Kingston'dan 24 ayar altın kaplama USB bellek: DataTraveler GE9

USB bellek, flash bellek kartı ve SSD gibi çeşitli veri depolama çözümlerini tüketicilerle bir araya getiren Kingston, DataTraveler GE9 serisi yeni USB belleklerinin duyurusunu yaptı.



Tasarımında Arman Emami'nin imzası bulunan ve bu yıl Reddot Endüstriyel Tasarım Ödülü'ne layık görülen DataTraveler GE9 serisinde, 24 ayar altın kaplamanın kullanıldığı dile getiriliyor. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunulan USB bellekler, günümüzde standart hale gelen USB 3.0 arabiriminin aksine USB 2.0 arabirimi desteğiyle geliyor. Expreview sitesinin, CrystalDiskMark yazılımının v3.0.2 sürümüyle gerçekleştirdiği teste göre USB bellekler maksimum 19.55 MB / sn sıralı okuma hızına ve maksimum 17.55 MB / sn sıralı yazma hızına erişmiş.



Yüksek performanstan ziyade şık tasarıma önem verenlerin hedef alındığı DataTraveler GE9 serisinin 8 GB'lık modeli 58 Yuan (~16.6 TL), 16 GB'lık modeli ise 88 Yuan (~25.3 TL) şeklinde fiyatlandırılmış durumda. USB belleklerin 5 yıllık garanti kapsamında satıldığını ayrıca belirtmiş olalım.



http://www.kingston.com/tr/usb/personal_business#dtge9