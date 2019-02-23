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Kızaklı ön kamera mekanizması ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile Archos Diamond tanıtıldı

Archos Diamond tanıtıldı. Kızaklı ön kamera mekanizması ve ekrana gömülü parmak izi okuyucu ile gelen cihaz, 299 dolarlık bütçe dostu bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.
2 ay
3,9b
1
7
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Bütçe dostu cihazları ile son yıllarda akıllı telefon pazarında da kendine yer edinmiş olan Fransız bilgisayar üreticisi  Archos, üst seviye özellikler sunan, orta seviye cihazı Archos Diamond'ı tanıttı. Archos Diamond, 299 dolarlık minimal fiyatıyla dikkat çekiyor.
Diamond'a dair ilk bakışta en çok göze çarpan detay, son günlerde özellikle Çinli üreticilerin cihazlarında sıkça karşılaştığımız tarzda açılır-kapanır mekanizmaya sahip bir ön kamera kurulumu ile gelmesi. Cihaz böylelikle herhangi bir çentiğin yer almadığı, tamamen çerçevesiz bir ekranla karşımıza çıkıyor.
Cihazla ilgili dikkat çeken başka bir detay ise ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu ile gelmesi. Kısa zaman öncesine kadar bu teknolojiye yalnızca üst seviye cihazlarda rastlıyorduk. Akıllı telefon üreticilerinin artık orta seviye cihazlarda da ekrana gömülü parmak izi okuyuculara yer vermeye başlamaları oldukça sevindirici.

Archos Diamond Teknik Özellikleri 

Archos Diamond'ın temel teknik özellikleri ise şu şekilde; cihaz, 6.39 inç genişliğinde ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. MediaTek'in Helio P70 yonga setinden gücünü alan cihazda, 4GB LPDDR4X RAM ve MicroSD kart ile 1 TB'a kadar arttırılabilen 128 GB'lık dahili depolama alanı bulunuyor.
16 MP + 5 MP çözünürlüklerinde iki adet arka kamera sensörü ile gelen cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü yer alıyor. 3.400 mAh'lik bir bataryaya  sahip olan ve hem hızlı şarj hem de kablosuz şarj desteği ile gelen model, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Son olarak şunu da belirtmeden geçmeyelim, Archos Diamond'ın şirketin 2017'de piyasaya sürdüğü amiral gemisi modeli Archos Diamond Omega'dan tamamen bağımsız bir cihaz. İki model arasında hiçbir ilişki bulunmuyor.
Archos Diamond, Mayıs ayından itibaren 299 dolarlık bir fiyat etiketi ile Avrupa'da alıcı bulmaya başlayacak.

https://www.gsmarena.com/archos_diamond_announced_with_a_popup_selfie_cam_and_ud_fingerprint_reader-news-35652.php Yorum Yaz
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rwo 2 ay en beğenilen
tebrik etmek lazım ekranı delerek kenarına köşesine yamalık koyarak teknolojik bişey yaptım demek yerine kafa patlatıp teknolojik bişey yapmaya çalışmışlar basit şeyleri teknolojiymiş gibi insanlara sunanlara iyi bir gönderme olmuş
tebrik etmek lazım ekranı delerek kenarına köşesine yamalık koyarak teknolojik bişey yaptım demek yerine kafa patlatıp teknolojik bişey yapmaya çalışmışlar basi...
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Krone 2 ay
300 dolarlık bir telefon için oldukça iyi. Kıyaslarken fiyatını da ele almak lazım.
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leocorte 2 ay
Kızaklı kamera çıkarsa inovatif gelişimdir dediğim zamanlardan kısa bir süre sonra görmek çok sevindirmişti beni. En sevdiğim tasarım bu. Çentik ve noktayı sevmiyorum. Ekrana dokunulmayacak, alabildiğine geniş olmalı bence.
Samsung veya Apple çıkartırsa böyle bir tasarım değişime giderim, kesin. Bu Çin'in kalite algısı bende hala yıkılmadı. Pek güvenemiyorum açıkçası.
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Bloodin 2 ay
Archos firması özellikle 2000'lerin sonlarında iriver ile birlikte işi bilenlerin aldığı en kaliteli MP3 cihazlarının yapımcısı olarak ün salmıştı, Fransız markasıdır ve ciddi derecede üstün bir yapım kalitesine sahiptir, MP3 cihazlarının yok oluşu ile tablet konusunda atılımlar yaptılar ve Avrupa'da ciddi satış rakamları yakaladılar fakat malesef ülkemize getirme cesaretine sahip bir distribütör çıkmadı. Şimdi de yine sade ama güçlü bir dizayna imza atmışlar, eminim piyasanın en üstün kasa kalitelerinden birine sahiptir :)
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dere.beyi 2 ay
tasarımına bayıldım lan!
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make.believe 2 ay
Muhtemelen kısa sürede o kamera mekanizması bozulcak. Çok mu önemli çerçevesiz tasarım? Varsın üstü biraz kalın olsun...
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yilmaz976 2 ay
Vistel baksın da ders alsın.
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rwo 2 ay en beğenilen
tebrik etmek lazım ekranı delerek kenarına köşesine yamalık koyarak teknolojik bişey yaptım demek yerine kafa patlatıp teknolojik bişey yapmaya çalışmışlar basit şeyleri teknolojiymiş gibi insanlara sunanlara iyi bir gönderme olmuş
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