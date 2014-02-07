Kilit ekranı için hazırlanan WP8 uyumlu Awesome Lock, yeni bir güncelleme daha aldı

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için Twisted Lab adlı geliştirici tarafından hazırlanan uygulamalardan Awesome Lock, 4 TL karşılığında satılan ücretli tarafta 4.0.0.33 sürümüne yükseltildi.

Haber, hava durumu bilgisi, döviz kurları, takvim içerikleri ve stok bilgisi gibi içerikleri direkt olarak telefonların kilit ekranı üzerine getiren ve böylece hızlı erişim noktasında başarılı bir yapı ortaya koyan Awesome Lock Free, yayınlanan son sürümüyle aşağıda yer alan yeniliklere kavuşuyor;

Yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü

Secilen spor takımlarının takip edilmesi için "Benim Takımım" özelliği

Emtia (Altın, Gümüş, Ham Petrol, Mısır vb. ) takibi

Farklı takvim hesapları arası seçim

Geliştirilmiş Türkçe çeviri

Hata çözümleri ve diğer iyileştirmeler





Windows Phone 8 uyumlu Awesome Lock uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/awesome-lock-gets-updated-adds-new-user-interface-and-more-customizations