Lityum bataryalardan 10 kat daha verimli "yerli hidrojen yakıt pilleri" geliştirildi

Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama&Araştırma Merkezi ve Vestel’in iş birliğinde, yaklaşık 15 yıldır devam eden Ar-Ge çalışmaları sonucunda, enerji yoğunluğu lityum bataryadan 10 kat daha fazla, yüzde 50 verimle elektrik enerjisi elde edilebilen hidrojen yakıt pilleri üretildi.

Bir otomobilin bin kilometre mesafe kat edebilmesini sağlayabilecek, insansız hava araçlarının havada kalma sürelerini 3 kata kadar uzatabilecek hidrojen yakıt pilinin, evlerde hem elektrik üretilmesi hem de çok daha ucuz ve verimli ısınma sağlayabilmesi öngörülüyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Merkez Müdürü Doç. Dr. Bora Timurkutluk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vestel Savunma Sanayi ile birlikte hidrojen ve yakıt pili teknolojilerinin ürünleştirilmesine yönelik yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Timurkutluk, "Düşük ve yüksek sıcaklık yakıt pili sistem ve bileşenlerinin üretimi, testleri ve karakterizasyonlarına yönelik dünya çapında bir altyapıya sahibiz. Katı oksit yakıt pilinin kilit elemanı ve elektrik üreten birimi olan bu yapı, ticari boyutlarda yüksek oranda yerli ve milli olarak burada üretilmektedir. Diğer sistem bileşenleri ise Vestel Savunma Sanayi tarafından geliştirilmektedir." dedi.

"Alternatif enerji çözümleri tüm dünya için önemli"

Merkezin Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Selahattin Çelik de Türkiye'nin enerjide büyük oranda dışa bağlı bulunduğunu, dünyada fosil kaynaklı yakıtların sebep olduğu iklim yıkımlarının hissedilir seviyelere geldiğini belirtti.

Alternatif enerji çözümlerinin, tüm dünya için büyük önem arz ettiğine işaret eden Çelik, şunları da söyledi,

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yuksek-verimli-yerli-hidrojen-yakit-pilleri-gelistirildi/1294817

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"Hidrojen, bu düğümü çözebilecek en önemli ve temiz bir enerji taşıyıcısıdır. Saf hidrojenin enerji yoğunluğu bir bataryadan 236 kat daha fazladır. Yakıt pilleri, hidrojeni tamamen sessiz bir şekilde elektro kimyasal olarak yüzde 50 verimle elektrik enerjisine dönüştüren teknolojidir. Vestel ile yapmış olduğumuz 15 yıllık Ar-Ge sonucunda bu ürünü ticari hale getirmiş durumdayız.'nde üretmiş olduğumuz hidrojen yakıt pili bileşenlerini'e göndermekteyiz ve orada ilgili cihazlarda kullanılmak üzere sistem haline getirilmektedir. Ayrıca 'Yakıt pili ve hidrojen teknolojileri' çalışmamız, üniversite-sanayi iş birliği kategorisindeüstün başarı ödülüne layık görülmüş ve bu ödültarafından takdim edilmiştir."