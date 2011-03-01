Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston'dan Intel'in Bloomfield platformu için HyperX T1 Black serisi üç yeni bellek kiti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,6b
1
4
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, Intel'in Bloomfield platformu için üç yeni bellek kiti hazırladı. Tamamı üç kanal formunda olan HyperX T1 Black serisi bellek kitleri, Siyah renkli özel soğutucu tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Intel'in XMP teknolojisiyle uyumlu olan DDR3 bellek kitlerin tamamı 1600MHz'de çalışıyor ve CL 9-9-9-27 zamanlamalarıyla geliyorlar.

Ömür boyu garanti ile sunulan yeni kitler, modeline göre 6GB (3x 2GB), 12GB (3x 4GB) ve 24GB (6x 4GB) kapasite sunuyorlar. Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini geçtiğimiz aydan itibaren kullanıma sunmaya başlayan Intel, en yüksek performans segmentinde bir süre daha mevcut çözümleriyle devam edeceği için firmaların Bloomfield platformuna olan yatırımları devam ediyor. Anakart üreticileri X58 çipsetli yeni anakartlar lanse ederken, bellek üreticileri de platforma özel kitler hazırlamayı sürdürüyorlar.

Kingston'ın HyperX T1 Black serisi yeni bellek kitleri, kapasitesine göre 104$, 190$ ve 379$ seviyesinde fiyatlarla pazara giriyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berkaylive 8 yıl
24 gb ne kadar tutar acaba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
fiyatlar gayet uygun gözüküyor. Performans ne alamde? ve eski seriye çıkması biraz zorlama gibi.. Sonuçta bir kaç ay içerisinde SB'lerin yeni B3 rev. anakartları gelecek...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl

Firaristt

fiyatlar gayet uygun gözüküyor. Performans ne alamde? ve eski seriye çıkması biraz zorlama gibi.. Sonuçta bir kaç ay içerisinde SB'lerin yeni B3 rev. anakartları gelecek...


15 Mart' ta ASUS kartlar geliyor bile...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krmtrylcn 8 yıl
2000 e çıkarmı acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Galaxy Mini video inceleme 8 yıl D-Smart'ta HD PVR devri! D-Smart ile yeni HD kanalları ve gelecek planları üzerine konuştuk 8 yıl Sadece DonanımHaber'de! HP/Foxconn'un yeni fabrikasını gezdik, Foxconn başkan yardımcısı ve HP Türkiye genel müdürüyle konuştuk 8 yıl Özel Röportaj: Mach Xtreme ile SSD depolama sürücüleri ve bellekler üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim