Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Kılıflar, kablosuz şarj özelliğine kavuşuyor: Spigen ile konuştuk

2 ay
4,8b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kablosuz şarj özelliğine sahip kılıflar ile telefonlar, ihtiyaç olduğu anda pratik bir şekilde şarj edilebilecek. Bu noktada çalışmalarını sürdüren Spigen ile yeni kılıfları konuştuk.
Masaüstü şarj matları gibi ekipmanlar ile kablosuz şarj olanağını kullanıcılara sunan Spigen, telefon kılıflarını da kablosuz şarj özelliği ile donatıp daha kompakt ve pratik şarj özellikli kılıflar ortaya koymak adına kablosuz şarj teknolojileri geliştiren Ossia ile bir işbirliğine gitmişti.
Yeni ürünler için çalışmalarını sürdüren Spigen'in Ossia ile çalışmasının temelinde ise küçük boyutlu modüller ile kablosuz şarj imkanını çeşitli ürünlere entegre edebilme noktasında önemli ürünler ortaya koyması yatıyor. Yeni kılıflar gelecek bir yıl içinde ete kemiğe bürünmüş olarak kullanıcıların karşısına gelmeye hazır olacağa benziyor. Bu noktadaki süreci Spigen ile konuştuk.

Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
109 izlenme · 15 dk. yeni video
10:27
5G hayatımıza neler katacak? Ericsson'un Türkiye'deki çalışmaları neler?
5,9b izlenme · 2 ay
08:52
Ericsson'un Başkan Yardımcısı Alp Uysal ile geleceğin iletişim teknolojilerini konuştuk
5,3b izlenme · 2 ay
09:28
Samsung'un katlanabilir ekran avantajı | Tarihten silinen Galaxy modeli
7,3b izlenme · 2 ay
04:48
Turkcell'in dijital ihracat hamlesini Kaan Terzioğlu ile konuştuk
4,8b izlenme · 2 ay
04:28
Türkiye'de tasarlanıp üretilen General Mobile GM9+'ı konuştuk
10,5b izlenme · 2 ay
04:20
12GB RAM'li telefon | Xiaomi Mi9 Explorer Edition
11b izlenme · 2 ay
05:19
10X kayıpsız zoom yapan telefon | Kamerada önemli gelişim
11,7b izlenme · 2 ay
06:51
5G, "uzakları yakın etmek" deyimini yeniden yazacak
5,2b izlenme · 2 ay
04:09
Katlanabilen telefon yarışına Alcatel de giriyor
7,5b izlenme · 2 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,1b izlenme · 1 hf.
05:42
4K OLED ekranlı telefon | Sony Xperia 1 ön inceleme
11b izlenme · 2 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,1b izlenme · 1 hf.
05:25
HTC'nin en güzel telefonu | Exodus 1 elimizde
13,5b izlenme · 2 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,6b izlenme · 2 gün
13:23
Kamerada devrim | Nokia 9 PureView ön inceleme
9,3b izlenme · 2 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,4b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim