Kinect geri döndü

Microsoft’un oyunculara yönelik olarak Xbox konsolu için geliştirdiği Kinect hareket algılama kamerası dönemin ses getiren teknolojilerinden birisi olmuştu. Microsoft farklı alanlara da teknolojiyi yaymak istemişti ancak sonrasında iptal etmek zorunda kaldı ve kurumsal tarafa eğildi. MWC 2019 fuarı kameranın yeniden doğuşu oldu.

Azure Kinect özellikleri ve fiyatı

Azure Kinect olarak adlandırılan yeni kamera biraz daha küçülmüş ve işletmelere yönelik hale gelmiş. 12MP çözünürlükte bir sensöre sahip olan kamera 1MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü de barındırıyor. Ayrıca mekânsal ses kaydı yapan 7 adet mikrofon yer alıyor.

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Kamera detaylı olarak sahneleri algılıyor ve sesleri duyuyor. Sonrasında bunları analiz ediyor. Derinlik sensörü de belirli senaryolarda devreye giriyor. Adından da anlaşılacağı üzere analiz kısmı Azure yapay zekâ sunucuları üzerinde yapılıyor.

Microsoft daha önceden kurumsal çalışmalara başladığı için Azure Kinect kamerası hali hazırda birkaç dev platform ile testlere başlamıştı. Ticaret platformu AVA Retail ve sağlık platformu Ocuvera kamera ile önemli projelere imza atmış. Microsoft bu bakımdan sağlık sektörüne ağırlık vermeyi planlıyor. Azure Kinect bir yazılım geliştirme aracı ile birlikte 399$ fiyat etiketine sahip.