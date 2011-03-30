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Kingston'ın "rüya kızları" iş başında; Hedef yüksek bellek performansı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,6b
1
42
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston'ın
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Geçtiğimiz yılı %58 büyüme ve 6.5 milyar dolar ciro ile kapatan dünyanın lider bellek üreticilerinden Kingston, ürün gamını renklendirmeye hazırlanıyor. Uzakdoğu pazarı için özel bir çalışma yapan firma, "Dream Girls" yani "Rüya Kızlar" temalı yeni bellek ürünlerini pazara sunuyor. Haber içerisindeki görsellerden de anlaşılabileceği üzere bu çalışma için özel olarak seçtiği mankenleri bir araya getiren firma, konsepte özel kutu tasarımlarının yanı sıra HyperX serisi üst seviye bellekleri için aynı zamanda özel bir soğutucu tasarımına da imza atmış.

Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen Dream Girls temalı ürünler arasında HyperX serisi yüksek performanslı sistem bellekleriyle birlikte USB sürücülere ve SD kartlara da yer veriliyor. Uzakdoğu pazarında satılacak yeni belleklerin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor ancak konseptin tutması halinde bu yönde bir kararın alınması da beklenebilir.

Kingston'ın
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SuSKuNReiS 6 yıl
Ben Bunu Alıp Eve Gelsem Annem X Flim Diye Kafamda Parçalar Onu
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R e a L i z m 6 yıl
belleğimizi boş boş işlerle uğraştırmayın yahu
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MxFxOx 7 yıl
anlamadım
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alpa07 8 yıl
tik tak mı acaba :D :D
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mehmetgirgin 8 yıl
sağdaki kız epilasyonu unutmuş gibi çıkmış fotoğrafta
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FreeRun 8 yıl
kingston dan nekadar usb bellek aldıysam hepsi bozuldu ,bu kadar dandik marka görmedim yaw ,toshiba sandisk kullanıyorum en iyisi, kingstonun usb belleğinin içini açın ne kadar dandik yapıldığını görürsünüz silikonla tuturmuşlar lehimler adi, hayatta almam birdaha..bırakın şu kşngstonu ya reklam la göz boyuyorlar ...
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OverClocK1ng 8 yıl
sezgin91
kingston dan nekadar usb bellek aldıysam hepsi bozuldu ,bu kadar dandik marka görmedim yaw ,toshiba sandisk kullanıyorum en iyisi, kingstonun usb belleğinin içini açın ne kadar dandik yapıldığını görürsünüz silikonla tuturmuşlar lehimler adi, hayatta almam birdaha..bırakın şu kşngstonu ya reklam la göz boyuyorlar ...

Onlar Kingston olmadığındandır. Piyasada ne kadar Kingston Flash Bellek varsa çoğu sahte. Distribütör harici almamak gerekiyor. Garanti belgesini kontrol edin mutlaka...
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UzmaN345 8 yıl
Kasama böyle isim taşıyan bir parça sokmak D reklamda berbat bence derhal strateji deyiştirmeli firma ama kullandıgım butun ramler hiç bir sıkıntı yaşamadım çok memlunum en son 1600mhz kitini aldım fiyatta uygundu 4gb 114tl idi pc ucuyor ama metal kafalı disk kullanıyorum o beni biraz yavaşlatıyor SSD fiyatlarıda düşse bizde bir SSD alsak super olucak.... 60gb 150tl dustugu gun birtane kapıcam
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ceycey11 8 yıl
ortadaki kabus gibi geldi bana ama neyse
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Mr.Loney 8 yıl
reklam fazla saçma kaçmış :D
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OverClocK1ng 8 yıl
Kızlar çok güzel o zaman kalsın ben RAM i alayım.
Salakça buldum.
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umutarslan.com 8 yıl
bu ne ya erotik film kabı gibi.
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Wabbajack 8 yıl
kasanın içine sığabilceklermiymiş:D ddr3 :D
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