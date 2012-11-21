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Kingston, SSDNow V300 depolama çözümünü duyurdu

6 yıl
1,3b
1
15
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lider depolama çözümleri üreticilerinden Kingston, maliyet ve performans konusunda avantaj sunmak istediği SSDNow V serisini ve serinin ilk üyesi V300'ü resmi olarak duyurdu.

2.5 inç formunda olan SSDNow V300, Sata Rev 3.0 ile 6Gb/s hızlarına destek verirken, geriye uyumluluk da sunuyor. Ürün Sata Rev 3.0 ile saniyede 450MB'a kadar ardışık okuma ve yazma hızları sunabiliyor. Barındırdığı NAND bellek 19 nm fabrikasyon sürecine sahip. 

SSDNow V300 modelinde LSI firmasının geliştirdiği SandForce adlı Flash veri depolama işlemcisi - FSP kullanılıyor. Bu işlemci belleklere yüksek performans ve dayanıklılık sağlarken, düşük güç tüketimi ile maliyetleri de düşürüyor.

SSDNow V300 modeli 60GB/120GB/240GB olarak üç farklı versiyona sahip. Versiyonların girdi/çıktı hızları - IOPS ise; 60GB kapasiteli versiyon için 85.000'e kadar/ 60.000'e kadar, 120GB kapasiteli versiyon için 85.000'e kadar/ 55.000'e kadar, 240GB için 85.000'e kadar/ 43.000'e kadar şeklinde. 

SSDNow V300 modeli 3 yıllık garanti, ücretsiz teknik destek, klonlama yazılımı ve diğer aksesuarları içeren bir güncelleme kitiyle satışa çıkacak. Yurtdışı için 60GB versiyon 60 pound, 120GB versiyon 90 pound olacakken, 240GB versiyon ve ülkemiz için fiyatlar henüz belli değil. 

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karti 6 yıl
arkadaşlar bu ürün şimdilik sata2 kullanan macbooklarla uyuymlu degil bilginiz olsun.
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Valorite 6 yıl karti
karti

arkadaşlar bu ürün şimdilik sata2 kullanan macbooklarla uyuymlu degil bilginiz olsun.

Şu konuda macbookta kullandığını, stabilite sorunu olduğunu ve Kingston'dan haber beklediğini yazmamış mıydın sen? Nasıl bir uyum sorunu var?..
forum.donanimhaber.com/...
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hayyam_karadenizli 6 yıl
3 TB HDD dünkü 89$ indiriminde Best Seller olmuş, bu gün normal fiyatı 109$'a geri çekmişler. Bestseller olan başka bir ürün, kampanyasız fix 59$, 14x LG BD-Yazıcı. amazon.com/...
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abdulmusavvir 6 yıl
Linkteki 3 TB HDD bu gün itibariyle tekrar 109 dolara çıkmış bilginize, tek günlük kampanyayı yakalamışsınız 89 dolar.
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hacı.basat 6 yıl
89 dolara 3 TB HDD var madem, onu alırız önce, SSD'ler bu fiyata cevap verene kadar biz son HDD'lerimizi alalım. Bu gidişle 4 TB'ların fiyatları da düşer, en son 249 dolardı.
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depeche35 6 yıl
Fiyatlar çok yavaş düşüyor, ama tabiki bunun stratejik masa başlarında karar alındığını hepimiz biliyoruz.
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unicornn 6 yıl
hakkatten de dususe gecmis ya ssd ler dusmuyo bi turlu hocam o konuda ki gorusleriniz neler
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Arkadaşlar verdiğim linkteki 3 TB HDD mesajı yazarken 109$'dı, ne olduda birden 89$'a düştü ben de şaşırdım açıkçası, 99$'a düşer bekliyorduk ama 89$ gerçekten sürpriz.
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muratal 6 yıl
canavar gibi ssd'ler işte...
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Kingstone halen 60GB üretiyorsa bir sorunu vardır, yurdışında yarım TB 279$ ve sistem toplamak için bu rakam bence makul.
amazon.com/...

HDD fiyatları bu hızla düşüşe geçmişken SSD artacak değil, 109$'a 3 TB 7200rpm satılıyor, 1-2 hafta içinde 3 TB lar 99$'ı görecek muhtemelen.
amazon.com/...
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WarSaw 6 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli

Kingstone halen 60GB üretiyorsa bir sorunu vardır, yurdışında yarım TB 279$ ve sistem toplamak için bu rakam bence makul.
amazon.com/...

HDD fiyatları bu hızla düşüşe geçmişken SSD artacak değil, 109$'a 3 TB 7200rpm satılıyor, 1-2 hafta içinde 3 TB lar 99$'ı görecek muhtemelen.
amazon.com/...

hımmmm
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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