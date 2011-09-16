Kingston'dan 64GB kapasiteli 2400MHz DDR3 bellek kiti

IDF 2011 etkinliği kapsamında Kingston, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge-E platformu için hazırladığı yüksek performanslı yeni bellek kitini tanıttı. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz üzere Intel'in Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileri dört kanal bellek kontrolcüsü ile geliyor ve bu nedenle X79 çipsetli anakartlarda en az dört veya modeline göre 8 adet DIMM slotuna yer veriliyor.

Yüksek performans tutkunları ve oyuncular kadar düşük maliyetli iş istasyonu oluşturmak isteyenlerin de ilgi göstereceği düşünülen yeni işlemci platformu için Kingston, 64GB kapasite sunan yeni bir DDR3 bellek kiti hazırladı. Her biri 8GB kapasiteli 8 adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 2400MHz olarak belirlenen standart çalışma frekansıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. X79 anakartlarda 75GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunacağı belirtilen DDR3 kitin mevcut bellek fiyatları doğrultusunda 2200$ civarı fiyatla sunulacağı tahmin ediliyor.





http://www.brightsideofnews.com/news/2011/9/15/kingston-readies-a-64gb2c-24ghz-memory-kit-for-intel-x79-platform.aspx