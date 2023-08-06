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    WhatsApp'ta bilinmeyen (yabancı) numaralardan gelen aramalar nasıl engellenir?

    Artan dolandırıcılıklar üzerine, WhatsApp yabancı numaralara kapatma merak konusu oldu. İşte WhatsApp'ta rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları engelleme için yapmanız gerekenler:
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    Son zamanlarda yaşanan veri ihlalleri sebebiyle özellikle WhatsApp başta olmak üzere, birçok online mesajlaşma platformu üzerinden çeşitli dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. Öyle ki yurt dışı kaynaklı yabancı numaralardan gelen spam mesaj ve aramalar kullanıcıları rahatsız ederken, bazı kullanıcılar da ödül vb. gibi tekliflerle tuzağa düşüyor. Kullanıcıların ortaya çıkan durum karşısında alabilecekleri tek önlem ise bilinmeyen numaları engellemek. Peki WhatsApp'ta rehberde kayıtlı olmayan yabancı numaralar nasıl engellenir?

    WhatsApp yabancı numara kapatma yapılışı ⛔

    whatsapp bilinmeyen numara engelleme Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ta bilinmeyen yabancı numaralardan gelen aramaları engellemek için:
    1. WhatsApp uygulamasını açın ve ayarlar bölümüne gidin.
    2. Gizlilik butonuna basın.
    3. Gizlilik sayfasından aramalar butonuna basın.
    4. Bilinmeyen kullanıcıları sessize alın düğmesine dokunun.

    Yurt dışı numaralardan gelen aramalar dahil bilinmeyen tüm numaralar sessize alınacak 🔇

    WhatsApp yabancı numaraları sessize alma Tam Boyutta Gör
    Artık yurt dışı numaralardan gelen aramalar, WhatsApp tarafından istenmeyen numara olarak algılanacak ve sizleri rahatsız edemeyecek. Ancak dilerseniz, rehberinizde kayıtlı olmayan numaralar sizi aradığında "Aramalar" sekmesinden hangi numaranın sizi aradığını görüntüleyebilirsiniz. 

    WhatsApp numara engelleme işlemi bu kadar! Eğer ki normal telefon araması yoluyla da çok fazla spam arama alıyorsanız telefon numarası değiştirme işlemi gerçekleştirmeyi düşünebilirsiniz. Daha önce hiç kullanılmamış bir telefon numarası edinerek, dijital dünyada yepyeni bir sayfa açabilirsiniz.

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