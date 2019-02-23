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Oppo F11 Pro'un lansman tarihi belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticilerinden OPPO'nun uzun bir süredir merakla beklenen yeni modeli Oppo F11 Pro'nun ne zaman tanıtılacağı belli oldu. İşte lansman tarihi ve cihazın detayları.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji şirketi Oppo'nun yeni akıllı telefonu F11 Pro ilgili çeşitli sızıntılar ortaya dökülmüştü ancak cihazın ne zaman tanıtılacağı belli değildi. Şirket heyecanla beklenen yeni telefonunu 5 Mart tarihinde tanıtacağını resmen doğruladı.

Fiyat etiketi şimdilik belli değil

Oppo, lansman tarihini doğrulamanın yanı sıra, F11 Pro modelinin 48 MP + 5 MP çift arka kamera, 6.5 inç Panoramik Ekran ve VOOC 3.0 hızlı şarj gibi özelliklerle geleceğini de onayladı. Ayrıca akıllı telefonun arka paneli de 3D gradyan cam kaplamalı olacak. Oppo ayrıca F11 Pro'nun bir görüntüsünü paylaştı. Ekranın üstünde selfie kamerası yok, çünkü kamera cihazın üst kısmında açılır kapanır olarak tasarlanmış.
Cihazın diğer özelliklerinin ise Helio P70 yonga seti, 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB depolama alanı ve 4.000 mAh batarya kapasitesi şekline olması bekleniyor. Android Pie işletim sistemi ve ColorOS 6.0 arayüzü ile kutudan çıkacak olan cihazın fiyatı konusunda ise şimdilik bir bilgi yok.

https://www.oppo.com/in/smartphone-oppo-f11-pro/ Yorum Yaz
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alemburda34 2 ay
Qualcomm varken sıf maliyeti düşürmek için Mediatek işlemci kullanmış yazık bir çuval inciri mahvetmiş.
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Manhunt Three 2 ay
ColorOS 6.0, 4.000 mAh ve VOOC 3.0 hızlı şarj, 48 MP + 5 MP, 3D gradyan cam ve daha neler Oppo kalitesi ile gelecek. Çıkmasını en çok beklediğim telefon.
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teknokaptan 2 ay Manhunt Three
Demek Yıllardır bunu bekliyordun gözün aydın almayacağın telefon yakında çıkar Çin’de
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