Kingston, Windows To Go USB belleğini tanıttı

Depolama çözümleri sektöründe başarılı ürünlere imza atan Kingston, taşınabilir işletim sistemi projesi olan Windows To Go uyumlu yeni DataTraveler serisi USB belleğini tanıttı.





Profesyoneller için USB 2.0 ve üzeri destekli PC'lere USB diski takarak güvenli bir biçimde tam fonksiyonlu Windows 8 kullanımına imkan tanıyan WTG özelliği, Enterprise sürümünün bir parçası. Hakkında fazla detay verilmeyen fonksiyona sahip ilk belleklerden birisini de Kingston tanıtmış oldu.





USB 3.0 arabirimini kullanan DataTraveler Workspace, daha hızlı bir flash bellek ile S.M.A.R.T. ve TRIM komutları ile uyumlu bir SandForce kontrolcüsü ile geliyor. Bellek Kingston'ın SSD çizigisinden bazı esintiler taşıyor. Bu haliyle veri taşıma için değil işletim sistemi kullanımı için tasarlanmış bir ürün görüntüsü veriyor.





USB üzerinden başlattığınız bilgisayarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün ayrıca 1 dakika boyunca sistem çökmeden çıkarılıp yeniden takılabiliyor.





Ürünün çıkış tarihi ve fiyatı şimdilik belli değil. Ancak 32GB/64GB/128GB depolama seçenekleri mevcut.