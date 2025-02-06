NASA krizde; Trump döneminde uzay ajansının kontrolü Elon Musk'a geçebilir

- NASA'nın Artemis Projesine Ne Olacağı Bilinmiyor
- Trump Yeni NASA Başkanı Olarak Teknoloji Milyarderi Jared Isaacman'i Seçti
- Yorumlar
Elon Musk'ın Donald Trump yönetiminde önemli bir pozisyona yükselmesi, NASA'yı krize sürüklemiş durumda. Çünkü bugün artık Amerika'nın uzay programının ne yönde ilerleyeceği konusunda Elon Musk, en az NASA kadar söz hakkına sahip. Amerikan basınında yer alan bilgilere göre bu durum NASA içerisinde ciddi bir krize ve moral bozukluğuna sebep olmuş durumda. Uzay ajansının başındakiler bile nasıl bir yol izleyeceklerini tam olarak bilmiyorlar. Bu da yıllardır üzerinde çalışılan projeleri bir belirsizlik ortamının içine sürüklüyor.
NASA'nın Artemis Projesine Ne Olacağı Bilinmiyor
NASA'nın yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı en önemli görevlerden biri Ay'a geri dönmek için başlatılan Artemis projesiydi. Ancak Elon Musk'ın bu konuda NASA ile aynı fikirde olmadığı biliniyor. Ay'a geri dönme projesini zaman kaybı olarak gören Musk, gözünü Mars'a dikmiş durumda. Nitekim SpaceX de gelecek planlarını bir süredir bunun üzerine yapıyor. Şimdi Musk'ın sadece SpaceX'i değil NASA'yı da bu yöne sürükleyebileceği bir pozisyona gelmiş olması, Artemis projesinin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.
Trump Yeni NASA Başkanı Olarak Teknoloji Milyarderi Jared Isaacman'i Seçti
Nitekim SpaceX'in yeni dönemde NASA üzerinde kuracağı kontrolün ilk emarelerini daha şimdiden görmeye başladık. Kısa süre öncesine kadar SpaceX'in insanlı uçuşlardan sorumlu yöneticisi olan Michael Altenhofen, geçtiğimiz günlerde NASA'ya kıdemli danışman olarak atandı. Yani Jared Isaacman göreve geldiğinde başlıca kurmaylarından biri de SpaceX yöneticisi olacak.
Donald Trump döneminde NASA'nın kontrolünün Elon Musk'a geçmesi sadece NASA'da çalışanlar için değil SpaceX'in rakipleri için de endişe verici bir gelişme olarak okunuyor. Uzay projesi hâlihazırda sallantıda olan olan Boeing de Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin de yeni dönemde NASA ile iş birliği yapmak için doğrudan rakipleriyle muhattap olmak zorunda kalabilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: