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Lityum bataryalardan 10 kat daha verimli "yerli hidrojen yakıt pilleri" geliştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde, Vestel'in işbirliğinde yürütülen çalışmada lityum bataryalardan 10 kat daha fazla enerji üretebilen hidrojen yakıt pilleri geliştirildi.
6 ay
17,9b
1
65
Diğer Bilim ve Teknoloji
Zeynep Yolcu
Yazar
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Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama&Araştırma Merkezi ve Vestel’in iş birliğinde, yaklaşık 15 yıldır devam eden Ar-Ge çalışmaları sonucunda, enerji yoğunluğu lityum bataryadan 10 kat daha fazla, yüzde 50 verimle elektrik enerjisi elde edilebilen hidrojen yakıt pilleri üretildi.
Bir otomobilin bin kilometre mesafe kat edebilmesini sağlayabilecek, insansız hava araçlarının havada kalma sürelerini 3 kata kadar uzatabilecek hidrojen yakıt pilinin, evlerde hem elektrik üretilmesi hem de çok daha ucuz ve verimli ısınma sağlayabilmesi öngörülüyor. 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Merkez Müdürü Doç. Dr. Bora Timurkutluk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vestel Savunma Sanayi ile birlikte hidrojen ve yakıt pili teknolojilerinin ürünleştirilmesine yönelik yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.
Lityum bataryalardan 10 kat daha verimli
 
Timurkutluk, "Düşük ve yüksek sıcaklık yakıt pili sistem ve bileşenlerinin üretimi, testleri ve karakterizasyonlarına yönelik dünya çapında bir altyapıya sahibiz. Katı oksit yakıt pilinin kilit elemanı ve elektrik üreten birimi olan bu yapı, ticari boyutlarda yüksek oranda yerli ve milli olarak burada üretilmektedir. Diğer sistem bileşenleri ise Vestel Savunma Sanayi tarafından geliştirilmektedir." dedi.

"Alternatif enerji çözümleri tüm dünya için önemli" 

Merkezin Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Selahattin Çelik de Türkiye'nin enerjide büyük oranda dışa bağlı bulunduğunu, dünyada fosil kaynaklı yakıtların sebep olduğu iklim yıkımlarının hissedilir seviyelere geldiğini belirtti.
Alternatif enerji çözümlerinin, tüm dünya için büyük önem arz ettiğine işaret eden Çelik, şunları da söyledi,
"Hidrojen, bu düğümü çözebilecek en önemli ve temiz bir enerji taşıyıcısıdır. Saf hidrojenin enerji yoğunluğu bir bataryadan 236 kat daha fazladır. Yakıt pilleri, hidrojeni tamamen sessiz bir şekilde elektro kimyasal olarak yüzde 50 verimle elektrik enerjisine dönüştüren teknolojidir. Vestel ile yapmış olduğumuz 15 yıllık Ar-Ge sonucunda bu ürünü ticari hale getirmiş durumdayız. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde üretmiş olduğumuz hidrojen yakıt pili bileşenlerini Vestel'e göndermekteyiz ve orada ilgili cihazlarda kullanılmak üzere sistem haline getirilmektedir. Ayrıca 'Yakıt pili ve hidrojen teknolojileri' çalışmamız, üniversite-sanayi iş birliği kategorisinde YÖK üstün başarı ödülüne layık görülmüş ve bu ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilmiştir."
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yuksek-verimli-yerli-hidrojen-yakit-pilleri-gelistirildi/1294817 Yorum Yaz
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werty28 6 ay en beğenilen
Niyeyse Vestel ve pil deyince şu haber aklıma geldi, sahi noldu bu... Sene 2007
google.com.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +55
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Some guy 6 ay
Oha, bu çok iyi haber, hemen oyumu akp ye vereyim bari.
Yanıtla +36
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kayamtky 6 ay
hep aynı hikaye; o bulundu, şu yapıldı, şu geliştirildi.
Son kullanıcıya yansıyan hiç bir şey yok.
2 Yanıt Yanıtla +33
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sistemli adam 6 ay
Yerli üretim.
Hımmmm, ak partiyi sevmiyorum, hemen çamur atmam lazım. Ben bir halt üretmesem de böyle çok mutlu oluyorum.
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DH Misafiri 6 ay
Hadi abicim hadi dağılın.
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9600_G_T 6 ay
hep gelıstırıldı haberlerı var ama hıc serı uretım yok nedense
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muammer816 6 ay
şunların içine, sağına, soluna bor elementini de koysalar bu memleket ancak kalkınır sanırım.o da bor madenini tam manasıyla işleyebilirsek.
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WILDBOYS 6 ay
A haber ve atv izliyorum on numara
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Tensi 6 ay
Oooo, bu ayki pil - batarya haberimiz de gelmis. Ustelik budefa %100 yerli ve milli. :D
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korntable 6 ay
Ozaman batRya degil reaktör desinler dostum başlık yanlış 😀
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Seyrim 6 ay
Önce batarya ile jenaratör arasındaki depolama ve üretim farkını öğrensinler sonra geliştirme aşamasına geçsinler.. Enerji üreten batarya.. Gülsem mi bilemedim..
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Some guy 6 ay
Cem Uzan'a hapis şoku!
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redoano 6 ay
"lityum bataryalardan 10 kat daha fazla enerji üretebilen..." batarya enerji uretmez ki
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