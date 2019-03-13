Kılıflar, kablosuz şarj özelliğine kavuşuyor: Spigen ile konuştuk

Kablosuz şarj özelliğine sahip kılıflar ile telefonlar, ihtiyaç olduğu anda pratik bir şekilde şarj edilebilecek. Bu noktada çalışmalarını sürdüren Spigen ile yeni kılıfları konuştuk.

Masaüstü şarj matları gibi ekipmanlar ile kablosuz şarj olanağını kullanıcılara sunan Spigen, telefon kılıflarını da kablosuz şarj özelliği ile donatıp daha kompakt ve pratik şarj özellikli kılıflar ortaya koymak adına kablosuz şarj teknolojileri geliştiren Ossia ile bir işbirliğine gitmişti.

Yeni ürünler için çalışmalarını sürdüren Spigen'in Ossia ile çalışmasının temelinde ise küçük boyutlu modüller ile kablosuz şarj imkanını çeşitli ürünlere entegre edebilme noktasında önemli ürünler ortaya koyması yatıyor. Yeni kılıflar gelecek bir yıl içinde ete kemiğe bürünmüş olarak kullanıcıların karşısına gelmeye hazır olacağa benziyor. Bu noktadaki süreci Spigen ile konuştuk.