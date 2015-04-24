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Kickstarter'ın yeni hibrit insansız hava aracı: The Vertex

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter'ın yeni hibrit insansız hava aracı: The Vertex
Her geçen gün yeni bir model ile karşımıza çıkan insansız hava araçları, buna paralel olarak gelişmeye de devam ediyorlar. Bunun en son örneklerinden The Vertex, hem dikey hem de yatay kullanım yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve Kickstater'da destek bekliyor.
Daha önce detaylarına burada değindiğimiz bir diğer Kickstarter projesi SkyProwler insansız hava aracı gibi çalışma gösteren The Vertex, motorlarının hareketli olması sayesinde dikey kalkış yapabiliyor, belirli bir mesafeden sonra ise normal bir uçakmış gibi hareket edebiliyor. Bu sayede farklı konum ve ihtiyaçlara rahat bir şekilde uyum sağlayan araç, bu dönüşümü yaparken yüksek hıza da gereksinim duymuyor.
Teknik olarak gücünü 5,300 mAh gücünde lityum-polimer bataryalarından alan The Vertex, gövde yapısına bağlı olarak üç farklı versiyon halinde elde edilebiliyor, önemli bir özellik olarak üzerinde GoPro gibi kameraları taşıyabiliyor ve böylece de havadan görüntüleme için oldukça başarılı bir alternatif oluşturuyor. Oluşan titreşimi ortadan kaldırma adına "Gimbal" birimleri için de yeri bulunan insansız hava aracı, seçilen motor moduna bağlı olarak 15 ila 30 dakika arasında havada kalabiliyor.
Kickstarter'da 200,000$ bağış miktarıyla yola çıkan The Vertex, yapılacak en az 825$ gibi yüksek bir fiyat etiketiyle 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1617348376/the-vertex-hybrid-uav Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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doctor_bey 4 yıl
SkyProwler daha iyi bence.
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