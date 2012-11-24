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Kingston'dan 24 ayar altın kaplama USB bellek: DataTraveler GE9

6 yıl
2,6b
1
36
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Kingston'dan 24 ayar altın kaplama USB bellek: DataTraveler GE9
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USB bellek, flash bellek kartı ve SSD gibi çeşitli veri depolama çözümlerini tüketicilerle bir araya getiren Kingston, DataTraveler GE9 serisi yeni USB belleklerinin duyurusunu yaptı.
Tasarımında Arman Emami'nin imzası bulunan ve bu yıl Reddot Endüstriyel Tasarım Ödülü'ne layık görülen DataTraveler GE9 serisinde, 24 ayar altın kaplamanın kullanıldığı dile getiriliyor. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunulan USB bellekler, günümüzde standart hale gelen USB 3.0 arabiriminin aksine USB 2.0 arabirimi desteğiyle geliyor. Expreview sitesinin, CrystalDiskMark yazılımının v3.0.2 sürümüyle gerçekleştirdiği teste göre USB bellekler maksimum 19.55 MB / sn sıralı okuma hızına ve maksimum 17.55 MB / sn sıralı yazma hızına erişmiş.
Yüksek performanstan ziyade şık tasarıma önem verenlerin hedef alındığı DataTraveler GE9 serisinin 8 GB'lık modeli 58 Yuan (~16.6 TL), 16 GB'lık modeli ise 88 Yuan (~25.3 TL) şeklinde fiyatlandırılmış durumda. USB belleklerin 5 yıllık garanti kapsamında satıldığını ayrıca belirtmiş olalım.
Kingston'dan 24 ayar altın kaplama USB bellek: DataTraveler GE9
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http://www.kingston.com/tr/usb/personal_business#dtge9 Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
altın nasıl 25 tl oluyor düğüne takmak için bu usb den alıcam
2 Yanıt Yanıtla +8
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SEO-Uzmanı 6 yıl
1 mikron (µ) = 1 µm = 1/1 000 000 m (metre)
yani 1 gram altın ile 10,000 tane USB kaplaması yapabilirsin ! :)
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Maxthon 6 yıl
Hemen alıcam çıkınca inşaallah, çok beğendim ya.. Ucuzmuşta. Format için lazım olur. .D
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Bradley Cooper 6 yıl
Evlenen bilgisayarcı arkadaşlar için 10 numara bir hediye
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Ali agaoglu kulagini karistiriyormus bununla
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TipsizSap 6 yıl
piyasaya çıksın hle bi
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xyz000 6 yıl
Biraz Saçma Olabilir ama ;
ALTIN ERKEĞE HARAMDIR BUNU GÖZE ALARAK USB SEÇİMİNİZİ YAPMANIZI TAVSİYE EDİYORUM :)
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hayati54 6 yıl xyz000
xyz000

Biraz Saçma Olabilir ama ;
ALTIN ERKEĞE HARAMDIR BUNU GÖZE ALARAK USB SEÇİMİNİZİ YAPMANIZI TAVSİYE EDİYORUM :)

ne yani takmak içinmi alacaktın ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 6 yıl
Tasarımını beğenmedim. Madem altın kaplama yapıyorlar şeklini de külçe şeklinde yapsaydılar ya. Hiç olmazsa esprisi olurdu. Hem külçe şeklinde hem de altın kaplama olduğu için gören külçe altın zannederdi. Sonra içinden USB sini çıkartınca enteresan gelirdi. Hoş olurdu bence...
Şunların başka tarzda olanı gibi yani:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


veya şunun:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Murat.92 6 yıl
keşke konnektörü altın kaplasaymışsın be kingston. faydasını görürdük en azından
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savinelli 6 yıl
Yakınlarda düğünlerde USB bellek takacaklar desenize :))
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E_Aydin35 6 yıl
Tasarımın altın kaplama olması ve fiyatın Türk Lirası ile b denli ucuz olması insanın ilk aklına sadece sarı renge boyanmış gibi geliyor. Gerçekten etkileyici ve sıradışı :)
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Orlando DeJoseph 6 yıl
Gereksiz.
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