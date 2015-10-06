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Kızıl gezegene ilk insanlı uçuşu gerçekleştiren SpaceX olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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2
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Kızıl gezegene ilk insanlı uçuşu gerçekleştiren SpaceX olabilir
Geçtiğimiz günlerde Mars yüzeyinde su bulunması bir çok kişiyi heyecanlandırırken "Mars'da yaşam var mı?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Bu sorunun yanıt bulması için bir süre daha beklememiz gerekiyor, ancak havacılık kurumları ve özel şirketler kızıl gezegene ilk insanlı uçuşu yapabilmek için yarışmaya şimdiden başladı.

Yarışma öyle bir noktaya geldi ki Las Vegas'da bu konuda bahisler bile açılıyor. İlginç olan ise bu bahislerde SpaceX şirketinin Mars'a NASA'dan daha önce gideceğinin öngörülmesi. Elon Musk'ın kurduğu uzay şirket bir çok uçuş denemesi yaparken özellikle patlayan roketlerle de gündeme geliyor.

SpaceX'in 1'e 5 oran ile en güçlü durumunda. NASA'nın içinde yer aldığı diğer ABD kurumlarının oranı ise 1'e 80. İkinci en güçlü oyuncu ise kâr amacı gütmeyen Mars One projesi. İstatistikler bu projenin 1'e 15 oranla NASA'dan daha başarılı olabileceğin gösteriyor. Bunun dışında Çin'in oranı 1'e100 iken Avrupa'nın Mars yüzeyine ilk insanlı uçuşu gerçekleştirme oranı 1'e 300. Bu ilginç istatistikler karşısında siz ne düşünüyorsunuz? SpaceX veya Mars One 2020 yılında Mars'a insanlı uçuş gerçekleştirmeyi hedefleyen NASA'yı geçmeyi başarabilir mi ? 
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stalker(1979) 4 yıl en beğenilen
Millet marsı kolonileştirme peşinde bizim milletimiz de koltuk sevdasında.
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alito 4 yıl
Mustafa Topaloğlu için 1'e 2 bahis açıyorum.
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umut_baris 4 yıl
Bizimkiler elektrikli araçların hala batarya kirası olduğunu zannediyorlar.

Bunu anlamaları zaman alır.

Tesla Motors'u beğenmiyorlar.
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DH Misafiri 4 yıl
Senatodan gerekli bütçeyi almakta sıkıntı yaşamadığı sürece NASA bir değil, birkaç adım önde. Burda bahsedilen yörüngeye uydu yerleştirmekten çok daha karmaşık bir iş. NASA onlarca ay görevi ile diğer firmaların sahip olmadığı bir tecrübeye, yılların birikimi bir know-how'a ve hepsi işinin uzmanı geniş bir ekibe sahip.
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taha435 4 yıl
bence fazla abartıyosunuz bu mars işini. kolaymı öyle marsa taşınmak. anca 3 5 kişi taşıyıp araştırma yapar gelebilirlerse geri gelirler.
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V4LKyR 4 yıl
Evi, tarlayı sat, NASA'ya bas.
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teramit 4 yıl
chtsydn
Roketi NASAya satsınlar

zaten nasa nın teşeronu , özel teşvikle iş yapıyorşar.Nasa özele devretmek istiyor işi..özeller yapabilse hepsini onlara yaptırırlar...
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E_Aydin35 4 yıl
Bence bu tarz bilimsel adımlar bir yarış olmaktan çok ortak birer araştırma projesi olmalı ve verilerin insanlık adına tartışılması gerekir... Mars'a ilk giden her kim olursa olsun zaten ceketini alıp uçmayacak uzay araştırma daireleri tarafından yapılacak ortak toplantılar sonucunda veya ilgili kurulun onayında olacak..
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alito 4 yıl
Mustafa Topaloğlu için 1'e 2 bahis açıyorum.
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emre1393 4 yıl
Spacex gidebilir mi, 10 yıl içinde yeterli finansal destek ile gidebilirler ancak marş yolculuğunun maddi bi yararı yok, özel şirketler para kazanamayacaksa niye gitsin. Gönder robot arabayı gezsin dursun Mars yüzeyinde.
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chtsydn 4 yıl emre1393
Roketi NASAya satsınlar
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alemburda34 4 yıl
Oranlar iyiymiş oynasam mi ne
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emc2xy 4 yıl
Nerden başvuruluyor bunlara, bende gidiyim.
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St Batuhan 4 yıl
Kesinlikle mantıklı istatistikler. Özel sektörün atılımları her zaman öncül olma yolunda olabiliyor. Bu nedenle artı 1 kazanıyor 2 firma da. Sonrasında ise Elon Musk'ın ciddi manada yatırım yapma, aşama kaydetme ve başarıya ulaşma istekleri bir artı yazıyor hanesine. En son olaraksa elbette maddi imkanlar. Özel sektörün ve vizyonu geniş bir adamın harcamadan kesmemesi, gerekirse başarmak adına tüm imkanlarını sunabilecek olması ve Elon'ın bu konuda çekincesinin bildiğimiz kadarıyla olmaması. Bu 3 artıyla bile zaten en önde olması kabul edilebilir. Ne diyelim bir gün bize de güzel bir seyahat kısmet olur umarım.
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