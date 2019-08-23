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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston’dan oyuncular için kablosuz şarj plakası

Oyuncu donanımları açısından kablosuz şarj desteği olan ürünlere önem veriyorsanız bir şarj istasyonuna da ihtiyacınız olacak. HyperX ChargePlay Base bunun için geliştirildi.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar ve aksesuar pazarında önemli bir paya sahip olan oyuncu donanımları giderek çeşitleniyor. Yavaş yavaş kablosuz şarj özelliğine sahip olmaya başlayan bu aksesuarlar için haliyle bir şarj istasyonu da gerekli olmaya başladı.

HyperX ChargePlay Base özellikleri ve fiyatı

Kingston’un Gamescom 2019 fuarında tanıttığı Qi kablosuz şarj standardı uyumlu HyperX ChargePlay Base istasyonu, fuarda sahneye çıkan diğer kablosuz fare ve kulaklık modellerinizi şarj etmenizi sağlayacak. Böylece kablo karmaşası olmadan ekipmanlarınızı şarj ederek oyuna sokabileceksiniz.

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HyperX ChargePlay Base aynı istasyonda yan yana iki plaka taşıyor. Bu sayede aynı anda iki cihazı şarj edebiliyorsunuz. Eğer iki cihazı aynı anda şarj ederseniz toplam 15W enerji sağlıyor. Tek cihaz şarj ederseniz plaka başına 10W enerji sağlayabiliyorsunuz.

Her plakada şarj durumunu takip etmek için bir gösterge de yer alan ChargePlay Base gelecek ay içerisinde piyasaya çıkacak. Belirlenen fiyat ise 60$.

 


https://www.cnet.com/news/hyperx-brings-qi-wireless-charging-chargeplay-pad-to-gaming-line/ Yorum Yaz
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