Spotify Premium için 90 günlük ücretsiz deneme süresi

Çevrim içi müzik sektöründe rekabet giderek kızışırken platformlar da farklı kampanyalarla abone sayısını arttırmanın savaşını veriyor. Sektörün lideri konumundaki Spotify platformu Premium başlangıcı için 3 aylık deneme süresi vermeye başladı.

3 aylık ücretsiz Spotify Premium

Spotify hali hazırda 1 aylık deneme süresi sonrasında Premium üyeliğe geçiş sistemi sunuyordu. Ayrıca zaman zaman 3 aylık Premium 1TL veya Vodafone Freezone hediye 3 ay gibi kampanyalar da karşımıza çıkıyordu.

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Son güncelleme ile Spotify Premium aboneliğine ilk kez geçiş yapacaklar için 3 aylık hediye kullanım sağlanıyor. Daha önce Premium seviyesini kullanmış veya denemiş olanlar bu fırsattan yararlanamıyor. Hali hazırda bireysel ve öğrenci abonelikleri için geçerli olan hediye yakın dönemde aile aboneliğine de sunulacak.

Spotify yeni kampanya ile Apple Music benzeri bir hediye süresi vermeye başlamış oldu. Spotify açık ara sektörün lideri olsa da Apple Music hizmeti ABD’de rakibini geçmiş durumda. Özellikle devasa iOS ekosisteminin arkasında olması Apple Music için en önemli avantaj.