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Kingston, HyperX 3K ailesi SSD'lerini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,8b
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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SSD üretiminde uzman firmalardan Kingston, bugün HyperX 3K ailesi SSD'lerinin tanıtımını gerçekleştirdi. 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm ebatlarında tasarlanan 2.5-inç'lik HyperX 3K ailesi SSD'ler, 90 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğinde hazırlanmış.
SandForce SF-2281 kontrolcü ve MLC-tipi NAND Flash bellek yongasıyla (senkron) donatılan SSD'ler, SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor ve 3000 kez program / silme döngüsüne sahipler. Hata öncesi kullanım süreleri 1.000.000 saat olarak açıklanan SSD'lerin performans verileri ve fiyatları sırasıyla şu şekilde;
90 GB
  • 555 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 510 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 85.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı (Maksimum)
  • 74.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (Maksimum)
  • 139.99$ (E-tail fiyatı)
120 GB
  • 555 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 510 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 85.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı (Maksimum)
  • 73.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı (Maksimum)
  • 169.99$ (E-tail fiyatı)
240 GB
  • 555 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 510 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 86.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı (Maksimum)
  • 60.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı (Maksimum)
  • 319.99$ (E-tail fiyatı) 
480 GB
  • 540 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 450 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 75.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı (Maksimum)
  • 48.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı (Maksimum)
  • 699.99$ (E-tail fiyatı)

3 yıllık garanti kapsamında satışa sunulması beklenen SSD'leri, fotoğrafta gördüğünüz aksesuarlarla beraber almak isterseniz 10$ daha ödemeniz gerekiyor.


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tuoberg 6 yıl
Arkadaşlar kurgu işleriyle uğraşıyorum 550 tl ye Kingston Hyper X 3K 240 gb aldım Bilgisayar uçuyor Herkese tavsiye ederim. Zamandan tasarruf etmek istiyorsanız hemen alın. Verdiğim paranın 5katını kazandım.
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DH Misafiri 7 yıl
BU cihazların birde rastgele okuma hızlarını alabilirmiyiz.
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ultra_storm 7 yıl
Artık düşmeli ssd fiyatları yoksa 10 yılda geçse yine hdd kullanacak herkes.
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OverClocK1ng 7 yıl ultra_storm
ultra_storm

Artık düşmeli ssd fiyatları yoksa 10 yılda geçse yine hdd kullanacak herkes.

Valla bilmiyorum. Ben bekleyemedim. Aldım. Bugün öğlen geldi. 3.5" adaptörüne vidalayıp kasanın içine koydum.
Bağlamaya kıyamadım. Ne yapsam diye öyle bekliyorum. :D
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E_Aydin35 7 yıl
555mb/sn okuma bence çok iyi bir değer hatta şu sıralar gördüğüm en iyi değerlerden biri, şuanlık sadece performasnlarını değerlendirsek çok iyi olur.. Elbet'de alınacak boyutlarda değiller ama gelecek için büyük,etkili ve güzel atılımlar..
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rabitelli 7 yıl
Ne güzel. Yanında tükenmez kalem de veriyolar.

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duketemre 7 yıl
3000 program silme ya 3000kez program sildiysek ne olcak :) bide 3000 program silme bi tek bu ssd mi var
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Firaristt 7 yıl
120GB güzel gözüküyor. Umarım fiyatlar ülkemizde de bir şekilde düşer de biz de işletim sistemi için de olsa SSD kullanabiliriz :)
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OverClocK1ng 7 yıl
240 ve 480 çok pahalı ve hızları ile IOPS değerleri düşmüş.
90 ile 120 arasında ise fazla bir fiyat farkı yok.
En güzeli hem IOPS açısından olsun hem fiyat açısından olsun yine 120 Gb olan.
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escapethelife 7 yıl
Arkadaşlar Kingston un hyperx ssdlerinin ülkemizde neden çok pahalı olduğunu bilen var mı? Biliyorum bunlar yeni nesil fakat bir önceki nesil yine 169.99$ desek burada 600-700 tl ye satılıyor 120gb. Bazı siteler 800 e bile satıyor. Diğer markaların misal corsair 350-450 civarı 120gbları. Ben arada bir bağlantı kuramadım biri açıklayabilir mi?
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