Kilit ekranı için hazırlanan WP8 uyumlu Awesome Lock, yeni bir güncelleme daha aldı

Haber Editörü
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için Twisted Lab adlı geliştirici tarafından hazırlanan uygulamalardan Awesome Lock, 4 TL karşılığında satılan ücretli tarafta 4.0.0.33 sürümüne yükseltildi.
Haber, hava durumu bilgisi, döviz kurları, takvim içerikleri ve stok bilgisi gibi içerikleri direkt olarak telefonların kilit ekranı üzerine getiren ve böylece hızlı erişim noktasında başarılı bir yapı ortaya koyan Awesome Lock Free, yayınlanan son sürümüyle aşağıda yer alan yeniliklere kavuşuyor;
- Yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü
- Secilen spor takımlarının takip edilmesi için "Benim Takımım" özelliği
- Emtia (Altın, Gümüş, Ham Petrol, Mısır vb. ) takibi
- Farklı takvim hesapları arası seçim
- Geliştirilmiş Türkçe çeviri
- Hata çözümleri ve diğer iyileştirmeler
Windows Phone 8 uyumlu Awesome Lock uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.wpcentral.com/awesome-lock-gets-updated-adds-new-user-interface-and-more-customizations Yorum Yaz Paylaş Tweetle