımsız çalışma gösterebiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kickstarter'da konan 50,000$ hedefin 20,000$'lık kısmını toplamayı başaran Vufine, yapılacak en az 100$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildilerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1991375881/vufine-a-handsfree-wearable-display?ref=category_newest