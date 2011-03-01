Kingston'dan Intel'in Bloomfield platformu için HyperX T1 Black serisi üç yeni bellek kiti

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, Intel'in Bloomfield platformu için üç yeni bellek kiti hazırladı. Tamamı üç kanal formunda olan HyperX T1 Black serisi bellek kitleri, Siyah renkli özel soğutucu tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Intel'in XMP teknolojisiyle uyumlu olan DDR3 bellek kitlerin tamamı 1600MHz'de çalışıyor ve CL 9-9-9-27 zamanlamalarıyla geliyorlar.

Ömür boyu garanti ile sunulan yeni kitler, modeline göre 6GB (3x 2GB), 12GB (3x 4GB) ve 24GB (6x 4GB) kapasite sunuyorlar. Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini geçtiğimiz aydan itibaren kullanıma sunmaya başlayan Intel, en yüksek performans segmentinde bir süre daha mevcut çözümleriyle devam edeceği için firmaların Bloomfield platformuna olan yatırımları devam ediyor. Anakart üreticileri X58 çipsetli yeni anakartlar lanse ederken, bellek üreticileri de platforma özel kitler hazırlamayı sürdürüyorlar.

Kingston'ın HyperX T1 Black serisi yeni bellek kitleri, kapasitesine göre 104$, 190$ ve 379$ seviyesinde fiyatlarla pazara giriyorlar.