Kingston'dan 64GB kapasiteli 2400MHz DDR3 bellek kiti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
IDF 2011 etkinliği kapsamında Kingston, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge-E platformu için hazırladığı yüksek performanslı yeni bellek kitini tanıttı. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz üzere Intel'in Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileri dört kanal bellek kontrolcüsü ile geliyor ve bu nedenle X79 çipsetli anakartlarda en az dört veya modeline göre 8 adet DIMM slotuna yer veriliyor.
Yüksek performans tutkunları ve oyuncular kadar düşük maliyetli iş istasyonu oluşturmak isteyenlerin de ilgi göstereceği düşünülen yeni işlemci platformu için Kingston, 64GB kapasite sunan yeni bir DDR3 bellek kiti hazırladı. Her biri 8GB kapasiteli 8 adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 2400MHz olarak belirlenen standart çalışma frekansıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. X79 anakartlarda 75GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunacağı belirtilen DDR3 kitin mevcut bellek fiyatları doğrultusunda 2200$ civarı fiyatla sunulacağı tahmin ediliyor.
http://www.brightsideofnews.com/news/2011/9/15/kingston-readies-a-64gb2c-24ghz-memory-kit-for-intel-x79-platform.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sizi "serverlarda kullanilmaz" demeye iten nedir acaba? Herhangi bir bilgisayari server yapabiliyorken bu ifade sacma olmus bence.
Servelerde XEON İşlemciler Yada operton işleciler kulanılır Bu işlemcilerin UDIMM Yada RDIMM Desteği var bunlar ev turu Hyprex bellek
Hem adam bunu daalmaz ki adamtoptan 200GB Bellek alıyo boyle bellek işine yaramaz Server yapabilrsin herhangi bir bilgiayarı ama Saçma olur Serverlarda100-200gb ram gerekio Anakart başına 50TB Da Hardisk kulanıyor bunu yaratabilmen için 10-20 perfromans bilgisayrını birşetirmen gerkiyor Buda bir mallık olur Ya serveri Pentium4 tarzı bilgisayrda yaparsın Yda Xeon gerisi saçmalık olur
Herhangi bir bilgisayarı server yapmak ile masaüstü bilgisayarlardaki ramlerin server bilgisayarlarda kullanılması ayrı şeyler.
Bizim ''server'' derken kastedtiğimiz şey Xenon yapa opteron işlemci kullanan çok farklı bir anakart ve ram tipi olan yüksek güçlü makinelerdir.
Bu makinelerdede masaüstünde kullanılan FBDIMM slot ramler kullanılmaz.Genelde RDIMM kullanılır.
Benzetmeye calistigin sey 4gb 64 gb olmamis. 800 mhz ile 2200 mhz arasindaki fark anca senin benzetmene uyuyor.
Teşekkürler.
Kulanılmaz Serverlarde RDIMMYADA UDIMM bellekkulanılıyor Bu beleklerin turu X79 Anarktlarda çaısıorsa Ev turu bellektir Hem serverlar kulansa bile toptan daha ucuza alıyor Bu belleklar malca olmuş 8GB Bile herkezin işini gorur HATA16 Yada 32 4GB bile oyunucnun işini goruyo
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