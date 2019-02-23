Kızaklı ön kamera mekanizması ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile Archos Diamond tanıtıldı

Bütçe dostu cihazları ile son yıllarda akıllı telefon pazarında da kendine yer edinmiş olan Fransız bilgisayar üreticisi Archos, üst seviye özellikler sunan, orta seviye cihazı Archos Diamond'ı tanıttı. Archos Diamond, 299 dolarlık minimal fiyatıyla dikkat çekiyor.

Diamond'a dair ilk bakışta en çok göze çarpan detay, son günlerde özellikle Çinli üreticilerin cihazlarında sıkça karşılaştığımız tarzda açılır-kapanır mekanizmaya sahip bir ön kamera kurulumu ile gelmesi. Cihaz böylelikle herhangi bir çentiğin yer almadığı, tamamen çerçevesiz bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Cihazla ilgili dikkat çeken başka bir detay ise ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu ile gelmesi. Kısa zaman öncesine kadar bu teknolojiye yalnızca üst seviye cihazlarda rastlıyorduk. Akıllı telefon üreticilerinin artık orta seviye cihazlarda da ekrana gömülü parmak izi okuyuculara yer vermeye başlamaları oldukça sevindirici.

Archos Diamond Teknik Özellikleri

Archos Diamond'ın temel teknik özellikleri ise şu şekilde; cihaz, 6.39 inç genişliğinde ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. MediaTek'in Helio P70 yonga setinden gücünü alan cihazda, 4GB LPDDR4X RAM ve MicroSD kart ile 1 TB'a kadar arttırılabilen 128 GB'lık dahili depolama alanı bulunuyor.

16 MP + 5 MP çözünürlüklerinde iki adet arka kamera sensörü ile gelen cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü yer alıyor. 3.400 mAh'lik bir bataryaya sahip olan ve hem hızlı şarj hem de kablosuz şarj desteği ile gelen model, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

Archos Diamond, Mayıs ayından itibaren 299 dolarlık bir fiyat etiketi ile Avrupa'da alıcı bulmaya başlayacak.

https://www.gsmarena.com/archos_diamond_announced_with_a_popup_selfie_cam_and_ud_fingerprint_reader-news-35652.php

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Son olarak şunu da belirtmeden geçmeyelim,'ın şirketin 2017'de piyasaya sürdüğü amiral gemisi modeli'dan tamamen bağımsız bir cihaz. İki model arasında hiçbir ilişki bulunmuyor.