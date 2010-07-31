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Kingston, DataTraveler G3 serisi yeni USB belleklerini Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
42,9b
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15
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, DataTraverler G3 (Generation 3) serisi USB belleklerini Avrupa'da satışa sunuyor.  65.68 x 10.66 x 22.37 mm boyutlarında olan ve plastik kasa kullanılan bellekler, 16MB/saniye okuma ile 5MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. 2GB (Turuncu), 4GB (Gri), 8GB (Sarı), 16GB (Mavi) ve 32GB (Kırmızı) olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni bellek serisi için Kingston, kullanıcılarına 5 yıllık garanti süresi sunuyor.

Kingston DataTraveler G3 serisi yeni bellekleri, kapasitesine 5.85 Avro ile 52.10 Avro arasında değişen fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar.


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DH Misafiri 7 yıl
kartal.24 diske formatmı attın?
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DH Misafiri 7 yıl
ya ben 4 gb lık aldım ama ismini değiştiremiyorum ve de biçimlendirilmiyo bi yardım edebilirmisiniz
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kartal.24 8 yıl
Arkadaşlar bendede bu serinin 16gb lik bir modeli var ilk birkaç ay 16 gb olarak kullandım fakat sonra nedense bilgisayardan baktıgımda 705 mb olarak gözükmeye başladı vede görüntüyle kalmadı bu iş 705 in üstüne +1 atmaya kalksam almıyor yani 706 mb yi almıyor malesef sizce sorun nedir ve ne yapmalıyım bana bir yol gösterin
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DH Misafiri 8 yıl
DH Misafiri
bende 2 gb kullanıyorum inanılması güç ama bir ara flasa veri OKURKEN 50 mb hıza ulaştı.ŞAKA YAPMIYORUM GERÇEKTEN 50 MB HIZI GÖRDÜ FLASH HATTA OKULDA ARKADAŞLAR FALAN İNANAMADILAR YANİ OKULDA ONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE 50 MB VERİ ATMASI HERKESİ ŞAŞIRTI.

yığılma olmuştur bi anlık 50 mb görünmüştür heycan yapma o biraz zor :)
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DH Misafiri 8 yıl
bende 2 gb kullanıyorum inanılması güç ama bir ara flasa veri OKURKEN 50 mb hıza ulaştı.ŞAKA YAPMIYORUM GERÇEKTEN 50 MB HIZI GÖRDÜ FLASH HATTA OKULDA ARKADAŞLAR FALAN İNANAMADILAR YANİ OKULDA ONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE 50 MB VERİ ATMASI HERKESİ ŞAŞIRTI.
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DH Misafiri 9 yıl
4 gb lik aldım.bu dinine yandığımının şeyinde yazma koruması ne cehennemde ya allah aşkına !!!
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KorkutSA 9 yıl
Class 3 SD kartlar min. 4 MB/sn yazma hızına sahiptir. 99hellboy'un yazdığını düzelteyim.
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zouzouni 9 yıl
5 mb yazma hızı kötü, daha iyi bir yazma hızı beklerdim.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar 5 mb yazma hızı diyor ama ben 11.4 le dosya yazdım biraz önce win 7 kullanıyorum pc ye taktığında redayboost seçeneğini seçtim ve 11.4 mb ile veri yazdım
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mgedik06 9 yıl
zaten ilk çıkardığı modellerinde yazma hızı 5 mb idi sadece okuma hızını biraz geliştirmişler hiç değilse yazma hızı 10 mb olsaydı...
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DH Misafiri 9 yıl
o da sabit 5mb ile yazarsa ki o da İMKANSIZ... :D
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