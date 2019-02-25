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Kinect geri döndü

10 yıl önce Xbox oyuncularına yönelik olarak satışa çıkan Kinect kamerası şimdi yönünü kurumlara çevirdi. Azure Kinect kamerası yapay zekâ ile elde ettiği verileri analiz edebiliyor.
2 ay
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un oyunculara yönelik olarak Xbox konsolu için geliştirdiği Kinect hareket algılama kamerası dönemin ses getiren teknolojilerinden birisi olmuştu. Microsoft farklı alanlara da teknolojiyi yaymak istemişti ancak sonrasında iptal etmek zorunda kaldı ve kurumsal tarafa eğildi. MWC 2019 fuarı kameranın yeniden doğuşu oldu.

Azure Kinect özellikleri ve fiyatı

Azure Kinect olarak adlandırılan yeni kamera biraz daha küçülmüş ve işletmelere yönelik hale gelmiş. 12MP çözünürlükte bir sensöre sahip olan kamera 1MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü de barındırıyor. Ayrıca mekânsal ses kaydı yapan 7 adet mikrofon yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft HoloLens 2 duyuruldu"

Kamera detaylı olarak sahneleri algılıyor ve sesleri duyuyor. Sonrasında bunları analiz ediyor. Derinlik sensörü de belirli senaryolarda devreye giriyor. Adından da anlaşılacağı üzere analiz kısmı Azure yapay zekâ sunucuları üzerinde yapılıyor.

Microsoft daha önceden kurumsal çalışmalara başladığı için Azure Kinect kamerası hali hazırda birkaç dev platform ile testlere başlamıştı. Ticaret platformu AVA Retail ve sağlık platformu Ocuvera kamera ile önemli projelere imza atmış. Microsoft bu bakımdan sağlık sektörüne ağırlık vermeyi planlıyor. Azure Kinect bir yazılım geliştirme aracı ile birlikte 399$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.engadget.com/2019/02/24/microsoft-resurrects-kinect-azure-kinect/ Yorum Yaz
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isakoc 2 ay
Hololens ve bu hep bulut tabanlı özelliklere sahip. Kurumsal projelerde kullananların işlerini kaydedip çalıp İsrailli şahsiyetlere ifşa için mükemmel bir yöntem. Üstelik kendi projeni kendi elinle sunuyorsun.
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pspoor 2 ay
Eger bir onceki versiyonun gelistirilmis hali ise cok guzel. Ozellikle computer vision alaninda onemli bir kullanima sahipti. Sahne olusturma, poz analizi vs icin.
Tabi artik neural netler de bu isi goruyor ama umarim faydali olur.
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sybercomp 2 ay
Niye kendi sunucularında yaptırıyor bu işlemi aynı siri gibi bilgi topluyor
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Antalyalı0304 2 ay
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maximus8282 2 ay
Resmen ajan, hem izleyecek hem dinleyecek.
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