Kingston, DataTraveler G3 serisi yeni USB belleklerini Avrupa'da satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, DataTraverler G3 (Generation 3) serisi USB belleklerini Avrupa'da satışa sunuyor. 65.68 x 10.66 x 22.37 mm boyutlarında olan ve plastik kasa kullanılan bellekler, 16MB/saniye okuma ile 5MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. 2GB (Turuncu), 4GB (Gri), 8GB (Sarı), 16GB (Mavi) ve 32GB (Kırmızı) olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni bellek serisi için Kingston, kullanıcılarına 5 yıllık garanti süresi sunuyor.
Kingston DataTraveler G3 serisi yeni bellekleri, kapasitesine 5.85 Avro ile 52.10 Avro arasında değişen fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar.
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yığılma olmuştur bi anlık 50 mb görünmüştür heycan yapma o biraz zor :)