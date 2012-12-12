Kingston, kurumlara yönelik flash bellek çözümlerinde güvenlik için ESET ve ClevX ile ortaklık yapıyor





USB flash bellekler yoluyla yayılan zararlı yazılımlar, internetin kontrol altında tutulduğu kurumlarda bile büyük risklere sebep olmakta ve buna yönelik farklı çözümler geliştirilmekte. Depolama çözümleri konusunda lider firmalardan Kingston, kurumsal müşterilere yönelik sunduğu flash bellek çözümlerinin güvenliğini bundan böyle ESET ve Clevx ortaklığı ile sağlayacak.





Firma tarafından yapılan duyuruda, güvenlik yazılımı firması ESET'in sezgisel antivirüs yazılımını temel alan ClevX DriveSecurity teknolojisinin, yüksek güvenlik sunan DataTraveler 4000 (DT 4000) ve DataTraveler Vault – Privacy (DTVP) flash belleklerinde yer almaya başlayacağı açıklandı. ClevX DriveSecurity teknolojisi ihtiyaca göre kısıtlamaları belirleyebiliyor.





Kurumsal kullanıcılar, USB belleklerini bir kez bilgisayara bağladıktan ve şifreyi girdikten sonra, ESET güvenlik motoru, sürücüyü casus yazılımlara karşı taramaya başlıyor. Sistemde yerleşik antivirüs yazılımlarıyla bir çakışmaya neden olmadan taşınabilir sürücüyü truva atları, solucanlar, kök yazılımlar ve virüslere karşı taramadan geçiriyor ve eğer kötü niyetli bir kod bulursa kullanıcıyı anında uyarıyor.





Herhangi bir yönetim yapılandırmasına gerek duymaması ve internete bağlandığı anda güncelleme yapması, rahat bir kullanım sağlarken, bilgi işlem bölümlerinin de elini rahatlatıyor.





ESET Kuzey Amerika tepe yöneticisi Andrew Lee; taşınabilir medya ortamının özellikle zararlı kodların yaygınlaşması için kullanıldığını, bulaşan bu yazılım kodlarının, USB ile birlikte diğer makinalara da taşındığını ve Kingston ve ClevX ile birlikte flash belleklerin içeriklerini güvenli ve casus kodlara karşı korumalı kılan bir çözüm önerebildiklerini belirtti.





Kingston Güvenli USB İşbirimi Müdürü John Terpening ise; ESET'in gelişmiş anti virüs teknolojisinin, kurumsal sınıftaki güvenli USB sürücülerine eşsiz bir koruma gücü sağladığını ve Kingston'ın güvenli flash bellek pazarında lideri olmayı sürdürdüğünü açıkladı.