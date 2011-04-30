Kingston, HyperX PnP serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Pazar araştırma kuruluşlarının yayınladığı rakamlara göre, bellek üretiminde sektörün en büyük oyuncusu olan Kingston, yeni modellerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla, Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alan sistemler için "tak ve kullan" formundaki yeni bellek kitlerini duyurdu.

Çift kanal formunda olan ve modeline göre 1600MHz ile 1866MHz'de görev yapan yeni kitlerinin tamamı 1.5v geriliminde çalışıyor ve yine modeline göre CAS9 veya CAS11 zamanlamalarıyla geliyorlar. Yeni nesil belleklerin çoğunda olduğu gibi ömür boyu garanti ile sunulan PnP serisi yeni DDR3 kitleri için bakalım Kingston ne demiş;

Kingston'ın Kıdemli Teknoloji Yöneticisi Mark Tekunoff açıklamasında; "HyperX mühendislik takımı, herhangi bir hız aşırtma adımı gerektirmeden performansı otomatik olarak arttıran bellek modülü tasarımında tamamiyle yenilikçidir. JEDEC ayarlarını kullanarak performansı zamanlamalarını ayarlayabilen bellekler sayesinde sıkı donanım tutkunları şu anki Sandy Bridge sistemlerinde ve DDR3 bellekli görece eski bilgisayarlar için doğal çalışma frekansının üst sınırını görebiliyorlar." dedi.

Kingston'ın HyperX PnP serisi yeni bellek kitlerinin özellikleri ve fiyatları şu şekilde;

- KHX1600C9D3P1K2/8G - 8GB (2 x 4GB) | 1600MHz DIMM | CL9-9-9 | 1.5V | 122$

- KHX1600C9D3P1K2/4G - 4GB (2 x 2GB) | 1600MHz DIMM | CL9-9-9 | 1.5V | 67$

- KHX1600C9S3P1K2/8G - 8GB (2 x 4GB) | 1600MHz SODIMM | CL9-9-9 | 1.5V | 122$

- KHX1600C9S3P1K2/4G - 4GB (2 x 2GB) | 1600MHz SODIMM | CL9-9-9 | 1.5V | 67$

- KHX1866C11S3P1K2/8G - 8GB (2 x 4GB) | 1866MHz SODIMM | CL11-11-11 | 1.5V | 163$

- KHX1866C11S3P1K2/4G - 4GB (2 x 2GB) | 1866MHz SODIMM | CL11-11-11 | 1.5V | 88$