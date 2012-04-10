Kingston, HyperX 3K ailesi SSD'lerini tanıttı

Haber Editörü
SSD üretiminde uzman firmalardan Kingston, bugün HyperX 3K ailesi SSD'lerinin tanıtımını gerçekleştirdi. 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm ebatlarında tasarlanan 2.5-inç'lik HyperX 3K ailesi SSD'ler, 90 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğinde hazırlanmış.
SandForce SF-2281 kontrolcü ve MLC-tipi NAND Flash bellek yongasıyla (senkron) donatılan SSD'ler, SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor ve 3000 kez program / silme döngüsüne sahipler. Hata öncesi kullanım süreleri 1.000.000 saat olarak açıklanan SSD'lerin performans verileri ve fiyatları sırasıyla şu şekilde;
90 GB
- 555 MB/sn sıralı okuma hızı
- 510 MB/sn sıralı yazma hızı
- 85.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı (Maksimum)
- 74.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (Maksimum)
- 139.99$ (E-tail fiyatı)
120 GB
- 555 MB/sn sıralı okuma hızı
- 510 MB/sn sıralı yazma hızı
- 85.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı (Maksimum)
- 73.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı (Maksimum)
- 169.99$ (E-tail fiyatı)
240 GB
- 555 MB/sn sıralı okuma hızı
- 510 MB/sn sıralı yazma hızı
- 86.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı (Maksimum)
- 60.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı (Maksimum)
- 319.99$ (E-tail fiyatı)
480 GB
- 540 MB/sn sıralı okuma hızı
- 450 MB/sn sıralı yazma hızı
- 75.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı (Maksimum)
- 48.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı (Maksimum)
- 699.99$ (E-tail fiyatı)
3 yıllık garanti kapsamında satışa sunulması beklenen SSD'leri, fotoğrafta gördüğünüz aksesuarlarla beraber almak isterseniz 10$ daha ödemeniz gerekiyor.
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Valla bilmiyorum. Ben bekleyemedim. Aldım. Bugün öğlen geldi. 3.5" adaptörüne vidalayıp kasanın içine koydum.
Bağlamaya kıyamadım. Ne yapsam diye öyle bekliyorum. :D
90 ile 120 arasında ise fazla bir fiyat farkı yok.
En güzeli hem IOPS açısından olsun hem fiyat açısından olsun yine 120 Gb olan.