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Kingston SSDNow UV300 geçmişi unutturmaya geliyor

Daha çok USB bellekleri ve RAM modülleriyle tanıdığımız Kingston, SSD sektöründe de varlık gösterme çabasında. Firma SSDNow UV300 adında maliyet odaklı yeni bir SSD serisi duyurdu.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,4b
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13
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Kingston SSDNow UV300 geçmişi unutturmaya geliyor

Geçen yıl Kingston'un fiyat-performans odaklı piyasaya sürdüğü SSDNow V300 serisinde yaşanan performans sorunları halen hafızalarda canlılığını koruyor. Kingston tüketiciyi bilgilendirmeden NAND bellek tedariği yaptığı firmayı değiştirmiş ve ilk parti SSD ürünleri ile sonraki parti ürünler arasında performans farkı oluşmuştu. Firma şimdi seriyi daha iddialı bir şekilde piyasaya sürüyor. 

Kingston SSDNow UV300 adındaki seri hücre başına 3-bit veri yazılan TLC NAND teknolojisini kullanıyor. Maliyet odaklı olan TLC NAND bellekler yüksek depolama yoğunluğu sunarken hücre başına 5000 gibi düşük bir yazma-silme ömrüne sahip. Ayrıca yazma hızlarında da belirgin bir fark ortaya çıkıyor. İnce dizüstü modellerine yükseltme yapmak isteyenleri hedefleyen 2.5 inçlik seri 5mm inceliğe sahip. Dileyenler 7mm veya 9mm kasa seçeneğini de tercih edebilecek. 

Phison S10 kontrolcüsünü kullanan seri sürekli okuma hızlarında 550MB/s değerini yakalayabiliyor. Sürekli yazma hızı olarak 120GB kapasiteli versiyon 350MB/s, 240GB kapasiteli versiyon 490MB/s, 480GB kapasiteli versiyon 510MB/s seviyelerine ulaşıyor. 

4K rastgele okuma hızlarına baktığımızda 240GB ve 480GB kapasiteli versiyonlar 81 000 IOPS, 120GB kapasiteli versiyon 64 000 IOPS performansını görüyor. 4K rastgele yazma hızlarında 120GB kapasiteli versiyonda 12 000 IOPS, 240GB kapasiteli versiyonda 18 000 IOPS ve 480GB kapasiteli versiyonda 25 000 IOPS performansı yer alıyor. 

Dayanıklılık süresi ise 120GB kapasiteli versiyon için 64TB, 240GB kapasiteli versiyon için 128TB ve 480GB kapasiteli versiyon için 256TB olarak belirlenmiş. SSDNow UV300 serisinin ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyatı bilinmiyor ancak önceki seri 70$ başlangıç fiyatına sahipti. 

http://www.guru3d.com/news-story/kingston-launches-uv300-ssd-with-tlc-nand.html Yorum Yaz
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REDSTONE 4 yıl en beğenilen
Maalesef yaptıkları hata küçük bir hata değil. Hafızalardan silinmesi pek kolay olmayacaktır.
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Chris Brown 4 yıl
Kingstonun benim gibi bir müşteriyi kazanması için , samsung 250 evo fiyatına benzer performansta 500gb bir disk vermesi lazım. O zaman ailecek kingston kullanırız
Kingstonun benim gibi bir müşteriyi kazanması için , samsung 250 evo fiyatına benzer performansta 500gb bir disk vermesi lazım. O zaman ailecek kingston kullan...
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Glorfindel1907 4 yıl
V300'den sonra çok zor bence güven kazanması.
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FreeRun 4 yıl
4k okumaları yükseltmişler ehh fiyat iyi bulunursa alınabilir.
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huseyincarnege 4 yıl
Kingston iyi mal üretiyo
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Glorfindel1907 4 yıl
V300'den sonra çok zor bence güven kazanması.
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interwap 4 yıl
Kingston SSD leri her zaman kaka olarak görmüşümdür.
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WarSaw 4 yıl
Geçmişi unutturacaklarsa evvela fiyatlardan başlasınlar 500GB SSD 50$ olsun adam olsunlar
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Chris Brown 4 yıl
Kingstonun benim gibi bir müşteriyi kazanması için , samsung 250 evo fiyatına benzer performansta 500gb bir disk vermesi lazım. O zaman ailecek kingston kullanırız
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mbald 4 yıl
Iops değerleri hala çok düşük,samsung evo modelleriyle 'aynı klasmanda olmasalar'bile karşılaştırılamıyacak seviyede.
Kingston kendi kendine geçmişi unutsun dursun bakalım..
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sangreal_1905 4 yıl
Yazmadaki iops değerleri bir hali düşük kalmış.Giriş seviyesinden bundan daha fazlasını sunan ssdler piyasada mevcut eğer ucuz olmassa bu modelin bir esprisi kalmaz.
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Aerosol 34 4 yıl
Kesin bu üründe de bir cakallik yapmışlardir

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Patren 4 yıl
sen misin bizi kandıran Kingston
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REDSTONE 4 yıl
Maalesef yaptıkları hata küçük bir hata değil. Hafızalardan silinmesi pek kolay olmayacaktır.
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fx3169 4 yıl
Eski düşük performanslı SSD lerini ücretsiz değiştireceklerse eyvallah unutmaya hazırım attıkları tokatı!
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*666* 4 yıl
Cikmadan yalan olur bence
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