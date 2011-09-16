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Kingston'dan 64GB kapasiteli 2400MHz DDR3 bellek kiti

7 yıl
26,8b
1
28
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston'dan 64GB kapasiteli 2400MHz DDR3 bellek kiti
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IDF 2011 etkinliği kapsamında Kingston, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge-E platformu için hazırladığı yüksek performanslı yeni bellek kitini tanıttı. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz üzere Intel'in Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileri dört kanal bellek kontrolcüsü ile geliyor ve bu nedenle X79 çipsetli anakartlarda en az dört veya modeline göre 8 adet DIMM slotuna yer veriliyor.
Yüksek performans tutkunları ve oyuncular kadar düşük maliyetli iş istasyonu oluşturmak isteyenlerin de ilgi göstereceği düşünülen yeni işlemci platformu için Kingston, 64GB kapasite sunan yeni bir DDR3 bellek kiti hazırladı. Her biri 8GB kapasiteli 8 adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 2400MHz olarak belirlenen standart çalışma frekansıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. X79 anakartlarda 75GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunacağı belirtilen DDR3 kitin mevcut bellek fiyatları doğrultusunda 2200$ civarı fiyatla sunulacağı tahmin ediliyor. 

Kingston'dan 64GB kapasiteli 2400MHz DDR3 bellek kiti
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http://www.brightsideofnews.com/news/2011/9/15/kingston-readies-a-64gb2c-24ghz-memory-kit-for-intel-x79-platform.aspx Yorum Yaz
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
ve beklenen bellekler geldi :) ama 2200 doları bozdurup şahin aldık biz.
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detroit21 7 yıl
64 gb bellek bana 7 sene onceki 64mb bellekli pc mi hatirlatti ..
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FreeRun 7 yıl
1 tb ramleri görürmüyüz acaba :)..
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jehan 7 yıl
veto1214
Cremiesto@Bl00dyHellBMW kimin ihtiyacı var şahinde ayağını yerden kesiyor ama 64gb lüks parası olan alır ihtiyacı olur olmaz farketmez pek bilmiyorum ama niye ev kullanıcısı olarak düşünüyorsun bu serverlarda kullanılmaz mı acaba ?
Kulanılmaz Serverlarde RDIMMYADA UDIMM bellekkulanılıyor Bu beleklerin turu X79 Anarktlarda çaısıorsa Ev turu bellektir Hem serverlar kulansa bile toptan daha ucuza alıyor Bu belleklar malca olmuş 8GB Bile herkezin işini gorur HATA16 Yada 32 4GB bile oyunucnun işini goruyo

Sizi "serverlarda kullanilmaz" demeye iten nedir acaba? Herhangi bir bilgisayari server yapabiliyorken bu ifade sacma olmus bence.
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veto1214 7 yıl

jehan

veto1214

Cremiesto@Bl00dyHellBMW kimin ihtiyacı var şahinde ayağını yerden kesiyor ama 64gb lüks parası olan alır ihtiyacı olur olmaz farketmez pek bilmiyorum ama niye ev kullanıcısı olarak düşünüyorsun bu serverlarda kullanılmaz mı acaba ?
Kulanılmaz Serverlarde RDIMMYADA UDIMM bellekkulanılıyor Bu beleklerin turu X79 Anarktlarda çaısıorsa Ev turu bellektir Hem serverlar kulansa bile toptan daha ucuza alıyor Bu belleklar malca olmuş 8GB Bile herkezin işini gorur HATA16 Yada 32 4GB bile oyunucnun işini goruyo


Sizi "serverlarda kullanilmaz" demeye iten nedir acaba? Herhangi bir bilgisayari server yapabiliyorken bu ifade sacma olmus bence.


Servelerde XEON İşlemciler Yada operton işleciler kulanılır Bu işlemcilerin UDIMM Yada RDIMM Desteği var bunlar ev turu Hyprex bellek
Hem adam bunu daalmaz ki adamtoptan 200GB Bellek alıyo boyle bellek işine yaramaz Server yapabilrsin herhangi bir bilgiayarı ama Saçma olur Serverlarda100-200gb ram gerekio Anakart başına 50TB Da Hardisk kulanıyor bunu yaratabilmen için 10-20 perfromans bilgisayrını birşetirmen gerkiyor Buda bir mallık olur Ya serveri Pentium4 tarzı bilgisayrda yaparsın Yda Xeon gerisi saçmalık olur
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mertekin 7 yıl jehan
jehan

veto1214

Cremiesto@Bl00dyHellBMW kimin ihtiyacı var şahinde ayağını yerden kesiyor ama 64gb lüks parası olan alır ihtiyacı olur olmaz farketmez pek bilmiyorum ama niye ev kullanıcısı olarak düşünüyorsun bu serverlarda kullanılmaz mı acaba ?
Kulanılmaz Serverlarde RDIMMYADA UDIMM bellekkulanılıyor Bu beleklerin turu X79 Anarktlarda çaısıorsa Ev turu bellektir Hem serverlar kulansa bile toptan daha ucuza alıyor Bu belleklar malca olmuş 8GB Bile herkezin işini gorur HATA16 Yada 32 4GB bile oyunucnun işini goruyo


Sizi "serverlarda kullanilmaz" demeye iten nedir acaba? Herhangi bir bilgisayari server yapabiliyorken bu ifade sacma olmus bence.


Herhangi bir bilgisayarı server yapmak ile masaüstü bilgisayarlardaki ramlerin server bilgisayarlarda kullanılması ayrı şeyler.

Bizim ''server'' derken kastedtiğimiz şey Xenon yapa opteron işlemci kullanan çok farklı bir anakart ve ram tipi olan yüksek güçlü makinelerdir.
Bu makinelerdede masaüstünde kullanılan FBDIMM slot ramler kullanılmaz.Genelde RDIMM kullanılır.
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jehan 7 yıl
Cremiesto
@Bl00dyHellBMW kimin ihtiyacı var şahinde ayağını yerden kesiyor ama 64gb lüks parası olan alır ihtiyacı olur olmaz farketmez pek bilmiyorum ama niye ev kullanıcısı olarak düşünüyorsun bu serverlarda kullanılmaz mı acaba ?

Benzetmeye calistigin sey 4gb 64 gb olmamis. 800 mhz ile 2200 mhz arasindaki fark anca senin benzetmene uyuyor.
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righteous 7 yıl
Seneye de 128 Gb kit çıkar olur biter ;)
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6Clas 7 yıl
Buda zaten DDR3 ün son remleridir Maximum 2400 mhz işte bundan sonrası DDR5' açılıyor galiba.
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MrsCraix 7 yıl
x79 Chipsetli anakartlar 2012de piyasaya sürülcek
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UzmaN345 7 yıl
Ekran kartlarında DDR 5 bellek kullanılıyor 2400 olsa ne olur D Win7 1600mhz 7.9 puan veriyor...
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TorwaK 7 yıl
X79 chipsetli anakartlar ne zaman piyasaya sürülecek? Bununla ilgili bir bilgi mevcut mu?

Teşekkürler.
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veto1214 7 yıl
Cremiesto
@Bl00dyHellBMW kimin ihtiyacı var şahinde ayağını yerden kesiyor ama 64gb lüks parası olan alır ihtiyacı olur olmaz farketmez pek bilmiyorum ama niye ev kullanıcısı olarak düşünüyorsun bu serverlarda kullanılmaz mı acaba ?

Kulanılmaz Serverlarde RDIMMYADA UDIMM bellekkulanılıyor Bu beleklerin turu X79 Anarktlarda çaısıorsa Ev turu bellektir Hem serverlar kulansa bile toptan daha ucuza alıyor Bu belleklar malca olmuş 8GB Bile herkezin işini gorur HATA16 Yada 32 4GB bile oyunucnun işini goruyo
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WinteR 7 yıl
şahin esprisi süper
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SystemApps 7 yıl
ram slotuna ssd bağlasak daha ucuz olur :D
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CodeMachine 7 yıl
Bu ramler server için uygun değil, en iyi kullanım alanı yazılım ile bu ramlerin bir kısmını işletim sistemine disk gibi gösteren programlar . mesela bilgisayarın başına oturdun 8-10 saat boyunca sistemi kapatmadan disk kullanımı çok olan bir yazılım kullancaksın, sistemi açınca bu programın dosyalarını sanal diske atarsın akşama kadar o programı direk ramden çalıştırırsın, al sana ssd den hızlı disk, tek kötü yanı sistemi kapanışında verilerin kaybolması.
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BerkoGame 7 yıl
Server kurucaksanız alın 64gb ram. :D
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