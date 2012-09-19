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Kingston, Windows To Go USB belleğini tanıttı

6 yıl
2b
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17
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Depolama çözümleri sektöründe başarılı ürünlere imza atan Kingston, taşınabilir işletim sistemi projesi olan Windows To Go uyumlu yeni DataTraveler serisi USB belleğini tanıttı.

Profesyoneller için USB 2.0 ve üzeri destekli PC'lere USB diski takarak güvenli bir biçimde tam fonksiyonlu Windows 8 kullanımına imkan tanıyan WTG özelliği, Enterprise sürümünün bir parçası. Hakkında fazla detay verilmeyen fonksiyona sahip ilk belleklerden birisini de Kingston tanıtmış oldu.

USB 3.0 arabirimini kullanan DataTraveler Workspace, daha hızlı bir flash bellek ile S.M.A.R.T. ve TRIM komutları ile uyumlu bir SandForce kontrolcüsü ile geliyor. Bellek Kingston'ın SSD çizigisinden bazı esintiler taşıyor. Bu haliyle veri taşıma için değil işletim sistemi kullanımı için tasarlanmış bir ürün görüntüsü veriyor.

USB üzerinden başlattığınız bilgisayarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün ayrıca 1 dakika boyunca sistem çökmeden çıkarılıp yeniden takılabiliyor. 

Ürünün çıkış tarihi ve fiyatı şimdilik belli değil. Ancak 32GB/64GB/128GB depolama seçenekleri mevcut.

http://www.kingston.com/us/company/press/article/6021 Yorum Yaz
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karayulun 6 yıl
Kingston kazıkçı markadır. isim yaptı diye ürünleri hakettiğinden daha yüksek fiyata sahip. eskiden de öyleydi.
bir zamanlar; 20 okuma, 20 yazma değerlerine sahip 8GB kingston hyper-x usb 2.0 bellek sitelerde 115 TL civarında idi. aynı zamanda piyasada 34 okuma, 28 yazma değerlerine sahip 16GB corsair flah voyager gt usb 2.0 bellek ise sitelerde 80-90 TL arasında fiyatlara shipti. üstelik team ve adata'nın bellek dönüştürücü adaptörlerini kinstonnun ki ile karşılaştırın kalite farkını görün. team, transcend, adata, corsair adam gibi firmalardır.
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aprmo 6 yıl
Windows 8 29tl kampanyası bitmeden çıkarsa iyi olur .
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lyridder 6 yıl
denemeyen yoktur herhalde:D
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alito 6 yıl
iş adamları için kullanışlı bir çözüm olabilir.
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SystemApps 6 yıl
kapaklı modellerden nefret ediyorum nedense :D
Bence usb 3.0 olduğundan dolayı tatmin edici bir hızı vardır.
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creep69 6 yıl
Var olan bir teknoloji sanki kendisi yaratmış gibi reklam ve pazarlama aracı olarak kullanan Microsoft canımsın...
Linux işletim sistemi tarafında 1993 yılından beri LiveCD kullanılıyordu, yeni sürümler ile (yeniden kastım 2000 yılı sonrası) CD veya USB üzerinden boot edilip kullanılmayan linux sürümü bulmak daha zordur.
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ıspanak 6 yıl
hayalimdeki şey
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acbold 6 yıl
Harika ve detayları nedeniyle yenilikçi fikir damgası vurabiliriz.Fiyat uygun derecede olursa alıp bulundurmak isterim.
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nurettinaz 6 yıl
Şu an ki kullanımda bence yaygınlaşmamış olan yani pc açısından diyorum USB 3.0 lar bellek olarak tercih edilmeyecektir. Nedeni dediğim gibi zaten bunu takabilecek bilgisayar bulamk şu an için oldukça zor ve zaten usb 3.0 girişleri usb 2.0 desteklediğinden usb 3.0 bellek almak için daha erken olduğunu düşünmekteyim.
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marseltalon 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Şu an ki kullanımda bence yaygınlaşmamış olan yani pc açısından diyorum USB 3.0 lar bellek olarak tercih edilmeyecektir. Nedeni dediğim gibi zaten bunu takabilecek bilgisayar bulamk şu an için oldukça zor ve zaten usb 3.0 girişleri usb 2.0 desteklediğinden usb 3.0 bellek almak için daha erken olduğunu düşünmekteyim.

-1000
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marseltalon 6 yıl
Hızları hakkında bilgi yok sanırsam.
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utku-tr 6 yıl
Aktarım hızı nedir acaba?
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