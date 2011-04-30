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Kingston, HyperX PnP serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pazar araştırma kuruluşlarının yayınladığı rakamlara göre, bellek üretiminde sektörün en büyük oyuncusu olan Kingston, yeni modellerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla, Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alan sistemler için "tak ve kullan" formundaki yeni bellek kitlerini duyurdu.

Çift kanal formunda olan ve modeline göre 1600MHz ile 1866MHz'de görev yapan yeni kitlerinin tamamı 1.5v geriliminde çalışıyor ve yine modeline göre CAS9 veya CAS11 zamanlamalarıyla geliyorlar. Yeni nesil belleklerin çoğunda olduğu gibi ömür boyu garanti ile sunulan PnP serisi yeni DDR3 kitleri için bakalım Kingston ne demiş;

Kingston'ın Kıdemli Teknoloji Yöneticisi Mark Tekunoff açıklamasında; "HyperX mühendislik takımı, herhangi bir hız aşırtma adımı gerektirmeden performansı otomatik olarak arttıran bellek modülü tasarımında tamamiyle yenilikçidir. JEDEC ayarlarını kullanarak performansı zamanlamalarını ayarlayabilen bellekler sayesinde sıkı donanım tutkunları şu anki Sandy Bridge sistemlerinde ve DDR3 bellekli görece eski bilgisayarlar için doğal çalışma frekansının üst sınırını görebiliyorlar." dedi.

Kingston'ın HyperX PnP serisi yeni bellek kitlerinin özellikleri ve fiyatları şu şekilde;

- KHX1600C9D3P1K2/8G - 8GB (2 x 4GB) | 1600MHz DIMM | CL9-9-9 | 1.5V | 122$
- KHX1600C9D3P1K2/4G - 4GB (2 x 2GB) | 1600MHz DIMM | CL9-9-9 | 1.5V | 67$
- KHX1600C9S3P1K2/8G - 8GB (2 x 4GB) | 1600MHz SODIMM | CL9-9-9 | 1.5V | 122$
- KHX1600C9S3P1K2/4G - 4GB (2 x 2GB) | 1600MHz SODIMM | CL9-9-9 | 1.5V | 67$
- KHX1866C11S3P1K2/8G - 8GB (2 x 4GB) | 1866MHz SODIMM | CL11-11-11 | 1.5V | 163$
- KHX1866C11S3P1K2/4G - 4GB (2 x 2GB) | 1866MHz SODIMM | CL11-11-11 | 1.5V | 88$


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FairFight 8 yıl
Bencede CL11-11-11 çok yüksek kingston bir türlü beceremedi 2133 1.5v de cl7 yada 8 çalışan ram yapmayı, yada becermek istemiyor
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OverClocK1ng 8 yıl
FairFight
Bencede CL11-11-11 çok yüksek kingston bir türlü beceremedi 2133 1.5v de cl7 yada 8 çalışan ram yapmayı, yada becermek istemiyor

Büyük hayal kurmuşsun. Adamlar düne kadar 1333Mhz ama 1.5 volt olup 1600Mhz de çalışabilmek için XMP açınca 1.65 voltta çalışan ram yapıyorlardı.
Şimdi 1600Mhz lerde 1.5 voltta çalışıyor. Adamlar voltajı da düşürerek hızı arttırıyorlar. Öyle kolay şey değil.

Senin dediğin 2Ghz de Cas9 ram anca üzerinde fan varsa oluyor. 2133Mhz olup 1.5 voltta CL7 olması için en az 2 sene gerekir.
Voltajı arttırırsan belki 2133 Mhz de CL7 yakalarsın ama onda da epey voltaj vermen gerekir. O da anca iyi soğutmayla mümkün.
Hadi pasif soğutmayı geçtim fanla bile o değere şu an çıkamazsın.

Biraz daha beklemen gerekiyor...
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OverClocK1ng 8 yıl
Evet. 1600 Mhz i 1.5 Voltta verebilenler de çıktı sonunda.
Gerçi yeni bişey değil. Corsair'in 4 Gb lık Vengeance modelinin çifti takılı sistemimde. 8Gb 1600Mhz de 1.5 voltta gayet serin, ısınmadan çalışıyor. Zaten o soğutucuyu bana da taksalar ben de ısınmam.

Adamlar yapmış. Harbi çok memnunum.
1530 Mhz lerde falan kontrol ettim. 2T değil 1T olarak çalışıyor.
1600Mhz de bakmadım ama 1600 de 2T olacağına 1530 larda 1T olsun daha iyi.
Şunun soğutusucuna baksanıza. Kngston'ın ki ne kadar bayağı duruyor.
Aynı fiyata Corsair varken yukarıdaki Kingstona a bakmam bile:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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mertekin 8 yıl
Cas 11 fazla değilmi biraz.1866 mhz cas 9 olsa yine iyiydi.Hatta bir yerde 200 mhz cas 9 görmüştüm forumda.
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DH Misafiri 8 yıl
bence pahalı olmuş en iyisi gskil 1600 mhz cl7 ram alıp 2000 m hz civarına çekme + daha ucuz olur
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diemcizone 8 yıl
1866MHz bulldozerler için bellekler çıkartmışlar sonunda :) yakında yavaş yavaş anakartlarda doğal AM3+ 9 serisi chipsetli anakartlarda piyasaya sürülür.
Bulldozer beklemekteyim.
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osooso148 8 yıl
Kingston ürünleri parasının hakkını bence sonuna kadar veriyor... Duyurulan yeni bellekler piyasayı iyice kızıştıracaktır..
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