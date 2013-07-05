Kim Dotcom'un Mega adlı servisinin Android uygulaması yayınladı

Oldukça maceralı olaylar sonucu Megaupload servisine nokta koyan Kim Dotcom'un Mega adlı bulut depolama hizmetinin Android uygulaması yayınladı.

50GB ücretsiz depolama alanı veren MEGA bulut depolama servisinin Android uygulaması sayesinde kullanıcılar, aşağıda yer alan imkanlara ve özelliklere kavuşuyorlar.

Yakın zaman içerisinde diğer platformalar için de yayınlanması beklenen ve oldukça sade bir ara yüz ile hazırlanan uygulama, Android 2.3 ve üzerine akıllı telefonlar ile çalışabiliyor. Ücretsiz olarak yayınlayan Mega uygulamasına Google Play Store üzerinden ya da direkt olarakulaşabilirsiniz.