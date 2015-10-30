Kingston SSDNow UV300 geçmişi unutturmaya geliyor

Geçen yıl Kingston'un fiyat-performans odaklı piyasaya sürdüğü SSDNow V300 serisinde yaşanan performans sorunları halen hafızalarda canlılığını koruyor. Kingston tüketiciyi bilgilendirmeden NAND bellek tedariği yaptığı firmayı değiştirmiş ve ilk parti SSD ürünleri ile sonraki parti ürünler arasında performans farkı oluşmuştu. Firma şimdi seriyi daha iddialı bir şekilde piyasaya sürüyor.





Kingston SSDNow UV300 adındaki seri hücre başına 3-bit veri yazılan TLC NAND teknolojisini kullanıyor. Maliyet odaklı olan TLC NAND bellekler yüksek depolama yoğunluğu sunarken hücre başına 5000 gibi düşük bir yazma-silme ömrüne sahip. Ayrıca yazma hızlarında da belirgin bir fark ortaya çıkıyor. İnce dizüstü modellerine yükseltme yapmak isteyenleri hedefleyen 2.5 inçlik seri 5mm inceliğe sahip. Dileyenler 7mm veya 9mm kasa seçeneğini de tercih edebilecek.





Phison S10 kontrolcüsünü kullanan seri sürekli okuma hızlarında 550MB/s değerini yakalayabiliyor. Sürekli yazma hızı olarak 120GB kapasiteli versiyon 350MB/s, 240GB kapasiteli versiyon 490MB/s, 480GB kapasiteli versiyon 510MB/s seviyelerine ulaşıyor.





4K rastgele okuma hızlarına baktığımızda 240GB ve 480GB kapasiteli versiyonlar 81 000 IOPS, 120GB kapasiteli versiyon 64 000 IOPS performansını görüyor. 4K rastgele yazma hızlarında 120GB kapasiteli versiyonda 12 000 IOPS, 240GB kapasiteli versiyonda 18 000 IOPS ve 480GB kapasiteli versiyonda 25 000 IOPS performansı yer alıyor.





Dayanıklılık süresi ise 120GB kapasiteli versiyon için 64TB, 240GB kapasiteli versiyon için 128TB ve 480GB kapasiteli versiyon için 256TB olarak belirlenmiş. SSDNow UV300 serisinin ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyatı bilinmiyor ancak önceki seri 70$ başlangıç fiyatına sahipti.

http://www.guru3d.com/news-story/kingston-launches-uv300-ssd-with-tlc-nand.html