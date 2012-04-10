Kingston, HyperX 3K ailesi SSD'lerini tanıttı

SSD üretiminde uzman firmalardan Kingston, bugün HyperX 3K ailesi SSD'lerinin tanıtımını gerçekleştirdi. 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm ebatlarında tasarlanan 2.5-inç'lik HyperX 3K ailesi SSD'ler, 90 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğinde hazırlanmış.



SandForce SF-2281 kontrolcü ve MLC-tipi NAND Flash bellek yongasıyla (senkron) donatılan SSD'ler, SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor ve 3000 kez program / silme döngüsüne sahipler. Hata öncesi kullanım süreleri 1.000.000 saat olarak açıklanan SSD'lerin performans verileri ve fiyatları sırasıyla şu şekilde;



90 GB



555 MB/sn sıralı okuma hızı



510 MB/sn sıralı yazma hızı

85.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı (Maksimum)

74.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (Maksimum)



139.99$ (E-tail fiyatı) 120 GB

555 MB/sn sıralı okuma hızı



510 MB/sn sıralı yazma hızı

85.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı (Maksimum)



73.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı (Maksimum)



169.99$ (E-tail fiyatı) 240 GB

555 MB/sn sıralı okuma hızı



510 MB/sn sıralı yazma hızı

86.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı (Maksimum)

60.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı (Maksimum)

319.99$ (E-tail fiyatı) 480 GB

540 MB/sn sıralı okuma hızı



450 MB/sn sıralı yazma hızı

75.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı (Maksimum)

48.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı (Maksimum)

699.99$ (E-tail fiyatı) 3 yıllık garanti kapsamında satışa sunulması beklenen SSD'leri, fotoğrafta gördüğünüz aksesuarlarla beraber almak isterseniz 10$ daha ödemeniz gerekiyor.

