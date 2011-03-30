Kingston'ın "rüya kızları" iş başında; Hedef yüksek bellek performansı

Geçtiğimiz yılı %58 büyüme ve 6.5 milyar dolar ciro ile kapatan dünyanın lider bellek üreticilerinden Kingston, ürün gamını renklendirmeye hazırlanıyor. Uzakdoğu pazarı için özel bir çalışma yapan firma, "Dream Girls" yani "Rüya Kızlar" temalı yeni bellek ürünlerini pazara sunuyor. Haber içerisindeki görsellerden de anlaşılabileceği üzere bu çalışma için özel olarak seçtiği mankenleri bir araya getiren firma, konsepte özel kutu tasarımlarının yanı sıra HyperX serisi üst seviye bellekleri için aynı zamanda özel bir soğutucu tasarımına da imza atmış.

Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen Dream Girls temalı ürünler arasında HyperX serisi yüksek performanslı sistem bellekleriyle birlikte USB sürücülere ve SD kartlara da yer veriliyor. Uzakdoğu pazarında satılacak yeni belleklerin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor ancak konseptin tutması halinde bu yönde bir kararın alınması da beklenebilir.