Kingston, DataTraveler G3 serisi yeni USB belleklerini Avrupa'da satışa sunuyor

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, DataTraverler G3 (Generation 3) serisi USB belleklerini Avrupa'da satışa sunuyor. 65.68 x 10.66 x 22.37 mm boyutlarında olan ve plastik kasa kullanılan bellekler, 16MB/saniye okuma ile 5MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. 2GB (Turuncu), 4GB (Gri), 8GB (Sarı), 16GB (Mavi) ve 32GB (Kırmızı) olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni bellek serisi için Kingston, kullanıcılarına 5 yıllık garanti süresi sunuyor.

Kingston DataTraveler G3 serisi yeni bellekleri, kapasitesine 5.85 Avro ile 52.10 Avro arasında değişen fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar.