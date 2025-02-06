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    Anlık Bildirim

    NASA krizde; Trump döneminde uzay ajansının kontrolü Elon Musk'a geçebilir

    Donald Trump'ın başkanlık görevini devraldıktan sonra pek çok yetkiyle donattığı Elon Musk, yeni dönemde NASA'yı da kontrol etmeye başlayabilir. Uzay ajansı belirsizlikle çalkalanıyor.
    Trump döneminin getirdiği belirsizlik NASA'yı krize sürüklüyor Tam Boyutta Gör
    Uzay programını daha hızlı ve verimli şekilde ileriye taşıyabilmek için özel sektörü devreye sokan NASA, özellikle Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle kurduğu ortaklıktan büyük kazanç elde etti. SpaceX tarafından geliştirilen yeniden kullanılabilir uzay roketleri, uzay sehayatinin geleceği için yeni kapılar araladı. Ancak bugün geldiğimiz noktada artık roller değişmiş durumda. NASA'nın özel sektörü yönlendirdiği günler geride kalırken, özel sektörün NASA'ya yön verdiği günler bizi bekliyor.

    Elon Musk'ın Donald Trump yönetiminde önemli bir pozisyona yükselmesi, NASA'yı krize sürüklemiş durumda. Çünkü bugün artık Amerika'nın uzay programının ne yönde ilerleyeceği konusunda Elon Musk, en az NASA kadar söz hakkına sahip. Amerikan basınında yer alan bilgilere göre bu durum NASA içerisinde ciddi bir krize ve moral bozukluğuna sebep olmuş durumda. Uzay ajansının başındakiler bile nasıl bir yol izleyeceklerini tam olarak bilmiyorlar. Bu da yıllardır üzerinde çalışılan projeleri bir belirsizlik ortamının içine sürüklüyor.

    NASA'nın Artemis Projesine Ne Olacağı Bilinmiyor

    NASA'nın yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı en önemli görevlerden biri Ay'a geri dönmek için başlatılan Artemis projesiydi. Ancak Elon Musk'ın bu konuda NASA ile aynı fikirde olmadığı biliniyor. Ay'a geri dönme projesini zaman kaybı olarak gören Musk, gözünü Mars'a dikmiş durumda. Nitekim SpaceX de gelecek planlarını bir süredir bunun üzerine yapıyor. Şimdi Musk'ın sadece SpaceX'i değil NASA'yı da bu yöne sürükleyebileceği bir pozisyona gelmiş olması, Artemis projesinin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

    Trump Yeni NASA Başkanı Olarak Teknoloji Milyarderi Jared Isaacman'i Seçti

    Trump döneminin getirdiği belirsizlik NASA'yı krize sürüklüyor Tam Boyutta Gör
    Trump döneminde NASA'ya yön verecek bir diğer milyarder de Jared Isaacman olacak. Daha önce sahibi olduğu şirketler aracılığıyla NASA'dan ihaleler alan Isaacman, yakında NASA'nın başına geçecek. Zira Trump göreve geldikten sonra sürpriz bir karara imza attı ve yeni NASA başkanı olarak Isaacman'i seçti. Daha önce SpaceX'in Dragon roketiyle iki kez uzaya çıkan Isaacman, Elon Musk ve SpaceX ile son derece iyi ilişkilere sahip. Bu yüzden Elon Musk'ın onun yönetimindeki NASA'ya etki etmesi daha da kolay olacaktır.

    Nitekim SpaceX'in yeni dönemde NASA üzerinde kuracağı kontrolün ilk emarelerini daha şimdiden görmeye başladık. Kısa süre öncesine kadar SpaceX'in insanlı uçuşlardan sorumlu yöneticisi olan Michael Altenhofen, geçtiğimiz günlerde NASA'ya kıdemli danışman olarak atandı. Yani Jared Isaacman göreve geldiğinde başlıca kurmaylarından biri de SpaceX yöneticisi olacak.

    Donald Trump döneminde NASA'nın kontrolünün Elon Musk'a geçmesi sadece NASA'da çalışanlar için değil SpaceX'in rakipleri için de endişe verici bir gelişme olarak okunuyor. Uzay projesi hâlihazırda sallantıda olan olan Boeing de Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin de yeni dönemde NASA ile iş birliği yapmak için doğrudan rakipleriyle muhattap olmak zorunda kalabilirler.

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