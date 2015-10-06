Kızıl gezegene ilk insanlı uçuşu gerçekleştiren SpaceX olabilir

Geçtiğimiz günlerde Mars yüzeyinde su bulunması bir çok kişiyi heyecanlandırırken "Mars'da yaşam var mı?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Bu sorunun yanıt bulması için bir süre daha beklememiz gerekiyor, ancak havacılık kurumları ve özel şirketler kızıl gezegene ilk insanlı uçuşu yapabilmek için yarışmaya şimdiden başladı.

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Yarışma öyle bir noktaya geldi ki Las Vegas'da bu konuda bahisler bile açılıyor. İlginç olan ise bu bahislerde SpaceX şirketinin Mars'a NASA'dan daha önce gideceğinin öngörülmesi. Elon Musk'ın kurduğu uzay şirket bir çok uçuş denemesi yaparken özellikle patlayan roketlerle de gündeme geliyor.SpaceX'in 1'e 5 oran ile en güçlü durumunda. NASA'nın içinde yer aldığı diğer ABD kurumlarının oranı ise 1'e 80. İkinci en güçlü oyuncu ise kâr amacı gütmeyen Mars One projesi. İstatistikler bu projenin 1'e 15 oranla NASA'dan daha başarılı olabileceğin gösteriyor. Bunun dışında Çin'in oranı 1'e100 iken Avrupa'nın Mars yüzeyine ilk insanlı uçuşu gerçekleştirme oranı 1'e 300. Bu ilginç istatistikler karşısında siz ne düşünüyorsunuz? SpaceX veya Mars One 2020 yılında Mars'a insanlı uçuş gerçekleştirmeyi hedefleyen NASA'yı geçmeyi başarabilir mi ?