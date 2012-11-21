Kingston, SSDNow V300 depolama çözümünü duyurdu









Lider depolama çözümleri üreticilerinden Kingston, maliyet ve performans konusunda avantaj sunmak istediği SSDNow V serisini ve serinin ilk üyesi V300'ü resmi olarak duyurdu.





2.5 inç formunda olan SSDNow V300, Sata Rev 3.0 ile 6Gb/s hızlarına destek verirken, geriye uyumluluk da sunuyor. Ürün Sata Rev 3.0 ile saniyede 450MB'a kadar ardışık okuma ve yazma hızları sunabiliyor. Barındırdığı NAND bellek 19 nm fabrikasyon sürecine sahip.





SSDNow V300 modelinde LSI firmasının geliştirdiği SandForce adlı Flash veri depolama işlemcisi - FSP kullanılıyor. Bu işlemci belleklere yüksek performans ve dayanıklılık sağlarken, düşük güç tüketimi ile maliyetleri de düşürüyor.





SSDNow V300 modeli 60GB/120GB/240GB olarak üç farklı versiyona sahip. Versiyonların girdi/çıktı hızları - IOPS ise; 60GB kapasiteli versiyon için 85.000'e kadar/ 60.000'e kadar, 120GB kapasiteli versiyon için 85.000'e kadar/ 55.000'e kadar, 240GB için 85.000'e kadar/ 43.000'e kadar şeklinde.





SSDNow V300 modeli 3 yıllık garanti, ücretsiz teknik destek, klonlama yazılımı ve diğer aksesuarları içeren bir güncelleme kitiyle satışa çıkacak. Yurtdışı için 60GB versiyon 60 pound, 120GB versiyon 90 pound olacakken, 240GB versiyon ve ülkemiz için fiyatlar henüz belli değil.